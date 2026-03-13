Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτέλεσαν οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator, καταρρίπτοντας το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Γιαννούλης μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ακριβώς για αυτές τις αποκαλύψεις.

Σδούκου: Ο Άρειος Πάγος είπε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών αρχών

Αν και το όνομά της, περιλαμβανόταν στη λίστα με όσους παρακολουθούσε το Predator, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου θεωρεί ότι η υπόθεση έχει κλείσει και αναρωτιέται γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ένα «νέο μπλέξιμο» όπως το χαρακτήρισε.

«Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω είναι ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας από τους τέσσερις που είναι πρωτόδικα καταδικασθέντες. Είπε ότι περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση για να δει – προανήγγειλε κιόλας ότι θα ασκήσει έφεση. Καταλαβαίνω ότι στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, μπορεί να λέει όσα θέλει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά αυτό δεν τα καθιστά όμως ότι είναι και αλήθεια» είπε αρχικά.

«Εγώ θέλω να σταθώ στην απόφαση του Αρείου Πάγου, που ο Άρειος Πάγος ήρθε και είπε ξεκάθαρα, ότι η ΕΥΠ, η ΕΛ.ΑΣ, η Αντιτρομοκρατική, δεν έχουνε καμία σχέση με τις υποκλοπές. Η απόφαση του Αρείου Πάγου λέει ότι σε σχέση με το παράνομο λογισμικό δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κρατικών αρχών. Δεν μπορεί να υπάρχει α λα καρτ εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Την διερεύνηση της υπόθεσης την έκανε ο Άρειος Πάγος και ήτανε αυτεπάγγελτο. Δεν καταλαβαίνω τι περισσότερο θα έκανε μία τέτοια μήνυση από εμένα από τη στιγμή που ανέλαβε το θέμα ο Άρειος Πάγος. Έχουμε μία απόφαση στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η απόφαση αυτή καταδίκασε τους τέσσερις για 128 χρόνια. Για να μην τα μπερδεύουμε και να μη δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ξανά ένα μπλέξιμο από εκεί που έχουμε απόφαση της Δικαιοσύνης» είπε.

«Ο Άρειος Πάγος είπε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών αρχών. Τελεία» είπε η κ. Σδούκου.«Εκτός και αν αμφισβητούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ένα, και δεύτερον έχουμε τέσσερις καταδικασθέντες, πρωτόδικα, και καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι επειδή θέλουν να ασκήσουν έφεση, θέλουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, μπορούν να προβάλουν όποιο επιχείρημα θέλουν. Αλλά δε σημαίνει ότι αυτό που λένε είναι και αλήθεια».

Γιαννούλης: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»

Ο κ. Γιαννούλης με τα όσα είπε, απάντησε στην κ. Σδούκου και στο γιατί πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση.

«Υπάρχει μπροστά μας, ένα δεδικασμένο, όπου η κυβέρνηση αρνείται να εκτελέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία υποχρεώνει τις Ελληνικές αρχές να ενημερώσουν τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί παρακολουθείτο. Είναι πολύ σημαντική η δήλωση αυτή γιατί το απαύγασμα, το ραβασάκι, το ρεζουμέ της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήτανε ότι καταδικάζουμε ως φυσικούς αυτουργούς τους τέσσερις αλλά θεωρούμε σχεδόν νομοτελειακό ότι ο εντολοδότης είναι άλλος» είπε αρχικά.

«Αυτό όμως πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» είπε αναφορικά με τις νέες αποκαλύψεις.

Σταρακά: Είναι δυνατόν να είσαι υπουργός και να μην κάνεις μήνυση;

Η Χριστίνα Σταρακά με την σειρά της τόνισε: «Ξεκάθαρα είναι μία ήττα του παρακράτους που οργάνωσε το Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δρούσε εις βάρος του κράτους δικαίου. Υπάρχει απόφαση, η οποία μέσα την καλεί, καταδικάζει, ξεκάθαρα, υπάρχει παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση, οπότε ό,τι και να λέμε από δω και πέρα, είναι περιττό».

Για τα λεγόμενα της Αλεξάνδρας Σδούκου, είπε: «Είναι δυνατόν να είσαι υπουργός, να παρακολουθείσαι και να μην μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις έστω μία μήνυση «Μα γιατί παρακολουθούμαι;». Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι μία πλήρης δικαίωση, είναι μία πλήρη δικαίωση και του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Νίκου Ανδρουλάκη. Αν δεν ήταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης να επιμείνει σ’ αυτή την υπόθεση, αυτή η υπόθεση θα είχε μπει στο συρτάρι. Οι κύριοι αυτοί που διαχειρίζονταν το Predator δεν έδρασαν από μόνοι τους. Πολύ σωστά είπε, όπως μας είδαμε και στη δήλωση, ότι συνεργάζονταν με κυβερνήσεις».

«Δεν είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί και απ’ το Predator και απ’ την ΕΥΠ, την οποία ΕΥΠ από την πρώτη μέρα την πήρε στην εποπτεία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Εμείς θα ζητήσουμε, εμείς θα ζητήσουμε να αιτηθεί εκ νέου, εκ νέου προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, αυτό το ζήτημα αυτό», κατέληξε η κ. Σταρακά.