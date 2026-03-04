Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

Την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά προκάλεσαν οι αναφορές του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για το σκάνδαλο των υποκλοπών στη συνέντευξη που παραχώρησε στο in και τη Ράνια Τζίμα.

O κ. Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, «δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια για βασικές αρχές της ποινικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών».

Και συνεχίζει τονίζοντας ότι στη χθεσινή του συνέντευξη στο in και τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα «υποστήριξε ότι δεν θα διαφοροποιούνταν σε τίποτα η εξέλιξη της δίκης για την υπόθεση των υποκλοπών, ακόμη κι αν οι υπουργοί –θύματα όπως ο ίδιος– είχαν προσφύγει ως πολιτική αγωγή».

Ο ισχυρισμός αυτός όμως, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή 126 ετών. Ωστόσο, για μέρος των θυμάτων η ποινική δίωξη έπαυσε, επειδή δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη έγκληση, όπως απαιτεί ο νόμος και συγκεκριμένα για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 370Β του Ποινικού Κώδικα.

Όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου , για την ποινική δίωξη των πράξεων του άρθρου (παρ 1 έως 4) απαιτείται έγκληση. Έγκληση στην οποία δεν προχώρησαν οι Υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που παγιδεύτηκαν από το Predator. Έγκληση την οποία αντιθέτως υπέβαλαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης».

Ο κ. Τσουκαλάς προσθέτει σημειώνοντας ότι «με απλά λόγια, όταν τα θύματα δεν προχωρούν έγκαιρα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να εξετάσει τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Επομένως, η υποβολή εμπρόθεσμων εγκλήσεων και η ενεργός συμμετοχή των θιγομένων στη διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει το εύρος της δίωξης».

Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Γεραπετρίτη, καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς, «δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και δεν συμβάλλει στη διαφάνεια και στη θεσμική σοβαρότητα που απαιτεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Οι Υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν.

Οι πολίτες αξίζουν ειλικρίνεια και σεβασμό στη νοημοσύνη τους».

Η συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Ο κ. Γεραπετρίτης στη συνέντευξή του στο in και τη Ράνια Τζίμα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων για το σκάνδαλο των υποκλοπών:

«Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ως εκ της θέσεώς μου και ως εκ της διαδρομής μου» επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης, που, όπως δηλώνει, δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι το κινητό του μολύνθηκε με το παράνομο λογισμικό.

«Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που δρομολογήθηκε ο δικαστικός έλεγχος δεν υπήρχε κανένας πρόσθετος λόγος να εμπλακώ σε κάτι στο οποίο δεν γνώριζα καν αν είχε επισυμβεί η γενεσιουργός αιτία που παράγει το πρόβλημα. Ο δρόμος ο δικαστικός άνοιξε και άνοιξε ούτως ή άλλως επειδή ορισμένα από τα αδικήματα για τα οποία υπήρξε η δικαστική έρευνα ήταν αυτεπάγγελτα. Επιπλέον, θέλω να σας πω το εξής: Ότι η έρευνα αυτή καταλαβαίνω ότι επεκτάθηκε σε όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται».

Στις επίμονες ερωτήσεις για το ζήτημα ο κ. Γεραπετρίτης μάλιστα παραπέμπει αρκετές φορές στη δικαστική απόφαση, που αναμένει να καθαρογραφεί και να μελετήσει.

«Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της […] έκανε το καθήκον της και θα συνεχίσει να το κάνει, διότι προφανώς είναι μια πρωτόδικη απόφαση. Θα έχουμε στη συνέχεια, εικάζω, και επόμενα στάδια, επόμενα επίπεδα στην απονομή της δικαιοσύνης».