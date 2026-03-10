Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
MEGA Stories: Υποκλοπές – Η καταδίκη των 4 και οι αόρατοι εντολείς
Media 10 Μαρτίου 2026, 14:54

MEGA Stories: Υποκλοπές – Η καταδίκη των 4 και οι αόρατοι εντολείς

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 00.40, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης των υποκλοπών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Spotlight

Ένα λογισμικό παρακολούθησης, δεκάδες παγιδευμένα κινητά, μια σειρά από αναπάντητα γιατί. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από την κάμερα της εκπομπής MEGA Stories.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης των υποκλοπών, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τις κλειστές πόρτες και τις ηχηρές σιωπές, που ακολούθησαν την πρόσφατη δικαστική απόφαση. Μέσα από τις μαρτυρίες των προσώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης, η εκπομπή ανασυνθέτει το χρονικό των παρακολουθήσεων.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης –τα δύο θύματα που άνοιξαν τον δρόμο για τη νομική και θεσμική διερεύνηση– περιγράφουν τη στιγμή, που διαπίστωσαν πως βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΕΥΠ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παγιδεύτηκαν οι επικοινωνίες τους μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στην καθοριστική συμβολή της ερευνητικής δημοσιογραφίας αναφέρεται η Ελίζα Τριανταφύλλου (Inside Story). Η δημοσιογράφος που πρώτη, τον Ιανουάριο του 2022, τεκμηρίωσε τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα, εξηγεί πώς η μεθοδική έρευνα ανέδειξε τις πραγματικές διαστάσεις ενός σκανδάλου που, αρχικά, αντιμετωπίστηκε ως μεμονωμένο περιστατικό.

Τη θεσμική διάσταση της υπόθεσης φωτίζει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Με τον ρόλο του ως εγγυητή του απορρήτου των επικοινωνιών, αναλύει τις ασφυκτικές πιέσεις που αναπτύχθηκαν, τις στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και τις επιθέσεις που αντιμετώπισε, ενόσω επιχειρούσε να επιτελέσει το ελεγκτικό του έργο σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.

Το νομικό παράδοξο της εξέλιξης του σκανδάλου αναλύει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, νομικός παραστάτης θυμάτων. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς η δικαστική διερεύνηση κατέληξε στην παραπομπή μόλις τεσσάρων ιδιωτών, παρά τα στοιχεία που υποδείκνυαν το κοινό κέντρο λειτουργίας του Predator με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η δικαστική αυλαία μπορεί να έπεσε για κάποιους, όμως τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Η έρευνα του MEGA Stories αναδεικνύει τη μεγαλύτερη αντίφαση του σκανδάλου: Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των 87 θυμάτων, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του στρατού, επέλεξε τον δρόμο της αδράνειας αντί της προσφυγής στη Δικαιοσύνη;

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου
Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος
Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Αλέξανδρα Μπότη
Κινηματογράφηση: No Names Filming Team
Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή
Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

MEGA STORIES με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:40

#MegaStories

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ στην Ιστορία: Έρχεται αυτή την Κυριακή και είναι αφιερωμένο στον Ελευθέριο Βενιζέλο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ στην Ιστορία – και είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την πορεία του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα: τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 09.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 15 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)
TV 09.03.26

Σάρα Τοσκάνο: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή χορεύει oriental στο νέο επεισόδιο του Έχω Παιδιά (εικόνες)

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Έχω Παιδιά, Λάμπρος Φισφής, αποφάσισε να δώσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε έναν άνθρωπο που αποτελεί τη μόνιμη πηγή έμπνευσής του: τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο.

Σύνταξη
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο