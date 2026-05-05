Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Μαΐου 2026, 17:10

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Πολλές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ ήδη κάποιες εταιρείες οριακά επιβιώνουν οικονομικά, με την αμερικανική εταιρεία, Spirit Airlines, να είναι το πρώτο θύμα αυτής της κατάστασης στον διεθνή κλάδο των αερομεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Η αμερικανική αεροπορική low cost ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της, με όλες τις πτήσεις να έχουν ακυρωθεί, αφού δεν κατάφερε να αποφύγει την πτώχευση. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την αδυναμία της εταιρείας να εξασφαλίσει ένα κρίσιμο πακέτο διάσωσης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα ενημέρωσαν την Παρασκευή την εφημερίδα Wall Street Journal ότι η συμφωνία φέρεται να κατέρρευσε επειδή η Spirit δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη από τους ομολογιούχους της και τους κυβερνητικούς φορείς.

Ο ιστότοπος της αεροπορικής εταιρείας επιβεβαιώνει πλέον ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν ανασταλεί και η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Σε ανακοίνωσή της, η Spirit Airlines ανέφερε: «Είμαστε περήφανοι για τον αντίκτυπο που είχε το μοντέλο εξαιρετικά χαμηλού κόστους μας στον κλάδο τα τελευταία 34 χρόνια και ελπίζαμε να εξυπηρετούμε τους επιβάτες μας για πολλά ακόμη χρόνια».

Όπως πολλές αεροπορικές εταιρείες, η Spirit αντιμετώπισε έντονη πίεση λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων, το οποίο έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Αεροπορικές ακυρώνουν μαζικά πτήσεις

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της United ότι η αεροπορική εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων έως και 20%, ενώ ο όμιλος της Lufthansa ακύρωσε 20.000 πτήσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις αεροπορικές εταιρείες του από την εκτίναξη του κόστους του πετρελαίου.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά» τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών της χώρας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή έλλειψη. Αυτό συμβαίνει την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζονται για πιθανές διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Παρά την επικείμενη απειλή, οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες επιμένουν ότι «δεν παρατηρούν προς το παρόν έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών», σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών (DfT) την Παρασκευή το βράδυ. Το DfT σημείωσε ότι οι αερομεταφορείς συνήθως αγοράζουν καύσιμα εκ των προτέρων και τα αεροδρόμια διατηρούν τα δικά τους αποθέματα.

Ωστόσο, τα αεροδρόμια πρόκειται να χαλαρώσουν τους κανονισμούς, επιτρέποντας στις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις χωρίς να χάνουν τα «χρονικά διαστήματα» που τους έχουν κατανεμηθεί – τις προγραμματισμένες ώρες απογείωσης ή προσγείωσης – σε περίπτωση που η έλλειψη καυσίμων τις εμποδίσει να λειτουργήσουν.

Μέτρα από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Η Επιτροπή ανέφερε ότι τα μέτρα —τα οποία ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο ενός πακέτου με την ονομασία «AccelerateEU»— περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με σκοπό την αποφυγή ελλείψεων.

Ο Independent έχει συλλέξει μια σειρά στοιχείων για πολλές αεροπορικές εταιρείες, πόσες πτήσεις έχουν ακυρώσει και τι κάνουν με το κόστους των εισιτηρίων.

Η στάση που επιλέγουν οι αεροπορικές

Ανάμεσά τους η ελληνική Aegean Airlinesμ η οποία αναμένει ότι η αναστολή των πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή και η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων θα έχουν «σημαντική επίδραση» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Η Air France-KLM δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων μακρινών αποστάσεων για να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους των καυσίμων, με τις τιμές των εισιτηρίων να αυξάνονται κατά 50 ευρώ (58 δολάρια) ανά ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Η ολλανδική θυγατρική του ομίλου, η KLM, ακύρωσε περισσότερες από 150 πτήσεις εντός Ευρώπης λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία δεν θα πραγματοποιήσει 80 πτήσεις μετ’ επιστροφής από το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ τον επόμενο μήνα. Οι πτήσεις αυτές «δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμες» λόγω της αύξησης του κόστους του κηροζίνης, ανέφερε η KLM.

