Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαρτίου 2026, 23:05

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος προχώρησε στη δημοσιοποίηση της επίσημης λίστας των παρακολουθούμενων από τις υποκλοπές, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για την περίφημη λίστα Μενουδάκου, ονόματα από την οποία είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, δημιουργώντας πολιτική αναταραχή. Αρκετά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχε αποδειχθεί πως αποτελούσαν κοινούς στόχους τόσο της ΕΥΠ όσο και του Predator. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης άτομα που η Αρχή διασταύρωσε ότι δέχθηκαν μολυσμένα με Predator, sms.

Υπουργοί της ΝΔ στη λίστα Μενουδάκου

Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα Μενουδάκου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τα ονόματα υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκης όπως των κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Γιώργου Γεραπετρίτη, Μαυρουδή Βορίδη, Θανάση Πλεύρη, της κας Νίκης Κεραμέως, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πέραν αυτών υπήρχαν τα ονόματα του Νίκου Ανδρουλάκη, του Θανάση Κουκάκη, του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, της πρώτην εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου όπως επίσης και κινητά τηλέφωνα που ήταν καταχωρημένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Προστασίας του Πολίτη, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα κ.α.

Όλα τα πρόσωπα της λίστας Μενουδάκου ενημερώθηκαν προσωπικά με επιστολή από την Αρχή για τα ευρήματά της. Το εντυπωσιακό, όσο και περίεργο είναι ότι απ’ όλα αυτά τα πρόσωπα ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κινητοποιήθηκαν προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Θανάσης Κουκάκης ή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.

Δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Οι υπουργοί της κυβέρνησης αγνόησαν επιδεικτικά τις επιστολές και κρύφτηκαν πίσω από τη δικαιολογία της αυτεπάγγελτης έρευνας της Δικαιοσύνης για το θέμα. Όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γι’ αυτό άλλωστε και οι κατηγορούμενοι για το Predator στη δίκη των υποκλοπών που ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, δεν καταδικάστηκαν για τα υπόλοιπα θύματα της σχετικής λίστας Μενουδάκου, παρά μόνο για εκείνους που είχαν κάνει τις σχετικές εγκλήσεις.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους παρακολουθούμενους εισαγγελείς, τους δημοσιογράφους, τις συζύγους υπουργών, τα πολιτικά στελέχη και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στη λίστα Μενουδάκου.

Ακολουθούν τα πρόσωπα της λίστας, όπως δημοσιεύτηκαν από την ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος.

Hossain Azad (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 04/2021
Ashraf Ghani (WIND) – Καρτοκινητό, 01/2021
Hamidi Arif Mohammed Bakibillah (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 06/2021 (και 05-07)
Modern Creative Innovative M. EPE (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSMOTE) – Συμβόλαιο, 01-06/2021
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 (και 03-06Σ)
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021
D.A.ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΚΔΟΤ.ΣΥΜΕΤ.ΕΤΑΙΡ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 07/2021
ΦΥΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021, 5/4/2022 11:03
MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΝΑΝΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΗΣ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 01-11/2021
Π ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 04/2021
ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 10 και 11/2021
ΣΙΦΟΡΝΤ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΙΡΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021
MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 02,03/2021, 6/3/2022
MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 01,02/2021, 26/2/2022
MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 20/8/2022
SINGH SATVIR ARJINDER SINGH (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 04/2021, 27/1/2023 10:13
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ε.Δ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ (WIND) – Συμβόλαιο, 03/2021
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05,08/2021
ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,04,07/2021
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03/2021
ΓΙΑΖΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021
HOSSAIN MD ABUL NOWAR MASTER (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 3/7/2022
ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΠΙΤΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 10/2021 (και 04,07)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 05-08/202
SMART CONCEPTS IKE (VODA) – Συμβόλαιο, 03,07/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
EUROXX ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΡΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,06/2021
ΣΑΚΑΛΗ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 07-08/2021
AZIZ IMRAN AZIZ ABDUL (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021, 6/5/2022
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (Vodafone) – Συμβόλαιο, 02-03/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-09/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04/2021, 9/4/2021 16:19
ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 10/2021
RAHMAN MD MAHFUZUR (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 11/12/2022 23:59
KHAN MANIZA MAHRIN (COSM) – Καρτοκινητό, 03/2021, 30/3/2022 23:59
ALI ASGHAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 10 και 11/2021, 13/11/2022 23:59
ΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 09/2022
HALID ABDE (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 23/10/2021 23:59
DOME CONSULTING I K E ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
HENG HUIZHONG (COSM) – Καρτοκινητό, 01/2021, 6/11/2021 23:59
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05/2021
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και (01-09)
ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 03/2021
ΠΕΛΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΣΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 07,09/2021
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021
ΔΕΝΔΙΑΣ ΧΥΤΗΡΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,07/2021
ZANNH ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,04,07/2021
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021, 8/11/2021 13:53
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021, 8/4/2022 19:29
ΑΝΔΟΣΙΔΟΥ ΑΥΓΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,03,04/2021
ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και 06,10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (WIND) – Συμβόλαιο, 02,04/2021
ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Καρτοκινητό, 06/2021
ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 02-07/2021
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 07/2021
ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΟΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 06-10/2021, 16/11/2022 23:59
SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 01-04/2021, 26/2/2022 23:59
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,06/2021, 5/4/2021 9:19
ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 05 και 06/2020, 28/11/2022 9:19
TASIN SK RAKIN ABSAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 24/12/2022 23:59
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑ ΕΕ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 07/2021 (και 01,07)
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021
ISLAM SIRAZUL (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 8/2/2023 2:40
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-05/2021
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Συμβόλαιο, 11/2021
ASMA ASMA (WIND) – Καρτοκινητό, 12/2020

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
Πολιτική 08.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης

Κανείς δεν μπορεί να δηλώσει βέβαιος για τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, ούτε και αν θα είναι πιο «βολικό» το καθεστώς που θα κληθεί να αναλάβει μία τέτοια χώρα εάν επικρατήσει χάος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08.03.26

Κάν' το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μίλαν – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
