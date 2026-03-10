Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Μια νέα διάσταση για το σκάνδαλο των υποκλοπών έθεσε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, συνδέοντας την παρακολούθηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με την κατηγορία της κατασκοπείας που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι τέσσερις πρωτόδικα καταδικασμένοι για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Κεσσές σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ο Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εξωτερικών παγιδεύτηκε με κατασκοπευτικό λογισμικό predator στις 20.4.2021. Εκείνη την ημέρα συνόδευε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο σε επίσημη κοινή επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία. Κατά την επίσκεψη υπεγράφη συμφωνία για το καθεστώς παρουσίας ελληνικών ενόπλων δυνάμεων (Status of Forces Agreement) και συμφωνήθηκε η ανάπτυξη ελληνικής πυροβολαρχίας αντιαεροπορικού συστήματος Patriot για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από τρομοκρατικές απειλές. Υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε ως μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας».

Κατά τον ίδιο, αυτό το γεγονός, ότι ο κ. Δένδιας παγιδεύτηκε ενώ βρισκόταν σε τέτοιας ιδιαίτερης βαρύτητας επίσημης αποστολής, είναι ο ορισμός της κατασκοπείας, της παραβίασης των μυστικών της πολιτείας και της διαρροής κρατικών απόρρητων. «Θυμίζω ότι κρατικό απόρρητο θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός, αντικείμενο ή πληροφορία, η πρόσβαση στα οποία είναι δυνατή σε ένα προσδιορισμένο κύκλο προσώπων και που χαρακτηρίζονται ως μυστικά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας, της αμυντικής ικανότητας, των διεθνών σχέσεων ή των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού κράτους και της διεθνούς ειρήνης (άρθρα 146-149 Ποινικού Κώδικα)», ανέφερε.

Τέλος, ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, υπενθύμισε την κουμπαριά που συνδέει τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, Γιάννη Λαβράνο. Ταυτόχρονα, ο κ. Κεσσές στην ανάρτησή του, δημοσίευσε το μήνυμα που παγίδευσε τον Νίκο Δένδια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ αναφέρει:

«Η εθνική ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η νοημοσύνη δεν είναι επιτραπέζια παιχνίδια. Επειδή κάποιοι εξακολουθούν να τα αντιμετωπίζουν ως τέτοια, οφείλω να δημοσιοποιήσω κάτι για πρώτη φορά.

Ο Νίκος Δένδιας ως Υπουργός Εξωτερικών παγιδεύτηκε με κατασκοπευτικό λογισμικό predator στις 20.4.2021. Εκείνη την ημέρα συνόδευε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο σε επίσημη κοινή επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία.

Κατά την επίσκεψη υπεγράφη συμφωνία για το καθεστώς παρουσίας ελληνικών ενόπλων δυνάμεων (Status of Forces Agreement) και συμφωνήθηκε η ανάπτυξη ελληνικής πυροβολαρχίας αντιαεροπορικού συστήματος Patriot για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από τρομοκρατικές απειλές. Υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε ως μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας.

Εδώ έχουμε τον ορισμό της κατασκοπείας, της παραβίασης των μυστικών της πολιτείας και της διαρροής κρατικών απόρρητων. Θυμίζω ότι κρατικό απόρρητο θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός, αντικείμενο ή πληροφορία, η πρόσβαση στα οποία είναι δυνατή σε ένα προσδιορισμένο κύκλο προσώπων και που χαρακτηρίζονται ως μυστικά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας, της αμυντικής ικανότητας, των διεθνών σχέσεων ή των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού κράτους και της διεθνούς ειρήνης (άρθρα 146-149 Ποινικού Κώδικα).

Για να μην υπάρχουν απορίες επίσης θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιώτοπουλος είναι κουμπάρος με τον Γ. Λαβράνο, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 126 ετών για την παγίδευση δεκάδων προσώπων μεταξύ των οποίων του Ν. Δένδια.

Επισυνάπτω το μήνυμα παγίδευσης και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την επίμαχη επίσκεψη».