Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός εδώ και μια μέρα βρίσκεται στο Πριγκιπάτο, όπου και θα αντιμετωπίσει απόψε (20:45) τη Μονακό στο Game 3 της σειράς των play offs με στόχο να «καθαρίσει» με σκούπα και να βρεθεί στο Final Four του ΟΑΚΑ σε μερικές εβδομάδες.

Οι ερυθρόλευκοι μετά τα δύο ματς της περασμένης εβδομάδας στο κατάμεστο ΣΕΦ, προηγούνται με 2-0 στη σειρά και έχουν τρεις ευκαιρίες για να μια νίκη, που θα τους στείλει στο 5ο συνεχόμενο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνωρίζει τη σημασία της νίκης στο Μονακό στο Game 3, αφού θα πάρει αυτό που πάλευε όλη τη χρονιά, θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ και θα παλέψει για το 4ο αστέρι.

Από την άλλη, η Μονακό είναι με την πλάτη στον τοίχο και έχει πάρα πολλά προβλήματα με απουσίες, κάτι που επιβεβαιώνει και το γεγονός πως θα παραταχθεί με… 8άδα στο σημερινό ματς και με μόλις τρεις διαθέσιμους παίκτες να έρχονται από τον πάγκο.

Ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι θα κληθεί να παρουσιάσει ένα… λειψό σύνολο, αφού οι 11 παίκτες που έχει όλοι κι όλοι λόγω των οικονομικών προβλημάτων έγιναν -3, λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα, οι Άλφα Ντιάλο (τραυματισμός του προσαγωγού), Νίκολα Μίροτιτς (τραυματισμός στη γάμπα) και Ντάνιελ Τάις (εξάρθρωση δακτύλου), δεν θα μπορέσουν να δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση (20.45) κι έτσι οι διαθέσιμοι παίκτες της Μονακό, είναι 8.

Οι διαθέσιμοι παίκτες της Μονακό:

Έλι Οκόμπο

Τέρι Τάρπι

Νεμάνια Νέντοβιτς

Μάθιου Στράζελ

Μάικ Τζέιμς

Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ

Γιούχαν Μπεγκαρίν

Κεβάριους Χέιζ