Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.
Η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος προχώρησε στη δημοσιοποίηση της επίσημης λίστας των παρακολουθούμενων από τις υποκλοπές, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για την περίφημη λίστα Μενουδάκου, ονόματα από την οποία είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, δημιουργώντας πολιτική αναταραχή. Αρκετά από τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχε αποδειχθεί πως αποτελούσαν κοινούς στόχους τόσο της ΕΥΠ όσο και του Predator. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης άτομα που η Αρχή διασταύρωσε ότι δέχθηκαν μολυσμένα με Predator, sms.
Υπουργοί της ΝΔ στη λίστα Μενουδάκου
Υπενθυμίζεται ότι στη λίστα Μενουδάκου περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τα ονόματα υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκης όπως των κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Γιώργου Γεραπετρίτη, Μαυρουδή Βορίδη, Θανάση Πλεύρη, της κας Νίκης Κεραμέως, αλλά και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πέραν αυτών υπήρχαν τα ονόματα του Νίκου Ανδρουλάκη, του Θανάση Κουκάκη, του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη, της πρώτην εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου όπως επίσης και κινητά τηλέφωνα που ήταν καταχωρημένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Προστασίας του Πολίτη, στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα κ.α.
Όλα τα πρόσωπα της λίστας Μενουδάκου ενημερώθηκαν προσωπικά με επιστολή από την Αρχή για τα ευρήματά της. Το εντυπωσιακό, όσο και περίεργο είναι ότι απ’ όλα αυτά τα πρόσωπα ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κινητοποιήθηκαν προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Θανάσης Κουκάκης ή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.
Δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη
Οι υπουργοί της κυβέρνησης αγνόησαν επιδεικτικά τις επιστολές και κρύφτηκαν πίσω από τη δικαιολογία της αυτεπάγγελτης έρευνας της Δικαιοσύνης για το θέμα. Όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γι’ αυτό άλλωστε και οι κατηγορούμενοι για το Predator στη δίκη των υποκλοπών που ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, δεν καταδικάστηκαν για τα υπόλοιπα θύματα της σχετικής λίστας Μενουδάκου, παρά μόνο για εκείνους που είχαν κάνει τις σχετικές εγκλήσεις.
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους παρακολουθούμενους εισαγγελείς, τους δημοσιογράφους, τις συζύγους υπουργών, τα πολιτικά στελέχη και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στη λίστα Μενουδάκου.
Ακολουθούν τα πρόσωπα της λίστας, όπως δημοσιεύτηκαν από την ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος.
Hossain Azad (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 04/2021
Ashraf Ghani (WIND) – Καρτοκινητό, 01/2021
Hamidi Arif Mohammed Bakibillah (Wind/Nova) – Καρτοκινητό, 06/2021 (και 05-07)
Modern Creative Innovative M. EPE (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSMOTE) – Συμβόλαιο, 01-06/2021
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΠΡΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 (και 03-06Σ)
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021
D.A.ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡ.ΕΚΔΟΤ.ΣΥΜΕΤ.ΕΤΑΙΡ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 07/2021
ΦΥΤΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021, 5/4/2022 11:03
MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΝΑΝΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΗΣ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 01-11/2021
Π ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04, 06/2021
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 09/2021
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (VODA) – Συμβόλαιο, 01, 04/2021
ΑΝΤΕΝΝΑ TV AE (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 10 και 11/2021
ΣΙΦΟΡΝΤ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΙΡΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 09/2021
MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 02,03/2021, 6/3/2022
MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 01,02/2021, 26/2/2022
MAMUN MD ABDULLAH AL MD SHAHADAT (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 20/8/2022
SINGH SATVIR ARJINDER SINGH (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 04/2021, 27/1/2023 10:13
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΚ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ε.Δ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ (WIND) – Συμβόλαιο, 03/2021
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05,08/2021
ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,04,07/2021
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 03/2021
ΓΙΑΖΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΣΔΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021
HOSSAIN MD ABUL NOWAR MASTER (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021, 3/7/2022
ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΠΙΤΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 10/2021 (και 04,07)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 05-08/202
SMART CONCEPTS IKE (VODA) – Συμβόλαιο, 03,07/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (WIND) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Ε. (WIND) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (VODA) – Συμβόλαιο, 06/2021
EUROXX ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΡΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,06/2021
ΣΑΚΑΛΗ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 07-08/2021
AZIZ IMRAN AZIZ ABDUL (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021, 6/5/2022
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (VODA) – Συμβόλαιο, 04/2021
MGF PRODUC Μ. Ι.Κ.Ε. (Vodafone) – Συμβόλαιο, 02-03/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-09/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 04/2021, 9/4/2021 16:19
ΜΠΟΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 10/2021
RAHMAN MD MAHFUZUR (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 11/12/2022 23:59
KHAN MANIZA MAHRIN (COSM) – Καρτοκινητό, 03/2021, 30/3/2022 23:59
ALI ASGHAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 10 και 11/2021, 13/11/2022 23:59
ΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 09/2022
HALID ABDE (COSM) – Καρτοκινητό, 03,04/2021, 23/10/2021 23:59
DOME CONSULTING I K E ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
HENG HUIZHONG (COSM) – Καρτοκινητό, 01/2021, 6/11/2021 23:59
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 05/2021
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και (01-09)
ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΘΗΝΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 03/2021
ΠΕΛΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΤΣΑ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021
ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 07/2021
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,07/2021
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 07,09/2021
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021
ΔΕΝΔΙΑΣ ΧΥΤΗΡΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ (VODA) – Συμβόλαιο, 04,07/2021
ZANNH ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01,04,07/2021
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 08/2021, 8/11/2021 13:53
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 05/2021, 8/4/2022 19:29
ΑΝΔΟΣΙΔΟΥ ΑΥΓΗ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (VODA) – Συμβόλαιο, 01,03,04/2021
ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021 και 06,10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (VODA) – Συμβόλαιο, 01/2021
ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (WIND) – Συμβόλαιο, 02,04/2021
ΒΙ ΕΝΤ Ο ΔΙΑΦΗΜ. ΣΥΜΒ. ΑΕ. V+O A.E. (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 04/2021
ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (COSM) – Συμβόλαιο, 06/2021
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (COSM) – Καρτοκινητό, 06/2021
ΓΚΡΙΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Vodafone) – Συμβόλαιο, 11/2021
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 02-07/2021
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ (COSM) – Συμβόλαιο, 07/2021
ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝ.ΕΜΠ.ΕΤ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΟΕ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 11/2021
SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 06-10/2021, 16/11/2022 23:59
SATNAM RAJ (COSM) – Καρτοκινητό, 01-04/2021, 26/2/2022 23:59
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (COSM) – Συμβόλαιο, 03,06/2021, 5/4/2021 9:19
ΚΑΚΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Cosmote) – Συμβόλαιο, 05 και 06/2020, 28/11/2022 9:19
TASIN SK RAKIN ABSAR (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 24/12/2022 23:59
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑ ΕΕ (Wind/Nova) – Συμβόλαιο, 07/2021 (και 01,07)
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 07-10/2021
ISLAM SIRAZUL (Cosmote) – Καρτοκινητό, 11/2021, 8/2/2023 2:40
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (COSM) – Συμβόλαιο, 01-05/2021
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Συμβόλαιο, 11/2021
ASMA ASMA (WIND) – Καρτοκινητό, 12/2020
- Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
