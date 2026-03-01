Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρεται στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator και τις υποκλοπές.

Την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων -του Ταλ Ντίλιαν, της Σάρα Χάμου, του Φέλιξ Μπίτζιου και του Γιάννη Λαβράνου- αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών

Όπως εξηγεί «η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα «λάθος», αλλά ένας οργανωμένος μηχανισμός.

Υπάρχει πλέον απόδειξη πως το παρακράτος που έστησε το σύστημα Μαξίμου είναι πραγματικό, τρομακτικό, αλλά όχι ανίκητο».

Και καταλήγει, σημειώνοντας:

«Η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι ουσιαστική δέσμευση ελευθερίας προς τους πολίτες και όχι εργαλείο για παράνομα παιχνίδια εξουσίας.

Αρκετά εξέθεσε τη χώρα ο κ. Μητσοτάκης.

Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Θυμίζουμε πως σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.

Ο πρόεδρος της έδρας έκανε δεκτό το σκεπτικό του εισαγγελέα περί μετατροπής των κατηγοριών από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή».