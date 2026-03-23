Σάλος έχει προκληθεί από το «ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, δεν δίστασε να επιτεθεί -με ρητορική εμφυλίου- στους αγώνες και τις αξίες της Αριστεράς με αδιανόητες δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα κλείνοντας το μάτι στα δεξιά της δεξιάς «πολυκατοικίας»

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους , ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

«Επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, έσπευσε να σχολιάσει πως ο υπουργός «επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ρωτά: «αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;».

«Απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις»

Ο Κώστας Τσουκαλάς βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημειώνει πως «είναι αδιανόητο να καλύπτετε πολιτικά τέτοιες απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις των υπουργών σας. Η ένοχη ανοχή σας συνιστά παραδοχή πως δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων».

Και καταλήγει: «Η Ελλάδα μας και η δημοκρατία μας αξίζουν πολύ καλύτερα».

«Υπουργός Ελληνικής κυβέρνησης εν έτει 2026 διαχωρίζει τους Έλληνες σε πατριώτες και μη, ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα. Υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ακραία εμφυλιοπολεμική ρητορική περί εθνικοφρόνων και μιασμάτων; Είναι η σημερινή κυβέρνηση όλων των Ελλήνων; Οφείλονται άμεσα απαντήσεις», σχολίαζε νωρίτερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης.