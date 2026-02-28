Ολοκληρώνεται η εξαγορά των ιστορικών φωτογραφιών των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Ολοκληρώνεται όπως όλα δείχνουν σήμερα η διαδικασία εξαγοράς των ιστορικών φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή από τα ναζιστικά στρατεύματα, με προοπτική να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Οι φωτογραφίες αυτές, που τραβήχτηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 και αποτελούν σύμβολο αντίστασης απέναντι στον φασισμό, είχαν γίνει πρόσφατα αντικείμενο διαμάχης, καθώς ο συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε είχε σκοπό να τις δημοπρατήσει διαδικτυακά. Η επίσημη απόκτηση τους από ελληνικά χέρια ολοκληρώνεται πλέον μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις διάρκειας έξι ωρών μεταξύ κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη στο δημαρχείο του Έβεργκεμ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ταξίδεψε χθες, 27 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες για να ολοκληρώσει την εξαγορά, μετά από προηγούμενη επίσκεψή της στις 19 και 20 Φεβρουαρίου για να αξιολογήσει την αυθεντικότητα της συλλογής, συνοδευόμενη από τέσσερις υπαλλήλους του Υπουργείου και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η κ. Φωτοπούλου επιστρέφει σήμερα 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, προφανώς με το σύνολο των φωτογραφιών, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η εξαγορά. Παραμένει άγνωστο το χρηματικό ποσό. Ο συλλέκτης και παλαιοπώλης Tιμ ντε Κράνε που επιχείρησε να τις πουλήσει στο eΒay είναι ειδικευμένος σε αντικείμενα του Γ’ Ράιχ, και αποφεύγει κάθε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης, θορυβημένος μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν και τις ραγδαίες εξελίξεις. Κατά πάσα πιθανότητα οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν από τον Γερμανό αξιωματικό Xέρμαν Χόιερ που υπηρετούσε σε γερμανικό τάγμα στη Μαλακάσα.

Την 1 Μαΐου 1944, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ως αντίποινα για την ενέδρα ανταρτών που είχε στοιχίσει τη ζωή σε Γερμανό στρατηγό. Οι κρατούμενοι είχαν μεταφερθεί από το διαβόητο Μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λίγο πριν σταθούν μπροστά στα πολυβόλα, τραγουδούσαν αντάρτικα τραγούδια. Τη νύχτα πριν από την εκτέλεση είχαν φροντίσει να πλυθούν και να ξυριστούν.

Οι εικόνες φέρεται να τραβήχτηκαν από τον Χέρμαν Χόιερ, υπολοχαγό της Βέρμαχτ, πιθανόν στο πλαίσιο αποστολής προπαγανδιστικής τεκμηρίωσης από το υπουργείο Προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς. Οι «200» της Καισαριανής ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα μέλη του ΚΚΕ, φυλακισμένοι στην Ακροναυπλία ή εξόριστοι στην Ανάφη από το καθεστώς Μεταξά που τους παρέδωσε στα ναζιστικά στρατεύματα. Έμειναν όλο το διάστημα της Κατοχής στις φυλακές Χαϊδαρίου, όπου πέρασαν όλο το διάστημα της Κατοχής.