Η EasyJet Holidays διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι διακοπές τους θα «πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί» χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος Garry Wilson δήλωσε το Σάββατο, 25 Απριλίου: «Γνωρίζουμε ότι οι παραθεριστές ενδέχεται να έχουν απορίες σχετικά με το πώς τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα ενδέχεται να επηρεάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια αυτό το καλοκαίρι, γι’ αυτό και διαβεβαιώνουμε τους πελάτες μας ότι δεν θα επιβληθούν επιπλέον επιβαρύνσεις στις πτήσεις ή στα οργανωμένα πακέτα διακοπών τους».

Η EasyJet είχε προειδοποιήσει προηγουμένως για μεγαλύτερες ζημίες προ φόρων για το εξάμηνο, ύψους μεταξύ 540 και 560 εκατομμυρίων λιρών (731 και 758 εκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένων 25 εκατομμυρίων λιρών σε επιπλέον κόστος καυσίμων τον Μάρτιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Kenton Jarvis είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν υψηλότερες τιμές εισιτηρίων προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν λήξουν οι υφιστάμενες συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα.

Η IAG – στην οποία ανήκουν οι British Airways, η Aer Lingus και η ισπανική Iberia – κάνει λόγο για «προσαρμογές στις τιμές ώστε να αντανακλούν αυτά τα υψηλότερα κόστη καυσίμων». Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν παρατηρούμε διακοπές στην προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών, αλλά οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί απότομα και, παρά τη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου που εφαρμόζουμε, η οποία προσφέρει κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, δεν είμαστε απρόσβλητοι από τις επιπτώσεις».

20.000 πτήσεις ακυρώνει η Lufthansa

Ο Όμιλος Lufthansa ανακοίνωσε την Τρίτη 21 Απριλίου ότι θα ακυρώσει 20.000 πτήσεις τους επόμενους έξι μήνες, με στόχο την εξοικονόμηση 40.000 τόνων καυσίμου αεροσκαφών, η τιμή του οποίου, όπως ανέφερε, έχει διπλασιαστεί.

Ανέφερε ότι έχει καταργήσει τις «μη κερδοφόρες» πτήσεις μικρών αποστάσεων που εκτελούνται από την περιφερειακή θυγατρική της, Lufthansa CityLine, μειώνοντας τη συνολική χωρητικότητα του ομίλου κατά 1% σε διαθέσιμα χιλιόμετρα θέσεων αυτό το καλοκαίρι.

Η Lufthansa CityLine έχει hubs στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο. Οι πρώτες 120 καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων τέθηκαν σε ισχύ τη Δευτέρα και θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ενημερωθεί.

Ο όμιλος έχει επίσης αποσύρει οριστικά από την κυκλοφορία τα 27 αεροσκάφη της Lufthansa CityLine. Ορισμένες διαδρομές έχουν επίσης ακυρωθεί εξ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων από τη Φρανκφούρτη προς το Μπίντγκοστς και το Ρζέσοφ στην Πολωνία, καθώς και προς το Σταβάνγκερ στη Νορβηγία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί προσωρινά από το πρόγραμμα πτήσεων.

Όχι αυξήσεις από τη Ryanair

Tέλος, όσον αφορά στη Ryanair, ο CEO της, Michael O’Leary, προειδοποίησε ότι αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες και πιθανή χρεοκοπία, εάν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Παρά την αστάθεια της αγοράς, ο O’Leary επιβεβαίωσε ότι η Ryanair είναι «η αεροπορική εταιρεία με την καλύτερη προστασία και την καλύτερη αντιστάθμιση κινδύνου στην Ευρώπη» και δεσμεύτηκε να μην επιβάλει αυξήσεις τιμών ή επιπλέον χρεώσεις καυσίμων στους πελάτες της.

Πηγή: ot.gr

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης - Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

