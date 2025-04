Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στον Γιαν Λέναρντ Στρουφ και να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όταν ο Γερμανός πήρε το πρώτο σετ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι (3-6, 6-4, 6-3) και να πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του 1000άρι τουρνουά της Μαδρίτης.

Didn’t even realize he won 😂@steftsitsipas delivers a 3-6 6-4 6-3 comeback against Struff!#MMOpen pic.twitter.com/RIdfapm8K9

— Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025