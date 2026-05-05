Μπλόκο από την Ισπανία: Δεν δίνει άδεια για τον ελλιμενισμό του πλοίου με τους νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 17:58

Μπλόκο από την Ισπανία: Δεν δίνει άδεια για τον ελλιμενισμό του πλοίου με τους νεκρούς από χανταϊό

Σήμερα, ο ΠΟΥ έκανε λόγο για επτά κρούσματα από χανταϊό δύο επιβεβαιωμένα στο εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

H Ισπανία δεν θα λάβει «καμία απόφαση» σχετικά με τoν ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου που πιθανόν αποτελεί εστία χανταϊού, όσο τα «επιδημιολογικά δεδομένα» έχουν αναλυθεί, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, αντικρούοντας τον ΠΟΥ.

«Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από το Πράσινο Ακρωτήριο, θα αποφασιστεί ποιος ενδιάμεσος σταθμός είναι ο πλέον προσιτός. Έως εκείνη τη στιγμή, το υπουργείο Υγείας δεν θα υιοθετήσει καμία απόφαση, όπως ενημερώσαμε σχετικά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», έγραψε το υπουργείο στο Χ, λίγο αφότου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε πως η Ισπανία δέχθηκε να υποδεχθεί το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε αργότερα που είχε μια συνάντηση με τον ΠΟΥ και είχε συμφωνήσει πως, «από αυτό το απόγευμα, το πλοίο θα επιθεωρηθεί από μια ομάδα επιδημιολόγων».

«Αυτή η παρέμβαση στοχεύει να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλοίο, να καθοριστεί εάν υπάρχουν εκεί άλλα άτομα που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και να αναγνωριστούν οι επαφές υψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Αυτό θα βοηθήσει στο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επαναπατρισμού και το δρομολόγιο του πλοίου», συμπλήρωσε το υπουργείο στην ανάρτησή του στο Χ.

«Όλα είναι έτοιμα για την περίθαλψη, για την αξιολόγηση και, εάν χρειαστεί, για την απολύμανση, εφόσον το ζητήσει ο ΠΟΥ», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Έλμα Σάις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς να διευκρινίσει εάν αυτό συνεπάγεται ότι το πλοίο θα δέσει σε ισπανικό έδαφος ή όχι.

Από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη ο περιφερειακός πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάνδο Κλαβίχο, εκτίμησε από την πλευρά του ότι «θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για το κρουαζιερόπλοιο εκεί όπου βρίσκεται», στο Πράσινο Ακρωτήριο, στον Ατλαντικό ή να ανακατευθυνθεί προς «την Ολλανδία», διότι «έχει σημαία Ολλανδίας».

«Πρόκειται για μια υπόθεση που μας ανησυχεί πολύ, δεν έχουμε ουσιαστικά καμία πληροφορία σχετικά με τον φορέα μετάδοσης», συνέχισε, μιλώντας στον Τύπο.

Σήμερα, ο ΠΟΥ έκανε λόγο για επτά κρούσματα, δύο επιβεβαιωμένα στο εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει σε σχέση με την εστία που καταγράφηκε στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, ένα ζευγάρι 70χρονων Ολλανδών και ένας Γερμανός επιβάτης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
Κόσμος 05.05.26
Κόσμος 05.05.26

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26
Reuters 05.05.26

Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26
Κόσμος 05.05.26

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26 Upd: 17:43
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26 Upd: 17:43

Συναγερμός ξανά στα ΗΑΕ: Επίθεση με πυραύλους και drones από το Ιράν – Κλείνει μερικώς ο εναέριος χώρος

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του Κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος
Αυτοκίνητο 05.05.26
Αυτοκίνητο 05.05.26

Αυτή είναι η παράβαση που ελέγχει καθημερινά η Τροχαία – Επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Fuel Pass 05.05.26
Fuel Pass 05.05.26

Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26
On Field 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Ελλάδα 05.05.26
Ελλάδα 05.05.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο

Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί - Από την μεριά τους οι δράστες υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά
Ελλάδα 05.05.26
Ελλάδα 05.05.26

Κατηγορούμενος για κακούργημα ο διανομέας που πετούσε πέτρες κατά γυναικών στην Κηφισιά

Ο διανομέας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (κακούργημα), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 05.05.26
Τα Νέα της Αγοράς 05.05.26

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά
Κόσμος 05.05.26
Κόσμος 05.05.26

Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», υποστήριξε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26
«Ο καλύτερος φίλος» 05.05.26

Άντριου και Μάντελσον: Η καμπάνια κατά της παιδικής κακοποίησης που τους οδήγησε στον κύκλο του Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο Πίτερ Μάντελσον ήρθαν κοντά μέσω εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης, πριν βρεθούν στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26
Επικαιρότητα 05.05.26

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.05.26
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.05.26

Θα αναδείξουμε τις υποκλοπές στα ευρωπαϊκά φόρα, λέει ο ΔΣΑ – «Η συγκάλυψη κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος»

Οι δικηγόροι της Αθήνας κατήγγειλαν ως «θεσμική εκτροπή» τη διάταξη αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Διερευνούν την προσφυγή στο ΕΔΔΑ

Πάνος Τσίκαλας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

