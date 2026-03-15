Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Ελλάδα 15 Μαρτίου 2026, 15:38

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Τις δηλώσεις του πρώην υπουργού -παρακολουθούμενου από τον Μάιο του 2021 από το Predator- Θάνου Πλεύρη σχολίασε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, επισημαίνοντας πως με τη στάση του «ευνόησε» τον κουμπάρο του –και καταδικασμένο πρωτοδίκως για το σκάνδαλο του Predator– Γιάννη Λαβράνο.

Ο κ. Κεσσές τόνισε, σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως ο κ. Πλεύρης «ξέχασε» να αναφέρει δύο σημαντικά πράγματα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA. «Το ότι απλά παρακολουθούσε την υπόθεση και δεν υπέβαλλε μήνυση οδήγησε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εμπρόθεσμης έγκλησης. Το ότι ο ένας από τους 4 κατηγορούμενους που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών είναι κουμπάρος του (Ι. Λαβράνος) με αποτέλεσμα η δική του παράλειψη να επηρεάσει προς το καλύτερο τη δικαστική του θέση».

Τέλος, παρέθεσε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε ο δικηγόρος, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου.

Όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Ο Θ. Πλεύρης βγήκε σήμερα με καθυστέρηση ετών και δήλωσε πώς παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Είπε μάλιστα ότι μόλις ενημερώθηκε, αποφάσισε να ‘παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης’.

Επειδή είναι εξαιρετικά ικανός δικηγόρος δεν ξέχασε αλλά αποφάσισε να μην πει δύο πολύ σημαντικά πράγματα.

1. Το ότι απλά παρακολουθούσε την υπόθεση και δεν υπέβαλλε μήνυση οδήγησε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εμπρόθεσμης έγκλησης.

2. Το ότι ο ένας από τους 4 κατηγορούμενους που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών είναι κουμπάρος του (Ι. Λαβράνος) με αποτέλεσμα η δική του παράλειψη να επηρεάσει προς το καλύτερο τη δικαστική του θέση.

Για το αρχείο του ανεβάζω απόσπασμα της απόφασης με το σχετικό κομμάτι που τον αφορά για να το παρακολουθήσει και αυτό».

Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας στο MEGA στον απόηχο της αποκαλυπτικής δήλωσης του καταδικασμένου πρωτοδίκως ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, ο πρώην υπουργός, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι δεν βλέπει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης.

Μιλώντας για τον τρόπο που παγιδεύτηκε, υπογράμμισε πως «ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε και έλεγε ότι ‘Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις’».

Συνέχισε, αναφερόμενος και για τον λόγο που δεν προσέφυγε δικαστικώς όπως έπραξαν άλλα θύματα του Predator, λέγοντας πως «στη δική μου περίπτωση ήταν ένα υπαρκτό site, δηλαδή προφανώς είχε παγιδευτεί. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί η υπόθεση διερευνούνταν από τη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «το πολιτικό αγκάθι δεν έχει σχέση με εμπλοκή της κυβέρνησης στην παρακολούθηση. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά εμπλοκή της κυβέρνησης». Ακόμη, ανέφερε πως αναλόγως με την πορεία της υπόθεσης ενδέχεται να πραγματοποιήσει και ο ίδιος ενέργειες.

Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ισχυρισμών του Ταλ Ντίλιαν, δεδομένου ότι προέρχονται από καταδικασμένο πρόσωπο που ενδεχομένως ακολουθεί μια υπερασπιστική γραμμή.

«Τώρα στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε μία έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προφανώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία που έγινε στο δικαστήριο. Έχουμε σοβαρές ποινές και αντιστοίχως επιστροφή για να εξεταστούν άλλα αδικήματα. Άρα, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», είπε.

«Εδώ εμφανίζεται ένας εκ των, πρωτοδίκως καταδικασθέντων, βάζει έναν ισχυρισμό ο οποίος δεν ξέρω αν είχε ειπωθεί ως τώρα. Προφανώς και αυτός ο ισχυρισμός αξιολογείται, πάντοτε με την έννοια ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ο ισχυρισμός ο οποίος κάνει είναι προφανές ότι είναι και στο πλαίσιο μιας υπερασπιστικής του γραμμής», πρόσθεσε.

Τέλος, επισήμανε πως «είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να ισχυρίζεται και να λέει ότι ‘εγώ δεν έχω καμία σχέση, το δώσαμε κάπου’, είτε αυτό είναι κυβερνητικά είτε οτιδήποτε, και τελείως διαφορετικά αυτό το οποίο είχε καταλήξει αρχικά η εισαγγελική έρευνα, αλλά και η απόφαση».

Τουρισμός
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν

Κόσμος
Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15.03.26

«Ποτέ ξανά»: Πορεία μνήμης στη μνήμη των 50.000 Εβραίων θυμάτων του ναζισμού στη Θεσσαλονίκη

Η φετινή συγκέντρωση μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας συμπίπτει και με την έναρξη των εργασιών της πλατείας Ελευθερίας, με τη νοηματοδότησή της ως Πάρκο Μνήμης, το οποίο θα αποδοθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους πολίτες σε 14 μήνες

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες – Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις
Προσοχή 15.03.26

Έρχονται πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες - Σε λίγες ημέρες οι πρώτες βεβαιώσεις

Σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η Τροχαία, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Κρήτη: Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Δέκα συλλήψεις
Στα Χανιά 15.03.26

Ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού - Δέκα συλλήψεις

Η ανήλικη ήταν ΑμεΑ και διέμενε σε χώρο φιλοξενίας θηλέων στην Κρήτη - Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι υπήρξε βιασμός και υποστήριξαν ότι η... ομαδική ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεσή της

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)
Μπάσκετ 15.03.26

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 71-79: Ζορίστηκε, αλλά έκανε το 20/20 σε επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα (vids)

Ο Πανιώνιος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό για 39 λεπτά, σε έναν ματς με μεγάλη ένταση με τον Φουρνιέ, όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 79-71 διατηρώντας το απόλυτο. Επέστρεψαν Γουόκαπ και Βεζένκοφ.

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο
Μύδροι 15.03.26

ΚΚΕ: Προκλητική κοροϊδία Μητσοτάκη στον λαό – Δήθεν «προστασία της Κύπρου» η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο

«Ο λαός μας πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο, με τους πανάκριβους εξοπλισμούς να στέλνονται σε αποστολές εκτός συνόρων», επισημαίνει το ΚΚΕ

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ανδρουλάκης: Καλώ κάθε πολίτη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, με κοινωνική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, για το μήνυμα ενότητας και προοπτικής της δημοκρατικής παράταξης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πυρά 15.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης επικαλείται το «δικαίωμα στη σιωπή» σε υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βολές από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού. «Επικαλείται κι αυτός το 'δικαίωμα στη σιωπή' με 'ολίγη' από διαστρέβλωση, ψέματα και 'κωλοτούμπα'», τονίζει

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Xρυσό αγαλματίδιο 15.03.26

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο – Τα πρώτα μηνύματα

Οι κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ άνοιξαν στις 07:00 και θα είναι τουλάχιστον ανοιχτές έως τις 19:00 - Οι δηλώσεις Γιάννη Βαρδακαστάνη, Χάρη Δούκα, Άννα Διαμαντοπούλου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

