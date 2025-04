Ο Τσιτσιπάς δεν κατάλαβε ότι κέρδισε (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε τούμπα το παιχνίδι με τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ και με 2-1 σετ (3-6, 6-4, 6-3) πήρε τη νίκη απέναντι στον Γερμανό και την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του 1000άρι τουρνουά της Μαδρίτης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λορέντσο Μουσέτι.

Ο συμπατριώτης μας ξεκίνησε νωθρά την αναμέτρηση και έχασε το πρώτο σετ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας πήρε τα δύο επόμενα και πέρασε στην επόμενη φάση της χωμάτινης διοργάνωσης, που πραγματοποιείται στην ισπανική πρωτεύουσα.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν συναισθηματικά φορτισμένος στο φινάλε της αναμέτρησης. Τόσο που δεν κατάλαβε ότι κέρδισε! Ο συμπατριώτης μας έκανε μπρέικ στο 9ο γκέιμ και έφτασε στο 6-3, που του έδωσε το σετ και τη νίκη, αλλά αντί να πανηγυρίσει, πήγε και έκατσε στον πάγκο όπως γίνεται σε κάθε αλλαγή πλευράς.

Μόλις κοίταξε το τιμ του, όπου βρισκόταν μάλιστα ο Απόστολος Τσιτσιπάς, να πανηγυρίζει, κατάλαβε ότι πήρε τη νίκη απέναντι στον Στρουφ. Σηκώθηκε και χαιρέτησε τον αντίπαλό του και τον διαιτητή, πανηγυρίζοντας στη συνέχεια την πρόκριση κόντρα στον Γερμανό.

