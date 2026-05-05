Ελλάδα – Αυστραλία 6-17: Ηττήθηκε και τώρα «τελικός» με Ιαπωνία

Την πρώτη της ήττα στον όμιλο 5-8 που δίνει ένα και μοναδικό εισιτήριο, γνώρισε η Ελλάδα από την Αυστραλία με σκορ 17-6.

Σε ένα παιχνίδι που είχε χαρακτήρα τελικού, καθώς με νίκη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρισκόταν με το… ενάμισι πόδι στην τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϋ, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν τα κατάφερε και στρέφει το βλέμμα της στο αυριανό παιχνίδι (6/5) απέναντι στην Ιαπωνία.

Απόλυτη κυριαρχία της Αυστραλίας στο πρώτο μέρος

Η Αυστραλία ήταν αυτή η οποία βγήκε νικήτρια από το πρώτο σπριντ και εκμεταλλευόμενη την πρώτη της επίθεση σημείωσε το πρώτο γκολ του αγώνα, ενώ λίγο αργότερα χτύπησε ξανά, κάνοντας το 2-0. Η Σιούτη ήταν αυτή η οποία κατάφερε να πετύχει το πρώτο «γαλανόλευκο» τέρμα, ωστόσο οι Αυστραλές δεν άφησαν περιθώρια και με έξι σερί γκολ… ξέφυγαν στο 8-1, όπου ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Αυστραλία δεν κατέβασε ρυθμούς και σκόραρε ξανά για το 9-1. Η Ελλάδα έβγαλε μια μικρή αντίδραση βρίσκοντας δίχτυα με την Ξενάκη, ενώ λίγο αργότερα η Σιούτη έχασε την ευκαιρία να μειώσει και άλλο από το σημείο του πέναλτι. Η Γιάκοβιτς η οποία αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα της άμυνας έκανε το 10-2. Η Σάντα άμεσα μείωσε σε 10-3, αλλά οι Αυστραλές χτύπησαν δύο φορές κάνοντας 12 τα τέρματα τους, με την Σάντα να απαντάει ξανά, διαμορφώνοντας το 12-4 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Καμία αντίδραση από την Ελλάδα στο δεύτερο μέρος

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με την Αυστραλία να μην χαλαρώνει και με δύο γκολ, από την Χάλιγκαν και την Γουίλιαμς έφτασε σε διαφορά 10 τερμάτων. Η Ξενάκη βρήκε δίχτυα δύο φορές λίγο αργότερα κάνοντας το 14-6.

Στο τελευταίο μέρος, με το παιχνίδι να έχει κριθεί, η εικόνα ήταν η ίδια με την Χάλιγκαν να αυξάνει ακόμα περισσότερο την διαφορά και την Άντριους να συνεχίζει, φτάνοντας ξανά σε διψήφια διαφορά. Με την Ελλάδα να είναι ανήμπορη να αντιδράσει το σκορ γίνεται 17-6 από την συνήθης ύποπτο Γιάκοβιτς.

Αυστραλία (Μ. Ρίπον): Παλμ, Μπάλεστι, Φασάλα, Χάλιγκαν, Γκριν, Άντριους, Νταλί, Χερν, Πέντλεϊ, Γουίλιαμς, Κερνς, Γιάκοβιτς, Λονγκμαν, Μιτσέλο.

Ελλάδα (Χ. Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Σιούτη, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 12-4, 14-6, 17-6

Ποιο είναι το σύστημα πρόκρισης

Θυμίζουμε ότι την πρόκριση στο Super Final στο Σίδνεϋ παίρνουν οκτώ ομάδες, πέντε από την Division I (την κατηγορία της Εθνικής), δύο από την Division II συν τη διοργανώτρια χώρα, Αυστραλία. Από το τουρνουά της Division ΙΙ έχουν ήδη προκριθεί η Ρωσία και η Κίνα. Από την άλλη, στο τουρνουά της Division I στο Ρότερνταμ την πρόκριση θα πάρουν σίγουρα οι πέντε πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης του τουρνουά.

Αν η διοργανώτρια Αυστραλία, που αγωνίζεται στο Ρότερνταμ και είναι η επόμενη αντίπαλος της Ελλάδας, είναι στην πεντάδα, αυτόματα εισιτήριο πρόκρισης δίνει και η έκτη θέση. Συνεπώς, εισιτήρια έχουν ήδη εξασφαλίσει Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία και ΗΠΑ που προκρίθηκαν στον όμιλο των θέσεων 1-4. Η Ελλάδα θα βρεθεί στο Σίδνεϋ αν πάρει την πέμπτη θέση, ή την έκτη μόνο με την προϋπόθεση ότι στην πέμπτη θέση θα βρεθεί η Αυστραλία.

Τι χρειάζεται η Εθνική

Πλέον όλα θα κριθούν στην τρίτη αγωνιστική. Η Ελλάδα πέρα από τη νίκη της απέναντι στην Ιαπωνία, θα θέλει οπωσδήποτε νίκη της Αυστραλίας απέναντι στην Ουγγαρία, ώστε να κατακτήσει η Αυστραλία την πέμπτη θέση και η Ελλάδα την έκτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

16.45 (θέσεις 5-8) Ιαπωνία-Ελλάδα