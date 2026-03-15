Ο παρακολουθούμενος Πλεύρης δεν βλέπει εμπλοκή της κυβέρνησης στο Predator, παρά τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Στο στόχαστρο του Predator είχε τεθεί και ο Θάνος Πλεύρης, έχοντας παγιδευτεί τον Μάιο του 2021. Μιλώντας στο MEGA στον απόηχο της αποκαλυπτικής δήλωσης του καταδικασμένου πρωτοδίκως ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν περί πώλησης του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν βλέπει εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης.

Μιλώντας για τον τρόπο που παγιδεύτηκε, υπογράμμισε πως «ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε και έλεγε ότι ‘Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις’».

Συνέχισε, αναφερόμενος και για τον λόγο που δεν προσέφυγε δικαστικώς όπως έπραξαν άλλα θύματα του Predator, λέγοντας πως «στη δική μου περίπτωση ήταν ένα υπαρκτό site, δηλαδή προφανώς είχε παγιδευτεί. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί η υπόθεση διερευνούνταν από τη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «το πολιτικό αγκάθι δεν έχει σχέση με εμπλοκή της κυβέρνησης στην παρακολούθηση. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και η ίδια η απόφαση δεν αναφέρει πουθενά εμπλοκή της κυβέρνησης». Ακόμη, ανέφερε πως αναλόγως με την πορεία της υπόθεσης ενδέχεται να πραγματοποιήσει και ο ίδιος ενέργειες.

Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς Ντίλιαν

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των ισχυρισμών του Ταλ Ντίλιαν, δεδομένου ότι προέρχονται από καταδικασμένο πρόσωπο που ενδεχομένως ακολουθεί μια υπερασπιστική γραμμή.

«Τώρα στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε μία έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προφανώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία που έγινε στο δικαστήριο. Έχουμε σοβαρές ποινές και αντιστοίχως επιστροφή για να εξεταστούν άλλα αδικήματα. Άρα, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της», είπε.

«Εδώ εμφανίζεται ένας εκ των, πρωτοδίκως καταδικασθέντων, βάζει έναν ισχυρισμό ο οποίος δεν ξέρω αν είχε ειπωθεί ως τώρα. Προφανώς και αυτός ο ισχυρισμός αξιολογείται, πάντοτε με την έννοια ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που ο ισχυρισμός ο οποίος κάνει είναι προφανές ότι είναι και στο πλαίσιο μιας υπερασπιστικής του γραμμής», πρόσθεσε.

Τέλος, επισήμανε πως «είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να ισχυρίζεται και να λέει ότι ‘εγώ δεν έχω καμία σχέση, το δώσαμε κάπου’, είτε αυτό είναι κυβερνητικά είτε οτιδήποτε, και τελείως διαφορετικά αυτό το οποίο είχε καταλήξει αρχικά η εισαγγελική έρευνα, αλλά και η απόφαση».

Όσα ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης στο MEGA: