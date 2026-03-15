Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Τις δηλώσεις του πρώην υπουργού -παρακολουθούμενου από τον Μάιο του 2021 από το Predator- Θάνου Πλεύρη σχολίασε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, επισημαίνοντας πως με τη στάση του «ευνόησε» τον κουμπάρο του –και καταδικασμένο πρωτοδίκως για το σκάνδαλο του Predator– Γιάννη Λαβράνο.

Ο κ. Κεσσές τόνισε, σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως ο κ. Πλεύρης «ξέχασε» να αναφέρει δύο σημαντικά πράγματα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA. «Το ότι απλά παρακολουθούσε την υπόθεση και δεν υπέβαλλε μήνυση οδήγησε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εμπρόθεσμης έγκλησης. Το ότι ο ένας από τους 4 κατηγορούμενους που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών είναι κουμπάρος του (Ι. Λαβράνος) με αποτέλεσμα η δική του παράλειψη να επηρεάσει προς το καλύτερο τη δικαστική του θέση».

Τέλος, παρέθεσε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε ο δικηγόρος, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Ο Θ. Πλεύρης βγήκε σήμερα με καθυστέρηση ετών και δήλωσε πώς παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Είπε μάλιστα ότι μόλις ενημερώθηκε, αποφάσισε να ‘παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης’.

Επειδή είναι εξαιρετικά ικανός δικηγόρος δεν ξέχασε αλλά αποφάσισε να μην πει δύο πολύ σημαντικά πράγματα.

1. Το ότι απλά παρακολουθούσε την υπόθεση και δεν υπέβαλλε μήνυση οδήγησε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εμπρόθεσμης έγκλησης.

2. Το ότι ο ένας από τους 4 κατηγορούμενους που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών είναι κουμπάρος του (Ι. Λαβράνος) με αποτέλεσμα η δική του παράλειψη να επηρεάσει προς το καλύτερο τη δικαστική του θέση.

Για το αρχείο του ανεβάζω απόσπασμα της απόφασης με το σχετικό κομμάτι που τον αφορά για να το παρακολουθήσει και αυτό».

— Zac Kesses (@ZacKesses) March 15, 2026

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας στο MEGA στον απόηχο της αποκαλυπτικής δήλωσης του καταδικασμένου πρωτοδίκως ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, ο πρώην υπουργός, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι δεν βλέπει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης.

Μιλώντας για τον τρόπο που παγιδεύτηκε, υπογράμμισε πως «ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε και έλεγε ότι ‘Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις’».

Συνέχισε, αναφερόμενος και για τον λόγο που δεν προσέφυγε δικαστικώς όπως έπραξαν άλλα θύματα του Predator, λέγοντας πως «στη δική μου περίπτωση ήταν ένα υπαρκτό site, δηλαδή προφανώς είχε παγιδευτεί. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί η υπόθεση διερευνούνταν από τη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «το πολιτικό αγκάθι δεν έχει σχέση με εμπλοκή της κυβέρνησης στην παρακολούθηση. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά εμπλοκή της κυβέρνησης». Ακόμη, ανέφερε πως αναλόγως με την πορεία της υπόθεσης ενδέχεται να πραγματοποιήσει και ο ίδιος ενέργειες.

Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ισχυρισμών του Ταλ Ντίλιαν, δεδομένου ότι προέρχονται από καταδικασμένο πρόσωπο που ενδεχομένως ακολουθεί μια υπερασπιστική γραμμή.

«Τώρα στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε μία έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προφανώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία που έγινε στο δικαστήριο. Έχουμε σοβαρές ποινές και αντιστοίχως επιστροφή για να εξεταστούν άλλα αδικήματα. Άρα, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», είπε.

«Εδώ εμφανίζεται ένας εκ των, πρωτοδίκως καταδικασθέντων, βάζει έναν ισχυρισμό ο οποίος δεν ξέρω αν είχε ειπωθεί ως τώρα. Προφανώς και αυτός ο ισχυρισμός αξιολογείται, πάντοτε με την έννοια ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ο ισχυρισμός ο οποίος κάνει είναι προφανές ότι είναι και στο πλαίσιο μιας υπερασπιστικής του γραμμής», πρόσθεσε.

Τέλος, επισήμανε πως «είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να ισχυρίζεται και να λέει ότι ‘εγώ δεν έχω καμία σχέση, το δώσαμε κάπου’, είτε αυτό είναι κυβερνητικά είτε οτιδήποτε, και τελείως διαφορετικά αυτό το οποίο είχε καταλήξει αρχικά η εισαγγελική έρευνα, αλλά και η απόφαση».