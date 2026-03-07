newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Υποκλοπές: Η απόφαση του ΣτΕ που στριμώχνει την ΕΥΠ
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 07:00

Υποκλοπές: Η απόφαση του ΣτΕ που στριμώχνει την ΕΥΠ

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) καλείται με τον πιο επίσημο τρόπο να δώσει στη Δικαιοσύνη όλο τον φάκελο για τον Θανάση Κουκάκη, μετά την απόφαση του ΣτΕ

Μίνα Μουστάκα
A
A
Spotlight

Στο «ραντάρ ελέγχου» του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ενός εκ των τριών Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας μας, μπαίνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), που καλείται με τον πλέον επίσημο και θεσμικό τρόπο να δώσει στη Δικαιοσύνη όλο τον φάκελο για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, προκειμένου να ικανοποιηθεί επαρκώς το δικαίωμα πληροφόρησής του, καθώς πριν στοχοποιηθεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ.

Η δικαστική εξέλιξη καθιστά σαφές ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν εξαιρείται του δικαστικού ελέγχου, εκτιμούν νομικοί

Η δικαστική αυτή εξέλιξη που, όπως εκτιμούν νομικοί, «στριμώχνει» την ΕΥΠ, καθιστά σαφές ότι καμία κρατική υπηρεσία δεν εξαιρείται του δικαστικού ελέγχου, πολλώ δε μάλλον όταν διακυβεύονται  θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα.

Το γεγονός μάλιστα ότι έρχεται μία εβδομάδα μετά την έκδοση της ιστορικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator και τη νέα έρευνα για κατασκοπεία, βάζοντας για πρώτη φορά στο κάδρο πρόσωπα εκτός του κύκλου των τεσσάρων ιδιωτών που καταδικάστηκαν – πρωτοδίκως – σε πολυετείς ποινές φυλάκισης, καταδεικνύει ότι ο δρόμος για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της σκοτεινής αυτής υπόθεσης είναι μακρύς.

Και πως μόνο μέσα από τη Δικαιοσύνη μπορούν – και πρέπει – να αποκαλυφθούν και όσοι είχαν οποιασδήποτε μορφής συμμετοχική δράση σε αξιόποινες πράξεις, που εν τέλει – όπως εύστοχα έχει ειπωθεί – πλήττουν την καρδιά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Εκτός της εξίσωσης βγαίνει η ΑΔΑΕ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου είχε προσφύγει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ, διατάσσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία να διαβιβάσει απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ανώτατοι δικαστές από την «εξίσωση» για την υλοποίηση της απόφασής τους  βγάζουν την ΑΔΑΕ (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) στην οποία δεν εστάλη ο επίμαχος φάκελος από την ΕΥΠ. Και αυτό από μόνο του έχει τη δική του βαρύτητα γιατί επί της ουσίας η ΕΥΠ καλείται να ενημερώσει απευθείας, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, το ΣτΕ.

Επιπλέον, οι δικαστές προχωρούν και ένα βήμα παραπέρα ζητώντας σε περίπτωση που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν. Και ακολούθως να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες για την ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο ίδιο το Ανώτατο  Δικαστήριο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, σύμβουλος) ανέβαλε την οριστική κρίση της υπόθεσης ζητώντας από την ΕΥΠ να διαβιβάσει τα στοιχεία μέσα σε τρεις μήνες.

Στη σημαντικότητα της απόφασης του ΣτΕ αναφέρεται ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί τον Θανάση Κουκάκη, επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο «για πρώτη φορά κρίνει ως ανεπαρκείς τις απόψεις της ΕΥΠ, η οποία μέχρι τώρα περιοριζόταν στην αποστολή απλά των διατάξεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Πλέον το ΣτΕ διατάσσει την ΕΥΠ να δώσει όλο τον φάκελο προκειμένου να ικανοποιηθεί επαρκώς το δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη. Είναι σαφές ότι καμία υπηρεσία συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΠ δεν εξαιρείται του δικαστικού ελέγχου».

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ, εν αναμονή της καθαρογραφής της πρόσφατης απόφασης της Δικαιοσύνης για τις παράνομες παρακολουθήσεις, προχωρά σε κινήσεις στο ελληνικό και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από τη μία ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το κράτος δικαίου, ενώ έπειτα από πρωτοβουλία του Γιάννη Μανιάτη θα διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την επομένη Τετάρτη 11 Μαρτίου για το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Μία κίνηση του αντιπροέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έρχεται ύστερα από συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και σε συνέχεια της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

