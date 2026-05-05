Ο Πλεύρης μοιράζει «ποινές»: Ζητά άρση αδειών παραμονής μεταναστών για περιστατικά σε Σύμη και Κηφισιά

Με φόντο δύο υποθέσεις που προκαλούν αντιδράσεις, ο Θάνος Πλεύρης επιλέγει σκληρή γραμμή, δίνοντας εντολή για επανεξέταση και ενδεχόμενη άρση του καθεστώτος παραμονής των εμπλεκομένων αλλοδαπών, σε μια κίνηση που ενισχύει το μήνυμα «μηδενικής ανοχής» αλλά ταυτόχρονα ανοίγει συζήτηση για τα όρια διοικητικών παρεμβάσεων.

Σε τροχιά διοικητικού ελέγχου μπαίνουν περιπτώσεις αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα, με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να κινεί διαδικασίες επανεξέτασης του καθεστώτος παραμονής τους.

Με εντολή του υπουργού, Θάνου Πλεύρη, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης της νομιμότητας για δύο υποθέσεις που απασχολούν τις αρχές. Η πρώτη αφορά 27χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος τεσσάρων ανηλίκων στη Σύμη. Η δεύτερη σχετίζεται με 28χρονο διανομέα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πέτρες στην περιοχή της Κηφισιάς.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί σταθερή πρακτική: σε κάθε περίπτωση όπου αλλοδαπός κατηγορείται για πράξεις που εκτιμάται ότι διαταράσσουν τη δημόσια τάξη, ενεργοποιείται έλεγχος για πιθανή ανάκληση του δικαιώματος παραμονής.

Η εξέταση γίνεται κατά περίπτωση και μπορεί να αφορά είτε άδεια διαμονής είτε καθεστώς διεθνούς προστασίας, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Τα περιστατικά

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ανήλικοι στη Σύμη κατήγγειλαν ότι δύο άνδρες που εργάζονταν στο νησί φέρονται να επιχείρησαν να προσεγγίσουν ανήλικα παιδιά, σε περιστατικά που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρεται στις καταγγελίες, οι δύο άνδρες κινούνταν σε σημεία όπου συχνάζουν παιδιά και έφηβοι, επιχειρώντας επαφή με τρόπο που χαρακτηρίζεται ύποπτος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να σημειώθηκαν ακόμη και απειλητικές συμπεριφορές.

Στην Κηφισιά, την ίδια ώρα, υπόθεση που διερευνούν οι Αρχές αφορά αλλοδαπό διανομέα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε γυναίκες πετώντας πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από τα θύματα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άνδρας εργαζόταν ως ντελιβεράς σε τοπικό κατάστημα και φέρεται να χρησιμοποιούσε τη μοτοσυκλέτα και τον εξοπλισμό διανομής ως κάλυψη για να κινείται στην περιοχή χωρίς να κινεί υποψίες, ενώ φορούσε κράνος που δυσχέραινε την ταυτοποίησή του.

Οι Αρχές τον συνδέουν με τουλάχιστον πέντε επιθέσεις το τελευταίο διάστημα, με τη δράση του να μην περιορίζεται στην Κηφισιά, καθώς έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά και σε Διόνυσο και Πλατεία Πολιτείας.

Σε δύο από τις επιθέσεις, τα θύματα υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.