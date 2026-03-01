newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Παρασκήνιο 01 Μαρτίου 2026, 22:15

Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator και τις υποκλοπές.

Την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων -του Ταλ Ντίλιαν, της Σάρα Χάμου, του Φέλιξ Μπίτζιου και του Γιάννη Λαβράνου- αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών

Όπως εξηγεί «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», αλλά ένας οργανωμένος μηχανισμός.

Υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο».

Και καταλήγει, σημειώνοντας:

«Η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας.

Αρκετά εξέθεσε τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης.

Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

@nikos.androulakisΗ απόφαση έγινε η απόδειξη. Η αποφασιστικότητα θα γίνει η αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Θυμίζουμε πως σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.

Ο πρόεδρος της έδρας έκανε δεκτό το σκεπτικό του εισαγγελέα περί μετατροπής των κατηγοριών από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή».

World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Κόσμος
Nέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Σειρήνες ηχούν στο Τελ-Αβίβ

Nέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Σειρήνες ηχούν στο Τελ-Αβίβ

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Δείτε βίντεο 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Στις φλόγες βρίσκεται μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, η οποία αναφέρεται ότι χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού
Σκιάθος 01.03.26

Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που έδωσε μάχη με τα κύματα για τη διακομιδή άρρωστου παιδιού

«Όταν βλέπεις το παιδάκι ή ανθρώπους που έχουν διακομιστεί και περπατούν δίπλα σου, αυτή είναι η πληρωμή ότι μπορείς και προσφέρεις κάτι και σώζεται ένας άνθρωπος. Μικρή είναι η ζωή και πρέπει να βοηθάμε όσο μπορούμε», λέει.

Σύνταξη
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
