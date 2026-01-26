newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.000 δολαρίων
Οικονομία 26 Ιανουαρίου 2026, 10:07

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Ασταμάτητος ο χρυσός με την τιμή του να έχει σημειώσει άνοδο άνω του 17% φέτος από την αρχή του χρόνου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του χρυσού τη Δευτέρα, σπάζοντας και το φράγμα των 5.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 1,98% στα 5.081,18 δολάρια ανά ουγγιά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, έχοντας νωρίτερα αγγίξει τα 5.092,71 δολάρια. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό με παράδοση τον Φεβρουάριο σημείωσαν άνοδο 2,01% στα 5.079,30 δολάρια ανά ουγγιά.

Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε άνοδο 64% το 2025, υποστηριζόμενο από τη συνεχή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, τις ισχυρές αγορές των κεντρικών τραπεζών -με την Κίνα να επεκτείνει την αγορά χρυσού για 14ο μήνα τον Δεκέμβριο- και τις ρεκόρ εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Οι τιμές έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 17% φέτος από την αρχή του χρόνου.

Πάντα ο Τραμπ

Ο τελευταίος καταλύτης «είναι ουσιαστικά αυτή η κρίση εμπιστοσύνης στην αμερικανική κυβέρνηση και στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, η οποία πυροδοτήθηκε από ορισμένες από τις ασταθείς αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού απέσυρε τηνα απειλή για επιβολή νέων δασμών στην Ευρώπη, στη συνέχεια δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% στον Καναδά αν προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Απείλησε επίσης να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, σε μια προφανή προσπάθεια να πιέσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει μια μόνιμη ρήξη στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, και έτσι τώρα όλοι στρέφονται προς το χρυσό ως τη μόνη εναλλακτική λύση», πρόσθεσε ο Rodda.

«Αναμένουμε περαιτέρω άνοδο (για το χρυσό). Η τρέχουσα πρόβλεψή μας δείχνει ότι οι τιμές θα κορυφωθούν στα 5.500 δολάρια περίπου αργότερα φέτος», δήλωσε ο Philip Newman, διευθυντής της Metals Focus, ενώ έχει προηγηθεί ανάλογη εκτίμηση από τη Goldman Sachs.

Το ασήμι

Η τιμή του αργύρου αυξήθηκε κατά 5,79% στα 108,91 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 109,44 δολαρίων. Η τιμή της πλατίνας αυξήθηκε κατά 3,77% στα 2.871,40 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 2.891,6 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ η τιμή του παλλαδίου αυξήθηκε κατά 3,2% στα 2.075,30 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά την Παρασκευή, συνεχίζοντας την άνοδο 147% που σημείωσε πέρυσι, καθώς οι ροές των ιδιωτών επενδυτών και οι αγορές που καθοδηγούνται από τη δυναμική συνέβαλαν σε μια παρατεταμένη περίοδο στενότητας στις φυσικές αγορές του μετάλλου.

Η πρόβλεψη Ελ Εριάν

Και να’ μαστε με τον χρυσό να διαπραγματεύεται και επισήμως πάνω από τα 5.000 δολάρια, έγραψε σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Μοχάμεν Ελ Εριάν.

Ο διαπρεπής οικονομολόγος επισημαίνει: «Πριν από περίπου ένα χρόνο, δήλωσα ότι ένιωθα ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτό το ορόσημο μέχρι το τέλος του 2025—άρα είμαστε ένα μήνα πίσω από το σημείο που νόμιζα ότι θα βρισκόμασταν.

Επόμενη στάση;

Είναι πιθανό να δούμε 6.000 δολάρια το 2026, αν και αναμένω ότι η άνοδος θα είναι πολύ πιο ασταθής από εδώ και πέρα ​​για τους λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες αναρτήσεις».

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κοινωνία
Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Αποθήκευση Ενέργειας
MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλος στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Γλυφάδα: Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία
Ελλάδα 26.01.26

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα - Σοκαριστικές μαρτυρίες για την δολοφονία

Ο 46χρονος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του, είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος για τον εαυτό τους και το περιβάλλον του

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
Μπάσκετ 26.01.26

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς λύγισαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85, σε μία βραδιά που ο Στεφ Κάρι έδωσε σόου ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Σύνταξη
Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Μαρόκο: Έχασε το τρόπαιο, άλλα κέρδισε πάρα πολλά λεφτά

Περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ άμεσα έσοδα, 2,3 δισ. επενδύσεις και το 80% των υποδομών του Μουντιάλ 2030 έτοιμο – Πώς το CAN 2025 μετατράπηκε σε στρατηγικό όπλο ανάπτυξης και τουρισμού για το Μαρόκο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
Έγινε κίνημα 26.01.26

Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;

Γιατί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία καταργούν την πόρτα του μπάνιου, ποιο είναι το πραγματικό κόστος πίσω από την απόφαση και πώς γεννήθηκε το κίνημα αντίδρασης “BringBackDoors”

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο