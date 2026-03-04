Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές και το Predator, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να περάσει στην αντεπίθεση. Για αυτόν τον λόγο θα επιμείνει στο στενό μαρκάρισμα απέναντι στην κυβέρνηση.

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο τέλος της ομιλίας του, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά στην επιστολική ψήφο των αποδήμων την Τετάρτη, ανέφερε ότι καταθέτει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

«Σας ενημερώνω ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι έτοιμο και κατατίθεται τώρα στον Πρόεδρο της Βουλής… προσωπικά», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έτσι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια «για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του κοινοβουλίου στην Ελλάδα». Δείτε την επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ.

Σύγκρουση για τα ζητήματα λειτουργίας των Θεσμών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ζητήματα λειτουργίας των θεσμών και, φυσικά, αιχμή του δόρατος θα είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άλλωστε, το μήνυμα εστάλη προς το Μαξίμου ήδη αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη των τεσσάρων του Predator.

Αναφερόμενος στις υποκλοπές, ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι «η απόφαση αυτή συνιστά μία μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας», δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τις υποκλοπές

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, «πρόσωπα που καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ταξίδευαν σε επίσημη αποστολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με C130. Πώς εξηγεί ότι πρόσωπα που καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, είχαν 24ωρη φρουρά από την ΕΛ.ΑΣ.; Πώς, στο τέλος, εξηγεί ότι πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν τον υπουργό Εξωτερικών, ταυτόχρονα ελάμβαναν υπογραφή από τον Γ.Γ. του υπουργείου Εξωτερικών για να εξάγουν λογισμικά σε τρίτες χώρες;».

Υποκλοπές: Προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή και Εξεταστική Επιτροπή

Αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά θα τεθούν όχι μόνο στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και στην Εξεταστική Επιτροπή την οποία θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αναρωτιούνται τα στελέχη σας γιατί θα προτείνουμε εκ νέου εξεταστική επιτροπή. Γιατί, πολύ απλά, η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και έδωσαν στημένες ερωτήσεις σε μέλη του παρακράτους, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους, στα μέτρα της συγκάλυψης. Για αυτό λοιπόν θα γίνει εξεταστική, για να μην κρυφτεί κανείς από αυτούς που έλειψαν από το κατώφλι της Δικαιοσύνης», δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.

Πότε θα κατατεθεί η πρόταση για Εξεταστική

Η πρόταση θα κατατεθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Στη συνέχεια, η νομική ομάδα κρούσης της Χαριλάου Τρικούπη θα μελετήσει προσεκτικά την απόφαση, θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και θα καταθέσει τη σχετική πρόταση.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες, ο σχεδιασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνει την κλήση στην επιτροπή όλων των υπουργών που παρακολουθούνταν μέσω Predator — και είναι πολλοί — οι οποίοι, ωστόσο, αποφάσισαν να μην προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Παρά τους ισχυρισμούς των υπουργών, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει στο εξής: «Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν».

Οι τρεις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ

Συνοψίζοντας, τα βήματα που σχεδιάζει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι συγκεκριμένα. Ειδικότερα: Πρώτο βήμα, το αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Δεύτερο βήμα, νέα Εξεταστική Επιτροπή. Και τρίτο βήμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχει προσφύγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ, την άνοιξη του 2024, έκρινε ως αντισυνταγματική τη διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλεται ενημέρωση των θυμάτων παρακολούθησης από την ΕΥΠ μέσω της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Άρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μετά και την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, είναι δεδομένο ότι οι υποκλοπές επανέρχονται με δυναμικό τρόπο στο προσκήνιο. Και βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για μία νέα έρευνα, ακόμη και για κακουργηματικές πράξεις όπως η κατασκοπεία.