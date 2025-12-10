Ξεπερνούν τα 5 δισ. οι λίρες που βρίσκονται σε στρώματα και συρτάρια

Χρυσές λίρες συνολικής αξίας περίπου 52 εκατ. ευρώ έχουν ρευστοποιήσει οι Ελληνες στην επίσημη αγορά επενδυτικού χρυσού κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025.

Το ποσό φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το αντίστοιχο του συνόλου του 2024, όταν οι ρευστοποιήσεις χρυσών λιρών απέφεραν περίπου 60 εκατ. ευρώ. Ομως, η αύξηση αυτή οφείλεται περισσότερο στην εκτίναξη της τιμής του χρυσού από τις αρχές του έτους, παρά στην αύξηση των ίδιων των ρευστοποιήσεων.

Το εννεάμηνο του 2025, η μέση τιμή αγοράς χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ήταν περίπου στα 647 ευρώ. Κατά τους τελευταίους μήνες, όμως, το ράλι στις τιμές του χρυσού στις διεθνείς αγορές έχει φέρει την τιμή αγοράς (ρευστοποίησης δηλαδή από τη μεριά των πολιτών) στα 822,55 ευρώ, που σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή του τελευταίου τριμήνου θα μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο όφελος για τους κατόχους χρυσών λιρών που τις εξαργυρώνουν.

Στο εννεάμηνο του έτους, υπολογίζεται ότι οι πολίτες έχουν πουλήσει στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο επενδυτικού χρυσού (ΤτΕ και Πειραιώς) περίπου 80.000 χρυσές λίρες. Στο σύνολο της περσινής χρονιάς, οι ρευστοποιήσεις υπολογίζεται πως ανήλθαν κοντά στις 120.000 συνολικά. Δηλαδή, για να ισοφαρίσει τα περσινά μεγέθη από άποψη τεμαχίων, το ελληνικό κοινό θα πρέπει να πουλήσει περίπου 40.000 λίρες το τελευταίο τρίμηνο και άρα να αυξηθεί ο ρυθμός των ρευστοποιήσεων σε σχέση με τον σημερινό.

Συνολικά, από στελέχη της αγοράς χρυσού υπολογίζεται ότι το σύνολο των χρυσών λιρών που υπάρχουν στην ελληνική αγορά αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 2-3% επί του συνόλου των καταθέσεων στις τράπεζες. Καθώς οι καταθέσεις είναι περίπου 215 δισ. ευρώ, η συνολική αξία των χρυσών λιρών στην αγορά υπολογίζεται στα 5-6 δισ. ευρώ, τα οποία βρίσκονται κάτω από στρώματα, σε συρτάρια και χρηματοκιβώτια.

Επίσημη και ανεπίσημη αγορά

Ξεκαθαρίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς η Πειραιώς δεν δημοσιοποιεί τα ακριβή στοιχεία της αγοράς χρυσών λιρών. Τα στοιχεία της ΤτΕ, αντιθέτως, είναι δημόσια διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της. Εκεί, αναφέρεται ότι κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 οι αγορές (από την οπτική της κεντρικής τράπεζας) χρυσών λιρών ανέρχονται σε 32.002, ενώ οι πωλήσεις περιορίζονται στα 5.399 τεμάχια. Η Πειραιώς υπολογίζεται πως έχει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, τόσο στις αγορές όσο και στις πωλήσεις χρυσής λίρας – περίπου 60%, έναντι 40% για την ΤτΕ. Στα παραπάνω δεν υπολογίζεται η «ανεπίσημη» αγορά χρυσού σε ενεχυροδανειστήρια, χρυσοχοεία κ.λπ. Εκεί, οι τιμές διαφέρουν (π.χ. μπορεί κανείς να αγοράσει λίρες έναντι χαμηλότερου αντιτίμου), ενώ στις συναλλαγές προστίθεται και ΦΠΑ.

Η τιμή του χρυσού έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά από τον Οκτώβριο, όταν και έφτασε σε ιστορικό υψηλό 4.250 δολαρίων. Στη συνέχεια, έπεσε κοντά στα 4.000 δολάρια, ενώ την περασμένη Παρασκευή (5/12) διαμορφώθηκε στα 4.199 δολάρια. Από την αρχή του έτους, η αύξηση της τιμής του χρυσού υπολογίζεται στο 59%. Ως καθαρός χρυσός, οι λίρες έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η ΤτΕ αγόραζε χρυσές λίρες από πολίτες στα 568,5 ευρώ και πουλούσε στα 666,31 ευρώ. Στις 5 Δεκεμβρίου, η κεντρική τράπεζα αγόραζε στα 822,55 ευρώ και πουλούσε στα 963,72 ευρώ, με την αύξηση να υπολογίζεται στο 45% σε αμφότερες τις κατηγορίες.

«Ελληνική» χρυσή λίρα

Πριν από λίγες ημέρες, το βρετανικό Βασιλικό Νομισματοκοπείο (Royal Mint) προχώρησε στην έκδοση 15.000 χρυσών λιρών με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ». Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που «κόβεται» χρυσή λίρα με το ιδιόσημο χώρας εκτός της Κοινοπολιτείας (Commonwealth), δηλαδή της ομάδας των χωρών που υπάγονται στο βρετανικό στέμμα. Η ειδική επετειακή έκδοση χρυσής λίρας με το ιδιόσημο «ΕΛ» είναι διαθέσιμη στα σημεία Πειραιώς Gold σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, και πωλείται περίπου 15% ακριβότερα από την «κλασική» χρυσή λίρα, περίπου στα 1.100 ευρώ. Δικαίωμα απόκτησης των επετειακών νομισμάτων έχουν οι πελάτες της Πειραιώς, με μέγιστο όριο τη μία χρυσή λίρα ανά δικαιούχο λογαριασμού.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