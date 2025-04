Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής ο Φορτούνης (pic, vid)

Με το γκολ του στις καθυστερήσεις του ματς της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ραέντ, ο Κώστας Φορτούνης έδωσε τη νίκη στην ομάδα του και με τη συνολική τους εμφάνιση μπήκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 97ο λεπτό της αναμέτρησης, με εξαιρετικό πλασέ μετά από ασίστ του Πέδρο Ρεμπότσο και με εντυπωσιακό τρόπο έδωσε το τρίποντο στην Αλ Καλίτζ, με 2-1.

Fortounis scores the second goal for Al-Khaleej in stoppage time! 😳

pic.twitter.com/XccztX0DTs

