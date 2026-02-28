newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Μενδώνη: Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής
Επικαιρότητα 28 Φεβρουαρίου 2026, 12:32

Μενδώνη: Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τις 262 φωτογραφίες.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα

Τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

«Το υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της  ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την πλήρη ανταπόκρισή τους σ’ αυτό το σύνθετο εγχείρημα.

Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».

Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

inWellness
inTown
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Επικαιρότητα 26.02.26

ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Η ίδια η σύμβαση παραχώρησης ενεργειακών οικοπέδων στη Chevron «περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις για πιθανά μελλοντική 'απώλεια περιοχών', όπου 'η Ελλάδα δε θα διαθέτει πλέον δικαιώματα'», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»
Σάββατο 28/2 26.02.26

Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

«Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες»: Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Γ. Βαρουφάκης: Οι Αρχές εξαντλούν την αυστηρότητά τους και τον παραπέμπουν σε δίκη μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά
Πολιτική 25.02.26

Οι Αρχές εξαντλούν την αυστηρότητά τους και παραπέμπουν σε δίκη τον Βαρουφάκη μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά

Την αντίδραση του ΜέΡΑ25 προκαλεί η κλήση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
Επικαιρότητα 24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
«Ανθρωπιστική κρίση» 24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
