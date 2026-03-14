Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές

Εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τη «βόμβα» του «Mr. Intellexa», Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA και την εκπομπή MEGA Stories, ότι η εταιρία του πουλά το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές Αρχές.

Την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και επιχειρεί να συμμαζέψει τις αποκαλύψεις, ο δικηγόρος των ανθρώπων που είχαν στοχοποιηθεί από το παράνομο λογισμικό, Ζαχαρίας Κεσσές κάνει λόγο για «σημείο καμπής» στην υπόθεση.

«Σημαντική στιγμή»

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Είναι ένα σημείο καμπής αυτό, διότι είναι η πρώτη φορά που ο βασικός κατηγορούμενος, έρχεται και δηλώνει ρητά, έχουμε μία έμμεση ομολογία, η οποία όμως δείχνει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator δούλεψε στην Ελλάδα υπό την σκέπη της κυβέρνησης και των υπηρεσιών επιβολής της τάξης. Άρα είναι κάτι το οποίο, παρότι αναζητήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν δηλώθηκε ποτέ ρητώς», υπογράμμισε ο κ. Κεσσές μιλώντας στο MEGA, συμπληρώνοντας ότι «είναι κάτι που πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι και ακούγεται».

«Το κοινό κέντρο λειτουργίας ΕΥΠ – Intellexa είχε φανεί»

«Έχουμε βγει από μία διαδικασία 39 συνεδριάσεων που έχουν προκύψει νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν τα είχε ο Άρειος Πάγος το 2022, τα οποία οδήγησαν στο δικαστήριο στην καταδίκη και στη διαβίβαση της δικογραφίας για τη διερεύνηση της κατασκοπείας» ανέφερε ο κ. Κεσσές, τονίζοντας ότι στη δίκη είχε φανεί η συνεργασία μεταξύ ΕΥΠ – Intellexa.

«Προέκυψε το κοινό κέντρο λειτουργίας ανάμεσα στην ΕΥΠ και στην Intellexa. Άρα, ο κύριος Ντίλιαν δεν έρχεται να πει κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά. Έχει ήδη αποδειχθεί. Κλείνει ο κύκλος. Έρχεται ο Ταλ Ντίλιαν και το επικυρώνει» συμπλήρωσε.

Για τη συνέχεια της έρευνας και της… απουσίας καταγγελιών στις Αρχές από τα θύματα των παρακολουθήσεων, ο κ. Κεσσές υπογράμμισε ότι «ιδίως τα πρόσωπα ευθύνης, αυτά τα οποία είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και ηθική να πάνε στις Αρχές, να ζητήσουν τη δίωξη όσων τους παγίδευσαν, γιατί δεν μπήκαν μόνο στο σπίτι τους, μπήκανε στο γραφείο τους, στα υπουργεία, στα κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα…».

«Αυτοί οι άνθρωποι, εμένα ξεκάθαρα η άποψή μου είναι ότι έχουν επιλέξει είτε τον δρόμο της συναλλαγής, είτε τον δρόμο της εκβίασης. Είτε εκβιάζονται να μην κάνουν κάτι, είτε συναλλάσσονται. Κάποιος τους έχει πει ‘κάτσε φρόνιμα και θα το εκτιμήσουμε’ ή κάποιος άλλος τους είπε ‘μην κάνεις κάτι, διότι εδώ έχουμε κάποια στοιχεία για σένα’. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» συμπλήρωσε ο δικηγόρος.