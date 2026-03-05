Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέα διάσταση αποκτούν οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator φαίνεται πως «αντηχεί» μέχρι τις Βρυξέλλες. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συζήτησης στην Ολομέλεια αναφορικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα με φόντο την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση κατατέθηκε από την ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών κατόπιν πρωτοβουλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Όπως όλα δείχνουν η συζήτηση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στο Στρασβούργο.

Μέχρι τις 8 Μαρτίου η απάντηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει κατά πολλούς τη στρατηγική που έχει εκπονήσει η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επισήμως αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με θέμα το Κράτος Δικαίου.

Αναμένεται να ακολουθήσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Επιπλέον, μέχρι τις 8 Μαρτίου οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη πρόκειται να αντιλέξουν επί του κειμένου που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου.

Κατατέθηκε το αίτημα για προ ημερησίας στη Βουλή

Ο ίδιος χαρακτήρισε ασπίδα προστασίας και προϋπόθεση αναπτυξιακής και ηθικής προόδου της χώρας την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Στην επιστολή που κατέθεσε προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ουσιαστικά προανήγγειλε το σκληρό θεσμικό «ροκ» που θα ακολουθήσει εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου και του Πρωθυπουργού.

Άλλωστε, όπως ξεκαθάριζαν κομματικές πηγές, για το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές ότι μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, που δικαιώνει ουσιαστικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων.

Οι επτά «αμαρτίες» της κυβέρνησης

Όπως σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επιστολή του προς τον κ. Κακλαμάνη, προκύπτει μία σειρά γεγονότων που ανέδειξαν με εμφατικό τρόπο «τις θεσμικές εκτροπές και την καταρράκωση του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας».

Κομματικές πηγές υπογράμμιζαν ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί -ξανά- κάτω από το χαλί το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις πολιτικών, κυβερνητικών στελεχών, δημοσιογράφων, κρατικών αξιωματούχων και μελών της στρατιωτικής ηγεσίας έγιναν με την καθοριστική συμβολή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων που υπαγόταν στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού.

Υπάρχουν επτά δεδομένα για τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, που συμπληρώνουν το παζλ της «γαλάζιας συγκάλυψης» γύρω από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Η εξεταστική επιτροπή «φιάσκο»

Η πρώτη αφορά την εξεταστική επιτροπή, την οποία χαρακτηρίζουν «φιάσκο». Εκεί, η γαλάζια πλειοψηφία αρνήθηκε την κλήση βασικών μαρτύρων. Όπως υποστήριξε στην επιστολή του ο κ. Ανδρουλάκης το κυβερνητικό στρατόπεδο είχε προαποφασίσει επί της ουσίας την «απαλλαγή όλων των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων από τις ευθύνες τους, σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματα της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης λογισμικών παρακολουθήσεων».

Το κυβερνητικό «μπλόκο» στην ενημέρωση για τους λόγους παρακολούθησης

Η δεύτερη κυβερνητική πράξη σχετίζεται με την καθολική απαγόρευση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων προσώπων για τους λόγους παρακολούθησής τους. Σημειωτέον ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίθηκε ως αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η άρνηση της ΕΥΠ να συμμορφωθεί στην απόφαση του ΣτΕ

Η Τρίτη ενέργεια αφορούσε την άρνηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αν και υπό την εποπτεία του Μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργικού γραφείου, να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ.

Οι τυπικοί έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η τέταρτη «πληγή» του σκανδάλου που εξέθεσε την κυβέρνηση σχετίζεται με την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο έλεγχος που έγινε στις εμπλεκόμενες εταιρείες και στην ΕΥΠ ήταν τυπικός.

Συμφωνία ΝΔ-Βελόπουλου για αλλαγές στην ΑΔΑΕ

Η πέμπτη κυβερνητική πράξη αφορά την αλλαγή της σύνθεσης της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών με την ψήφο της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Η ενέργεια αυτή στόχευε, όπως έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ, στο έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής.

Οι καθυστερήσεις των αρχών

Η έκτη ενέργεια σχετίζεται με τις καθυστερημένες έρευνες των Αρχών σε συνεργάτες των κατηγορουμένων και τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν στην πρόσφατη δίκη, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ήταν, όπως καταγγέλλεται, κάποιες φορές προσυνεννοημένες.

Οι στημένες ερωτήσεις των γαλάζιων βουλευτών

Η έβδομη «αμαρτία» αφορά και αυτή τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής που προηγήθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα στη δίκη στο μονομελές πλημμελειοδικείο, ο ίδιος είχε ενημερωθεί πριν την παρουσία του στην επιτροπή για τις ερωτήσεις που θα του υπέβαλαν οι κυβερνητικοί βουλευτές.

Σημειωτέον ότι τα επτά σημεία περιγράφονται αναλυτικά και στην επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρόεδρο της Βουλής, τεκμηριώνοντας το αίτημα για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Πάντως, όσον αφορά τη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης περί καταδίκης 4 ιδιωτών, από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνιζαν ότι η σαφής αναφορά σε ενδεχόμενη διερεύνηση περαιτέρω αξιόποινων πράξεων συμπεριλαμβανομένης και της κατασκοπείας, ανατρέπει οριστικά, όπως υποστηρίζουν από το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό αφήγημα.