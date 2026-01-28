Πώς να επενδύσετε σε χρυσό – Τι πυροδοτεί το ράλι

Σε ξέφρενους ρυθμούς κινείται η αγορά χρυσού με την τιμή του πολύτιμου μετάλλου να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, σε επίπεδα που πριν από μερικούς μήνες λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν με ακρίβεια.

Τη Δευτέρα έσπασε και το φράγμα των 5.000 ευρώ, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς τον χρυσό αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η τιμή σημείωσε άνοδο 64% το 2025, τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, ωθούμενο από ένα συνδυασμό ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, στοιχημάτων για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, ισχυρών αγορών χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, τάσεων αποδολαριοποίησης και εισροών σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχει σημειώσει άνοδο 18% φέτος.

Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να επενδύσει σε χρυσό χωρίς απαραίτητα να είναι μεγαλοεπενδυτής, είναι οι ακόλουθοι, όπως τους κατέγραψε το Reuters:

Αγορά χρυσού

Οι μεγάλοι αγοραστές και οι θεσμικοί επενδυτές συνήθως αγοράζουν χρυσό από μεγάλες τράπεζες. Οι τιμές στην αγορά spot καθορίζονται από τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο.

Το Λονδίνο είναι το πιο σημαντικό κέντρο για την αγορά spot, με την London Bullion Market Association να θέτει τα πρότυπα για την εμπορία χρυσού και να παρέχει ένα πλαίσιο για την εξωχρηματιστηριακή αγορά, προκειμένου να διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ τραπεζών, εμπόρων και ιδρυμάτων.

Η Κίνα, η Ινδία, η Μέση Ανατολή και οι ΗΠΑ είναι άλλα σημαντικά κέντρα συναλλαγών χρυσού.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Οι επενδυτές μπορούν επίσης να αποκτήσουν έκθεση στον χρυσό μέσω των χρηματιστηρίων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπου οι άνθρωποι αγοράζουν ή πωλούν ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα σε μια καθορισμένη τιμή με μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον.

Η COMEX, μέρος του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, είναι η μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών.

Το Shanghai Futures Exchange, το κορυφαίο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Κίνας, προσφέρει επίσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού. Το Tokyo Commodity Exchange, γνωστό ως TOCOM, είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην ασιατική αγορά χρυσού.

Χρηματιστηριακά προϊόντα

Τα προϊόντα που τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε χρηματιστήρια ή τα αμοιβαία κεφάλαια που επίσης διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εκδίδουν τίτλους που υποστηρίζονται από φυσικό μέταλλο, επιτρέποντας στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στις τιμές του χρυσού χωρίς να παραλάβουν το ίδιο το μέταλλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Gold Council, τα παγκόσμια ETF χρυσού σημείωσαν ρεκόρ εισροών το 2025, με πρωτοπόρα τα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια. Οι ετήσιες εισροές αυξήθηκαν στα 89 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μπάρες και νομίσματα

Οι ιδιώτες καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν χρυσό από εμπόρους που πωλούν μπάρες και νομίσματα σε καταστήματα ή στο διαδίκτυο. Οι μπάρες και τα νομίσματα χρυσού είναι και τα δύο αποτελεσματικά μέσα για την επένδυση σε φυσικό χρυσό.

Μάλιστα, οι επενδυτές στις κορυφαίες καταναλωτικές αγορές της Κίνας και της Ινδίας έχουν στραφεί περισσότερο προς την αγορά ράβδων και νομισμάτων σε αντίθεση με τα κοσμήματα, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών spot.

Τι καθορίζει την αγορά

1. Το ενδιαφέρον των επενδυτών και το κλίμα

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτικών κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από τις διακυμάνσεις των τιμών του χρυσού, με το κλίμα να καθοδηγείται από τις τάσεις της αγοράς, τις ειδήσεις και τα παγκόσμια γεγονότα που τροφοδοτούν τις κερδοσκοπικές αγορές ή πωλήσεις χρυσού.

2. Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Ο χρυσός είναι ένα δημοφιλές μέσο αντιστάθμισης έναντι της μεταβλητότητας της αγοράς συναλλάγματος.

Παραδοσιακά, κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από το δολάριο ΗΠΑ, καθώς η αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος καθιστά τον χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων και το αντίστροφο.

3. Νομισματική πολιτική – πολιτικές εντάσεις

Το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ευρέως ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας.

Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει τον τελευταίο χρόνο έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, διαταράσσοντας τις αγορές συναλλάγματος.

Η απαγωγή του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, από τον Τραμπ και οι επιθετικές δηλώσεις του για την απόκτηση της Γροιλανδίας έχουν αυξήσει την αστάθεια από τις αρχές του 2026.

Οι αποφάσεις πολιτικής των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως επηρεάζουν επίσης την πορεία του χρυσού. Τα χαμηλότερα επιτόκια μειώνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής χρυσού, καθώς δεν αποφέρει τόκους.

Αποθέματα κεντρικών τραπεζών

Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν χρυσό στα αποθέματά τους και η ζήτηση από εκεί είναι ισχυρή τα τελευταία χρόνια λόγω της μακροοικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού ανέφερε στην ετήσια έρευνα που διεξήγαγε τον Ιούνιο ότι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σχεδιάζουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό εντός ενός έτους, παρά τις υψηλές τιμές.

Οι καθαρές αγορές των κεντρικών τραπεζών τον Νοέμβριο ανήλθαν συνολικά σε 45 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου, ωθώντας τον αριθμό για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 σε 297 τόνους, καθώς οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών συνέχισαν τις σημαντικές αγορές χρυσού.

Η Κίνα συνέχισε να προσθέτει χρυσό στα αποθέματά της, με τα αποθέματά της να ανέρχονται σε 74,15 εκατομμύρια ουγγιές Troy στο τέλος Δεκεμβρίου από 74,12 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα, καθώς επέκτεινε την αγορά χρυσού για 14ο συνεχόμενο μήνα.

Επίσης, η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, η οποία κατείχε 550 τόνους χρυσού στο τέλος του 2025, στοχεύει να αυξήσει τα αποθέματά της σε 700 τόνους, όπως ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες.

Πηγή: ot.gr