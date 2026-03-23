Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Τα αρμόδια στελέχη του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, στα τέλη Φεβρουαρίου, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες με τους 200 κομμουνιστές – πατριώτες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος ιστορικός και δημοπράτης.

Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 που έχασαν τις ζωές τους στον λόφο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944, από γερμανούς ναζί, ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού.

Η Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη, περιέγραψε λεπτομερώς τις ενέργειες που έγιναν από το υπουργείο για την απόκτησή τους, τονίζοντας τη σημασία τους ως ιστορικών τεκμηρίων.

Αδιανόητες δηλώσεις

Πριν όμως ακόμα στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, δεν δίστασε να επιτεθεί -με ρητορική εμφυλίου- στους αγώνες και τις αξίες της Αριστεράς με αδιανόητες δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα κλείνοντας το μάτι στα δεξιά της δεξιάς «πολυκατοικίας».

«Δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της αριστεράς. Οι αγώνες της αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας» ακούγεται να λέει ο υπουργός στο βίντεο που ανάρτησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος. Παραστατίδης.

«Υπουργός Ελληνικής κυβέρνησης εν έτει 2026 διαχωρίζει τους Έλληνες σε πατριώτες και μη, ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα. Υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ακραία εμφυλιοπολεμική ρητορική περί εθνικοφρόνων και μιασμάτων; Είναι η σημερινή κυβέρνηση όλων των Ελλήνων; Οφείλονται άμεσα απαντήσεις», σχολιάζει ο Στ. Παραστατίδης.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«Επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» χαρακτηρίζει τη δήλωση Πλεύρη το ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας πως «η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς».