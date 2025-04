Η Ρωσία απελαύνει δύο Ρουμάνους διπλωμάτες ως αντίποινα για την ανακήρυξη Ρώσων διπλωματών ως personae non gratae (σ.σ. ανεπιθύμητα πρόσωπα) στο Βουκουρέστι.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτό συνέβη μετά την κλήτευση της επιτετραμμένης της Ρουμανίας στη Ρωσία, σύμφωνα με το TASS.

«Στις 9 Απριλίου, η Λιλιάνα Μπούρντα, υπεύθυνη των σχέσεων της Ρουμανίας στη Ρωσία, κλήθηκε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου έλαβε σημείωμα σχετικά με την ανακήρυξη του αμυντικού ακόλουθου της ρουμανικής πρεσβείας στη Μόσχα, μαζί με τον αναπληρωτή του, ως personae non gratae», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

