ΣΥΡΙΖΑ: Ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη ο Θάνος Πλεύρης
«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
Νέα πυρά κατά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή δηλώσεις που πραγματοποίησε απέναντι στην Αριστερά.
«Ο Θάνος Πλεύρης, επανήλθε, στη διχαστική ρητορική κατά της Αριστεράς, αυτή τη φορά μέσα από τον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις ακροδεξιές και άθλιες δηλώσεις του από το Κιλκίς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Ακολούθως προσθέτει πως «και τα έκανε χειρότερα καθώς επανέλαβε όλα τα απαράδεκτα που είπε στο Κιλκίς και προσέθεσε και άλλα απαράδεκτα. Ο κ. Πλεύρης δεν τα λέει αυτά επειδή του ξεφεύγουν, αλλά επειδή είναι ο ακροδεξιός βραχίονας του σχεδίου Μητσοτάκη».
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι έτσι ενσωματώνει την ακροδεξιά στην κάλπη της ΝΔ, η αλήθεια είναι όμως ότι εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και μεσοπρόθεσμα τη δυναμώνει».
Καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως «το ποιος είναι ο Θάνος Πλεύρης, και τι ρόλο παίζει στα πολιτικά πράγματα της χώρας εδώ και χρόνια, το γνωρίζουμε».
Τι είπε ο Πλεύρης
Στις σημερινές δηλώσεις του, που επανέλαβε την ίδια επιθετική ρητορική κατά της Αριστεράς, ο κ. Πλεύρης, επισήμανε πως ««δεν έρχεται κανείς να διχάσει του Έλληνες». Πρόσθεσε ακολούθως πως «διαχρονικά έχουμε αντίθετες θέσεις… Στη Μικρά Ασία ήταν κατά του έθνους και στον εμφύλιο ήταν κατά του έθνους».
«Στον εμφύλιο πόλεμο δεν ήθελε η Αριστερή πλευρά να κάνει τη χώρα κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης; Έχω το δικαίωμα ότι να μην το σέβομαι, ούτε μην το τιμώ και ότι ήταν κατά της πατρίδας;», είπε ακόμη.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, δεν δίστασε να επιτεθεί -με ρητορική εμφυλίου- στους αγώνες και τις αξίες της Αριστεράς με αδιανόητες δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα κλείνοντας το μάτι στα δεξιά της δεξιάς «πολυκατοικίας»
Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους , ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις