ΣΥΡΙΖΑ: Ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη ο Θάνος Πλεύρης
Επικαιρότητα 26 Μαρτίου 2026, 12:38

«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Νέα πυρά κατά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή δηλώσεις που πραγματοποίησε απέναντι στην Αριστερά.

«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, αυτή τη φορά μέσα από τον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «και τα έκανε χειρότερα καθώς επανέλαβε όλα τα απαράδεκτα που είπε στο Κιλκίς και προσέθεσε και άλλα απαράδεκτα. Ο κ. Πλεύρης δεν τα λέει αυτά επειδή του ξεφεύγουν, αλλά επειδή είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι έτσι ενσωματώνει την ακροδεξιά στην κάλπη της ΝΔ, η αλήθεια είναι όμως ότι εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και μεσοπρόθεσμα τη δυναμώνει».

Καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «το ποιος είναι ο Θάνος Πλεύρης, και τι ρόλο παίζει στα πολιτικά πράγματα της χώρας εδώ και χρόνια, το γνωρίζουμε».

Τι είπε ο Πλεύρης

Στις σημερινές δηλώσεις του, που επανέλαβε την ίδια επιθετική ρητορική κατά της Αριστεράς, ο κ. Πλεύρης, επισήμανε πως ««δεν έρχεται κανείς να διχάσει του Έλληνες». Πρόσθεσε ακολούθως πως «διαχρονικά έχουμε αντίθετες θέσεις… Στη Μικρά Ασία ήταν κατά του έθνους και στον εμφύλιο ήταν κατά του έθνους».

«Στον εμφύλιο πόλεμο δεν ήθελε η Αριστερή πλευρά να κάνει τη χώρα κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης; Έχω το δικαίωμα ότι να μην το σέβομαι, ούτε μην το τιμώ και ότι ήταν κατά της πατρίδας;», είπε ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, δεν δίστασε να επιτεθεί -με ρητορική εμφυλίου- στους αγώνες και τις αξίες της Αριστεράς με αδιανόητες δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα κλείνοντας το μάτι στα δεξιά της δεξιάς «πολυκατοικίας»

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους , ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

