05.02.2026
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
05 Φεβρουαρίου 2026

Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Επιστροφή στα επίπεδα πάνω από τα 5.000 δολάρια την ουγγιά για τον χρυσό, καθώς οι αγοραστές συνέχισαν να αγοράζουν ράβδους μετά από μια ιστορική πτώση από το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο έως και 1,2% στις πρώτες συναλλαγές, ανακτώντας μέρος των απωλειών των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων μετά από μια απότομη πτώση. Στο κλείσιμο της Τετάρτης, το μέταλλο ήταν κάτω 11% από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει στις 29 Ιανουαρίου, αλλά εξακολουθούσε να είναι πάνω 15% για το έτος. Το ασήμι επίσης σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια την ουγγιά.

Τα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν άνοδο τον περασμένο μήνα, σε μια ανάκαμψη που υποστηρίχθηκε από κερδοσκοπικές τάσεις, γεωπολιτικές αναταραχές και ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η άνοδος σταμάτησε απότομα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, με το ασήμι να σημειώνει την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της ιστορίας του την Παρασκευή και το χρυσό να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από το 2013.

Επενδυτές και αναλυτές πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη που οδήγησαν την τιμή του χρυσού σε ιστορικά υψηλά παραμένουν άθικτα

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε για τρεις συνεχόμενες ημέρες

Χρυσός: Αθικτα τα θεμελιώδη μεγέθη που έφεραν την άνοδο

Ωστόσο, πολλοί επενδυτές και αναλυτές πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη που οδήγησαν την τιμή του χρυσού σε ιστορικά υψηλά παραμένουν άθικτα. Το Fidelity Fund, το οποίο πούλησε ένα μέρος των συμμετοχών του σε χρυσό λίγες ημέρες πριν από την πτώση, αναζητά μια ευκαιρία να αγοράσει ξανά , δήλωσε στο Bloomberg News ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Γιώργος Ευσταθόπουλος.

Πολλές τράπεζες έχουν υποστηρίξει την ανάκαμψη του χρυσού, με την Deutsche Bank AG να δηλώνει τη Δευτέρα ότι επιμένει στην πρόβλεψή της για άνοδο της τιμής του χρυσού στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά. Η Goldman Sachs Group Inc. ανέφερε σε σημείωμά της ότι βλέπει «σημαντικό ανοδικό κίνδυνο» σε σχέση με την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους, η οποία ανέρχεται σε 5.400 δολάρια.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην πολιτική κατεύθυνση του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος προτάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα είχε προτείνει τον Γουόρς αν είχε εκφράσει την επιθυμία να αυξήσει τα επιτόκια. Ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων είναι ούριος άνεμος για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά στις 7:50 π.μ. στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι αυξήθηκε κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια. Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot , ένας δείκτης του αμερικανικού νομίσματος, παρέμεινε σταθερός μετά το τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης με άνοδο 0,3%.

Πηγή: ΟΤ

