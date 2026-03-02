Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Η νέα εξεταστική επιτροπή, η προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου και η προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα τρία καίρια κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ της πολιτικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Με δεδομένη την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών αλλά και τα όσα συνταρακτικά αποκαλύφθηκαν στη δίκη, η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να ανοίξει έναν νέο δρόμο, με στόχο να (ξανά) έρθουν στην επιφάνεια οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου. Σημειωτέον δε, ότι με φόντο την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, η εικόνα και το μήνυμα που εξέπεμψε η παράταξη ήταν αυτό της ενότητας αλλά και της αντεπίθεσης.

«Προ των πυλών» το αίτημα για προ ημερησίας στη βουλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών. Ο Νίκος Ανδρουλάκη επιδιώκει να έχει άλλο ένα μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να τον φέρει, όπως ξεκαθαρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, προ των ευθυνών του.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι τα όσα αναδείχθηκαν στη δίκη των υποκλοπών επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά και με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι η επιλογή κανενός πολίτη που πιστεύει και επιδιώκει σε ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Πολλώ δε μάλλον οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι του κέντρου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι με τα ζητήματα των θεσμών. Αυτή είναι μία από τις βασικές εκτιμήσεις που κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα όμως, σημειώνουν ότι οι τελευταίες εξελίξεις συνηγορούν στην ανάγκη ευρύτερης συσπείρωσης του προοδευτικού κόσμου γύρω από το παράταξη. Με βάση αυτή την πολιτική λογική, η αξιωματική αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να «σμιλεύσει» το εξής δίπολο: από τη μία πλευρά, μία αυταρχική κυβέρνηση που μέσα από αντιδημοκρατικές πρακτικές (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι υποκλοπές) θέλει να ελέγξει τα πάντα και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ που επιδιώκει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Το σχέδιο για την εξεταστική επιτροπή

Η αξιωματική αντιπολίτευση θα αξιοποιήσει την δικαστική απόφαση, ακολουθώντας ένα πολύ προσεκτικό πλάνο χωρίς βεβιασμένες κινήσεις. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της απόφασης του πλημμελειοδικείου, η νομική ομάδα κρούσης του Κινήματος θα εξετάσει όλα τα δεδομένα. Μετά από την κατάλληλη θεσμική, πολιτική και νομική προετοιμασία, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Αυτό ξεκαθάρισαν κομματικές πηγές ξεκαθαρίζοντας, ταυτόχρονα, ότι το κόμμα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις κρίσιμες πτυχές της απόφασης. Κι αυτό γιατί όπως εκτιμούν αρκετοί εντός αλλά και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, πλέον, ανοίγει ο δρόμος για μία νέα έρευνα, ακόμη και για κακουργηματικές πράξεις όπως η κατασκοπεία.

Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει να ακολουθήσει έναν «μοναχικό» δρόμο ως προς τη διαδικασία. Δηλαδή, η πρόταση που θα κατατεθεί δεν θα έχει «πολύχρωμο» διακομματικό χαρακτήρα. Επί της ουσίας, θα είναι μία «πράσινη» πρόταση.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι οι προσεκτικές επιλογές που έκανε μέχρι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρω από την υπόθεση έχουν δικαιωθεί. Μάλιστα, στελέχη του Κινήματος υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λοιδορήθηκε και στοχοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια ουκ ολίγες φορές, ενώ δέχθηκε επιθέσεις από ετερόκλητες δυνάμεις.

Πάντως, πρόθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή όλοι οι υπουργοί που βρέθηκαν στο πόρισμα Μενουδάκου.

Η «μάχη» του Ε.Δ.Δ.Α. και ο φάκελος του Ανδρουλάκη

Κρίσιμος σταθμός στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο οποίο κατέφυγε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την άρνηση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ. Το επόμενο διάστημα, οι δικηγόροι του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ πρόκειται να αντιλέξουν επί του κειμένου που κατέθεσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σημειωτέον ότι, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ο δικηγόρος Μανώλης Βελεγράκης από την απάντηση του ελληνικού δημοσίου που εστάλη στο ΕΔΔΑ προκύπτει ένα νέο κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι καθαρό το τι απέγινε ο φάκελος της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ή έχει καταστραφεί; Ενώ μέχρι πρότινος άπαντες θεωρούσαν ότι τα σχετικά αρχεία είχαν καταστραφεί, πλέον, η απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δίνει άλλη τροπή στην υπόθεση και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το νέο «πρέσινγκ» Ανδρουλάκη

Απόδειξη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στην υπόθεση των υποκλοπών είναι και το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αιχμηρό τρόπο σημείωσε ότι «υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο». Παράλληλα, ασκώντας σφοδρή κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι «η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας».

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, η Χαριλάου Τρικούπη έθεσε σειρά ερωτημάτων ως προς τη στάση που τηρούν τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε «ποιος ιδιώτης χωρίς πολιτική εντολή θα έστηνε έναν πανάκριβο μηχανισμό για να υποκλέψει τις συνομιλίες 87 προσώπων, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ανώτερων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων αξιωματούχων;». Στο ίδιο μήκος κύματος, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν θα προχωρήσει σε ενέργειες προκειμένου να γίνουν γνωστοί οι λόγοι παρακολούθησης κυβερνητικών στελεχών, ανώτερων δικαστών, διπλωματών και των ενόπλων δυνάμεων.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι ένα εκ των τεσσάρων προσώπων που καταδικάστηκε, ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεύοντας τον Υπουργό Άμυνας. Ταυτόχρονα, με καυστικό τρόπο κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει πως αξιολογεί το γεγονός ότι «την ίδια στιγμή που οι καταδικασμένοι Χάμου, Ντίλιαν και Μπίτζιος παγίδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Εξωτερικών, εξασφάλιζαν ταυτόχρονα άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ;».