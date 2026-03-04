view
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Expla-in 04 Μαρτίου 2026, 23:13
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές;

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις υποκλοπές που μένουν αναπάντητα και η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Τα επόμενα βήματα του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΑνάλυσηΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές και το Predator, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να περάσει στην αντεπίθεση. Για αυτόν τον λόγο θα επιμείνει στο στενό μαρκάρισμα απέναντι στην κυβέρνηση.

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο τέλος της ομιλίας του, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά στην επιστολική ψήφο των αποδήμων την Τετάρτη, ανέφερε ότι καταθέτει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

«Σας ενημερώνω ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι έτοιμο και κατατίθεται τώρα στον Πρόεδρο της Βουλής… προσωπικά», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έτσι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια «για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του κοινοβουλίου στην Ελλάδα».  Δείτε την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ

Σύγκρουση για τα ζητήματα λειτουργίας των Θεσμών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ζητήματα λειτουργίας των θεσμών και, φυσικά, αιχμή του δόρατος θα είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλωστε, το μήνυμα εστάλη προς το Μαξίμου ήδη αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη των τεσσάρων του Predator.

Αναφερόμενος στις υποκλοπές, ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι «η απόφαση αυτή συνιστά μία μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας», δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τις υποκλοπές

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, «πρόσωπα που καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ταξίδευαν σε επίσημη αποστολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με C130. Πώς εξηγεί ότι πρόσωπα που καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, είχαν 24ωρη φρουρά από την ΕΛ.ΑΣ.; Πώς, στο τέλος, εξηγεί ότι πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν τον υπουργό Εξωτερικών, ταυτόχρονα ελάμβαναν υπογραφή από τον Γ.Γ. του υπουργείου Εξωτερικών για να εξάγουν λογισμικά σε τρίτες χώρες;».

Υποκλοπές: Προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή και Εξεταστική Επιτροπή

Αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά θα τεθούν όχι μόνο στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή την οποία θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αναρωτιούνται τα στελέχη σας γιατί θα προτείνουμε εκ νέου εξεταστική επιτροπή. Γιατί, πολύ απλά, η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και έδωσαν στημένες ερωτήσεις σε μέλη του παρακράτους, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους, στα μέτρα της συγκάλυψης. Για αυτό λοιπόν θα γίνει εξεταστική, για να μην κρυφτεί κανείς από αυτούς που έλειψαν από το κατώφλι της Δικαιοσύνης», δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Πότε θα κατατεθεί η πρόταση για Εξεταστική

Η πρόταση θα κατατεθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Στη συνέχεια, η νομική ομάδα κρούσης της Χαριλάου Τρικούπη θα μελετήσει προσεκτικά την απόφαση, θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και θα καταθέσει τη σχετική πρόταση.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, ο σχεδιασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνει την κλήση στην επιτροπή όλων των υπουργών που παρακολουθούνταν μέσω Predator — και είναι πολλοί — οι οποίοι, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Παρά τους ισχυρισμούς των υπουργών, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει στο εξής: «Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν».

Οι τρεις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ

Συνοψίζοντας, τα βήματα που σχεδιάζει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι συγκεκριμένα. Ειδικότερα: Πρώτο βήμα, το αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Δεύτερο βήμα, νέα Εξεταστική Επιτροπή. Και τρίτο βήμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχει προσφύγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ, την άνοιξη του 2024, έκρινε ως αντισυνταγματική τη διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλεται ενημέρωση των θυμάτων παρακολούθησης από την ΕΥΠ μέσω της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Άρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μετά και την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, είναι δεδομένο ότι οι υποκλοπές επανέρχονται με δυναμικό τρόπο στο προσκήνιο. Και βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για μία νέα έρευνα, ακόμη και για κακουργηματικές πράξεις όπως η κατασκοπεία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inTown
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»
TV 04.03.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου. «Έχουμε ανάγκη από τις ιστορίες γιατί χωρίς αυτές ο κόσμος που ζούμε είναι αβάσταχτος» είπε χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
TV 04.03.26

Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
Κόσμος 04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
TV 04.03.26

Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;

Σύνταξη
Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
Κόσμος 04.03.26

Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες

Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Το Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
