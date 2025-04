«Στο στόχαστρο ομάδων της Σαουδικής Αραβίας ο Ουναχί»

Ομάδες της Σαουδικής Αραβίας εξετάζουν την περίπτωση του μέσου του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχί, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, το footmercato.net υποστηρίζει πως δεν αποκλείεται το προσεχές καλοκαίρι αρκετές ομάδες να κινηθούν επίσημα για την απόκτησή του και να μπουν σε διαπραγματεύσεις με την Μαρσέιγ, στην οποία ανήκει και έχει παραχωρήσει με δανεισμό στον Παναθηναϊκού.

Azzedine Ounahi (24) is attracting interest in Saudi Arabia, with multiple unnamed clubs tracking the Moroccan international 🇲🇦

Marseille, his current club, will demand €12 million for the midfielder whose contract runs until 2027

— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) April 9, 2025