Η Ρουμανία, χώρα μέλος του NATO, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν εντόπισε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό πύραυλο που είχε στόχο την Ουκρανία, έπειτα από σχετικούς ισχυρισμούς του Κιέβου.

«Το σύστημα εναέριας επιτήρησης, αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος του NATO, δεν εντόπισε μια τέτοια κατάσταση», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

«Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν» ότι ένας πύραυλος «παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», επισήμανε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί κατά της γειτονικής της χώρας, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.

«Ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, πράγμα το οποίο υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία», σημείωσε ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Another massive Russian strike against Ukraine’s energy system.

This Christmas terror is Putin’s response to those who spoke about illusionary “Christmas ceasefire”.

One Russian missile passed Moldovan and Romanian airspace, reminding that Russia threatens not only Ukraine.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2024