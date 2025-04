Εκατοντάδες διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του κλαμπ Jet Set στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, Σάντο Ντομίνγκο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 124 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν στο τραγικό περιστατικό που συνέβη στη 01:00 τοπική ώρα την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το BBC.

O επικεφαλής των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης, Χουάν Μανουέλ Μέντες εκτίμησε ότι η ομάδα του έχει «24 έως 36 ώρες ακόμα» για να προσπαθήσει να βρει επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στον δημοφιλή χώρο και παρακολουθούσαν συναυλία του τραγουδιστή merengue, Ρούμπι Πέρες.

Ο Πέρες, οι πρώην παίκτες της Major League Baseball (MLB) Οκτάβιο Ντοτέλ και Τόνι Μπλάνκο, καθώς και μια κυβερνήτης επαρχίας, η Νέλσι Κρουζ, είναι μεταξύ των νεκρών που έχουν ταυτοποιηθεί.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις για τους Ντοτέλ και Μπλάνκο:

We are deeply saddened by the sudden and tragic death of former Major Leaguer Tony Blanco in Tuesday’s tragedy in the Dominican Republic’s capital city of Santo Domingo.

Blanco played in 56 games for the inaugural Washington Nationals team in 2005, including the first game in… pic.twitter.com/14BWiXY7Os

— MLB (@MLB) April 8, 2025