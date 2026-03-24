Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης
Για «ακροδεξιό κατήφορο» και «εμφυλιοπολεμική ρητορική» κατηγορεί ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, αναφορικά με την υπόθεση της ανάκλησης ασύλου του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ.
Αφορμή για την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Δούκα και Πλεύρη ήταν το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, που αντιτίθεται στην ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ, το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο.
Ο υπουργός Μετανάστευσης, που είχε ήδη προβεί σε ένα «ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα», όπως κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, με ανάρτησή του κατηγόρησε τον Χάρη Δούκα, υποστηρίζοντας πως «μετατρέπει το δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ», ενώ προσέθεσε δηκτικά πως «τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος».
Ο κ. @h_doukas μετατρέπει το δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος.
Δούκας: Ακροδεξιός κατήφορος
Ο Χάρης Δούκας έσπευσε να απαντήσει με δική του ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «ακροδεξιό κατήφορο» Πλεύρη.
«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.
«Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική, επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, καταλήγοντας: «Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή».
Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. @thanosplevris.
Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας.
Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις