Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες που μαρτυρούν το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, ενέπνευσαν τους φοιτητές/ριες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, οι οποίοι δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις λήψεις με ρεαλιστικό τρόπο.

Οι εικόνες που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι οι αγωνιστές δεν λύγισαν, ούτε πρόδωσαν τα ιδανικά τους, ακόμη και μπροστά στον θάνατο.

View this post on Instagram A post shared by Οδηγητής (@odigitis)

Σε σχετικό αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian με τίτλο «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους», αναφέρεται: «Οι φωτογραφίες καταγράφουν τους άνδρες να περπατούν με το κεφάλι ψηλά προς το πεδίο βολής στην Αθήνα, κοιτάζοντας χωρίς φόβο την κάμερα. Είναι γνωστό ότι πήγαν στο θάνατο τραγουδώντας αντάρτικα τραγούδια σε μια τελευταία πράξη αντίστασης».

Στο φως

Υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξη των φωτογραφιών ήταν άγνωστη, μέχρι τη στιγμή που δημοσιεύτηκαν στο eBay από τον Tim de Craene, έναν Βέλγο συλλέκτη ο οποίος έχει στην κατοχή του υλικό από τη διετία 1943-44, με τα ντοκουμέντα να αποτυπώνουν τις γερμανικές θηριωδίες στην Ελλάδα, με αποκορύφωμα την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών αγωνιστών.

Αφού η αυθεντικότητα τους πιστοποιήθηκε, το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει μια συμφωνία με τον De Craene για την αγορά των φωτογραφιών και ότι ο τελευταίος διέκοψε τη δημοπρασία στον ιστότοπο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ των δύο πλευρών, ο συλλέκτης υπογράμμισε: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση [μέχρι να τελειώσει η διαδικασία]».

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: Facebook | Lena Matsiori