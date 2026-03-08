Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος προχώρησε στη δημοσιοποίηση της επίσημης λίστας των παρακολουθούμενων από τις υποκλοπές, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για την περίφημη λίστα Μενουδάκου, ονόματα από την οποία είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, δημιουργώντας πολιτική αναταραχή. Αρκετά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχε αποδειχθεί πως αποτελούσαν κοινούς στόχους τόσο της ΕΥΠ όσο και του Predator. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης άτομα που η Αρχή διασταύρωσε ότι δέχθηκαν μολυσμένα με Predator, sms.

Υπουργοί της ΝΔ στη λίστα Μενουδάκου

Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα Μενουδάκου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τα ονόματα υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκης όπως των κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Γιώργου Γεραπετρίτη, Μαυρουδή Βορίδη, Θανάση Πλεύρη, της κας Νίκης Κεραμέως, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πέραν αυτών υπήρχαν τα ονόματα του Νίκου Ανδρουλάκη, του Θανάση Κουκάκη, του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, της πρώτην εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου όπως επίσης και κινητά τηλέφωνα που ήταν καταχωρημένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Προστασίας του Πολίτη, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα κ.α.

Όλα τα πρόσωπα της λίστας Μενουδάκου ενημερώθηκαν προσωπικά με επιστολή από την Αρχή για τα ευρήματά της. Το εντυπωσιακό, όσο και περίεργο είναι ότι απ’ όλα αυτά τα πρόσωπα ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κινητοποιήθηκαν προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Θανάσης Κουκάκης ή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.

Δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη

Οι υπουργοί της κυβέρνησης αγνόησαν επιδεικτικά τις επιστολές και κρύφτηκαν πίσω από τη δικαιολογία της αυτεπάγγελτης έρευνας της Δικαιοσύνης για το θέμα. Όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γι’ αυτό άλλωστε και οι κατηγορούμενοι για το Predator στη δίκη των υποκλοπών που ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, δεν καταδικάστηκαν για τα υπόλοιπα θύματα της σχετικής λίστας Μενουδάκου, παρά μόνο για εκείνους που είχαν κάνει τις σχετικές εγκλήσεις.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους παρακολουθούμενους εισαγγελείς, τους δημοσιογράφους, τις συζύγους υπουργών, τα πολιτικά στελέχη και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στη λίστα Μενουδάκου.

Ακολουθούν τα πρόσωπα της λίστας, όπως δημοσιεύτηκαν από την ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος.

Hossain Azad (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 04/2021

Ashraf Ghani (WIND) – Καρτοκινητό, 01/2021

Hamidi Arif Mohammed Bakibillah (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 06/2021 (και 05-07)

Modern Creative Innovative M. EPE (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSMOTE) – Συμβόλαιο, 01-06/2021

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 04/2021

ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 (και 03-06Σ)

ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021

D.A.ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΚΔΟΤ.ΣΥΜΕΤ.ΕΤΑΙΡ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 07/2021

ΦΥΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021, 5/4/2022 11:03

MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021

ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΝΑΝΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021

ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΗΣ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 01-11/2021

Π ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 09/2021

ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 04/2021

ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 10 και 11/2021

ΣΙΦΟΡΝΤ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΙΡΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021

MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021

ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021

MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 02,03/2021, 6/3/2022

MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 01,02/2021, 26/2/2022

MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 20/8/2022

SINGH SATVIR ARJINDER SINGH (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021

ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 04/2021, 27/1/2023 10:13

ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ε.Δ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ (WIND) – Συμβόλαιο, 03/2021

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05,08/2021

ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,04,07/2021

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03/2021

ΓΙΑΖΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021

HOSSAIN MD ABUL NOWAR MASTER (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 3/7/2022

ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΠΙΤΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 10/2021 (και 04,07)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 05-08/202

SMART CONCEPTS IKE (VODA) – Συμβόλαιο, 03,07/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 06/2021

ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021

EUROXX ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΡΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,06/2021

ΣΑΚΑΛΗ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 07-08/2021

AZIZ IMRAN AZIZ ABDUL (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021, 6/5/2022

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021

MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (Vodafone) – Συμβόλαιο, 02-03/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-09/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04/2021, 9/4/2021 16:19

ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 10/2021

RAHMAN MD MAHFUZUR (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 11/12/2022 23:59

KHAN MANIZA MAHRIN (COSM) – Καρτοκινητό, 03/2021, 30/3/2022 23:59

ALI ASGHAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 10 και 11/2021, 13/11/2022 23:59

ΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 09/2022

HALID ABDE (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 23/10/2021 23:59

DOME CONSULTING I K E ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021

HENG HUIZHONG (COSM) – Καρτοκινητό, 01/2021, 6/11/2021 23:59

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021

ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05/2021

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και (01-09)

ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 03/2021

ΠΕΛΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΣΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 01,07/2021

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,07/2021

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021

ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021

ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021

ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,07/2021

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 07,09/2021

ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021

ΔΕΝΔΙΑΣ ΧΥΤΗΡΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,07/2021

ZANNH ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,04,07/2021

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021, 8/11/2021 13:53

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021, 8/4/2022 19:29

ΑΝΔΟΣΙΔΟΥ ΑΥΓΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021

ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,03,04/2021

ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και 06,10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021

ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (WIND) – Συμβόλαιο, 02,04/2021

ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 04/2021

ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Καρτοκινητό, 06/2021

ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 11/2021

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 02-07/2021

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 07/2021

ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΟΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021

SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 06-10/2021, 16/11/2022 23:59

SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 01-04/2021, 26/2/2022 23:59

ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,06/2021, 5/4/2021 9:19

ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 05 και 06/2020, 28/11/2022 9:19

TASIN SK RAKIN ABSAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 24/12/2022 23:59

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑ ΕΕ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 07/2021 (και 01,07)

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021

ISLAM SIRAZUL (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 8/2/2023 2:40

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-05/2021

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Συμβόλαιο, 11/2021

ASMA ASMA (WIND) – Καρτοκινητό, 12/2020