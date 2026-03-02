newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02 Μαρτίου 2026, 11:38

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Η νέα εξεταστική επιτροπή, η προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου και η προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα τρία καίρια κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ της πολιτικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με δεδομένη την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αλλά και τα όσα συνταρακτικά αποκαλύφθηκαν στη δίκη, η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να ανοίξει έναν νέο δρόμο, με στόχο να (ξανά) έρθουν στην επιφάνεια οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου. Σημειωτέον δε, ότι με φόντο την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, η εικόνα και το μήνυμα που εξέπεμψε η παράταξη ήταν αυτό της ενότητας αλλά και της αντεπίθεσης.

«Προ των πυλών» το αίτημα για προ ημερησίας στη βουλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών.  Ο Νίκος Ανδρουλάκη επιδιώκει να έχει άλλο ένα μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να τον φέρει, όπως ξεκαθαρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, προ των ευθυνών του.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι τα όσα αναδείχθηκαν στη δίκη των υποκλοπών επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά και με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι η επιλογή κανενός πολίτη που πιστεύει και επιδιώκει σε ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Πολλώ δε μάλλον οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι του κέντρου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι με τα ζητήματα των θεσμών. Αυτή είναι μία από τις βασικές εκτιμήσεις που κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα όμως, σημειώνουν ότι οι τελευταίες εξελίξεις συνηγορούν στην ανάγκη ευρύτερης συσπείρωσης του προοδευτικού κόσμου γύρω από το παράταξη. Με βάση αυτή την πολιτική λογική, η αξιωματική αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να «σμιλεύσει» το εξής δίπολο: από τη μία πλευρά, μία αυταρχική κυβέρνηση που μέσα από αντιδημοκρατικές πρακτικές (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υποκλοπές) θέλει να ελέγξει τα πάντα και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ που επιδιώκει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Το σχέδιο για την εξεταστική επιτροπή

Η αξιωματική αντιπολίτευση θα αξιοποιήσει την δικαστική απόφαση, ακολουθώντας ένα πολύ προσεκτικό πλάνο χωρίς βεβιασμένες κινήσεις. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της απόφασης του πλημμελειοδικείου, η νομική ομάδα κρούσης του Κινήματος θα εξετάσει όλα τα δεδομένα. Μετά από την κατάλληλη θεσμική, πολιτική και νομική προετοιμασία, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή στη Βουλή.  Αυτό ξεκαθάρισαν κομματικές πηγές ξεκαθαρίζοντας, ταυτόχρονα, ότι το κόμμα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις κρίσιμες πτυχές της απόφασης. Κι αυτό γιατί όπως εκτιμούν αρκετοί εντός αλλά και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, πλέον, ανοίγει ο δρόμος για μία νέα έρευνα, ακόμη και για κακουργηματικές πράξεις όπως η κατασκοπεία.

Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει να ακολουθήσει έναν «μοναχικό» δρόμο ως προς τη διαδικασία. Δηλαδή, η πρόταση που θα κατατεθεί δεν θα έχει «πολύχρωμο» διακομματικό χαρακτήρα. Επί της ουσίας, θα είναι μία «πράσινη» πρόταση.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι οι προσεκτικές επιλογές που έκανε μέχρι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρω από την υπόθεση έχουν δικαιωθεί. Μάλιστα, στελέχη του Κινήματος υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιδορήθηκε και στοχοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια ουκ ολίγες φορές, ενώ δέχθηκε επιθέσεις από ετερόκλητες δυνάμεις.

Πάντως, πρόθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή όλοι οι υπουργοί που βρέθηκαν στο πόρισμα Μενουδάκου.

Η «μάχη» του Ε.Δ.Δ.Α. και ο φάκελος του Ανδρουλάκη

Κρίσιμος σταθμός στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο κατέφυγε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την άρνηση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ.  Το επόμενο διάστημα, οι δικηγόροι του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να αντιλέξουν επί του κειμένου που κατέθεσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σημειωτέον ότι, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ο δικηγόρος Μανώλης Βελεγράκης από την απάντηση του ελληνικού δημοσίου που εστάλη στο ΕΔΔΑ προκύπτει ένα νέο κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι καθαρό το τι απέγινε ο φάκελος της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Ενώ μέχρι πρότινος άπαντες θεωρούσαν ότι τα σχετικά αρχεία είχαν καταστραφεί, πλέον, η απάντηση  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δίνει άλλη τροπή στην υπόθεση και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το νέο «πρέσινγκ» Ανδρουλάκη

Απόδειξη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στην υπόθεση των υποκλοπών είναι και το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αιχμηρό τρόπο σημείωσε ότι «υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο». Παράλληλα, ασκώντας σφοδρή κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι «η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας».

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, η Χαριλάου Τρικούπη έθεσε σειρά ερωτημάτων ως προς τη στάση που τηρούν τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε «ποιος ιδιώτης χωρίς πολιτική εντολή θα έστηνε έναν πανάκριβο μηχανισμό για να υποκλέψει τις συνομιλίες 87 προσώπων, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ανώτερων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων αξιωματούχων;». Στο ίδιο μήκος κύματος, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν θα προχωρήσει σε ενέργειες προκειμένου να γίνουν γνωστοί οι λόγοι παρακολούθησης κυβερνητικών στελεχών, ανώτερων δικαστών, διπλωματών και των ενόπλων δυνάμεων.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι ένα εκ των τεσσάρων προσώπων που καταδικάστηκε, ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεύοντας τον Υπουργό Άμυνας. Ταυτόχρονα, με καυστικό τρόπο κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει πως αξιολογεί το γεγονός ότι «την ίδια στιγμή που οι καταδικασμένοι Χάμου, Ντίλιαν και Μπίτζιος παγίδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Εξωτερικών, εξασφάλιζαν ταυτόχρονα άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ;».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

Citi: Η διάρκεια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν θα δώσει την κατεύθυνση των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών
in Confidential 02.03.26

Οι αυτόκλητοι «σωτήρες» των λαών είναι πάντοτε προάγγελοι δεινών, ανοίγει η όρεξη της γης των αφεντών

Γέμισαν οι δρόμοι και οι πλατείες την ημέρα των Τεμπών, συνεχίζεται η αναζήτηση των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος των υποκλοπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν
Παρασκήνιο 01.03.26

Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν

Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνομιλητής του εθνικοσοσιαλιστή Κώστα Πλεύρη,«αγκαλιάζει» σήμερα το Ισραήλ χειροκροτώντας την επιθετικότητα που επιδεικνύει στη Μέση Ανατολή, στηρίζει απόλυτα τον Ντ. Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν. Όσο για το διεθνές δίκαιο… ούτε λόγος.

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Ανδρουλάκης για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: «Η ειρήνη προϋποθέτει συνεννόηση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε μεταξύ άλλων την οδύνη του «για τον άδικο χαμό των μαθητριών και των μαθητών στο Ιράν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις
Προειδοποιήσεις Κομισιόν 02.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών – Επιβεβαιώνει η Κομισιόν επικείμενο έλεγχο για τις επιδοτήσεις

Διενέργεια ελέγχων από Κομισιόν για το Action Plan 2 της Ελλάδας για τις επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ- «Ουδέν σχόλιον» και παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις αποκαλύψεις του in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
Ζημιές 02.03.26

Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου

«Δεν θα επιτρέψουμε σε πράξεις βανδαλισμού να πλήξουν τις υποδομές που υπηρετούν την κοινωνία μας» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου με αφορμή περιστατικό βανδαλισμού του κλειστού γυμναστηρίου.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Άλλα Αθλήματα 02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο