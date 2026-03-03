Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Όπως ήταν αναμενόμενο οι υποκλοπές αποτέλεσαν βασικό ερώτημα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Η απουσία briefing στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας όταν και έγινε γνωστή η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου που επέβαλλε τις ανώτατες ποινές στους κατηγορούμενους κ.κ. Λαβράνο, Μπίτζιο, Ντίλιαν και στην κα Χάμου, δεν πτόησε τους δημοσιογράφους που ήθελαν πραγματικά να καταγράψουν την αντίδραση της κυβέρνησης για το θέμα. Κατά συνέπεια ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων για το θέμα.

Τα fake news

Αυτό που ίσως δεν περίμενε κανείς θα ήταν η σπουδή του κ. Μαρινάκη να επιδοθεί σε fake news. Γιατί, πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τα όσα είπε σχετικά με τη υποτιθέμενη συμμόρφωση της ΕΥΠ στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του; Τι είπε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση; «δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση. Είναι ψευδές, δεν ισχύει. Η ΕΥΠ, όπως εκείνη κρίνει και σύμφωνα με τα όσα, τέλος πάντων, ορίζει το νομικό πλαίσιο, έχει εφαρμόσει την απόφαση αυτή και έχει δώσει την ενημέρωση που εκείνη, τέλος πάντων, έδωσε. Άρα και αυτός ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο, δεν ισχύει».

Ουδέποτε έγινε αυτή η ενημέρωση όπως ισχυρίζεται ο κ. Μαρινάκης. Αντιθέτως, όπως έχει γίνει γνωστό, η ΕΥΠ με επιστολή της στην ΑΔΑΕ τον Μάιο του 2024 ενημέρωνε την αρχή για τα τυπικά της υπόθεσης: Αφενός την ενημέρωνε για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, αφετέρου δεν ανέφερε την αιτία πέραν της πρόφασης περί «εθνικής ασφάλειας».

Όταν ο πρωθυπουργός έλεγε άλλα από την ΕΥΠ

Το κακό τόσο για την ΕΥΠ όσο και για τον κ. Μαρινάκη είναι ότι ένα χρόνο πριν, τον Μάιο του 2023 και στο debate των βουλευτικών εκλογών, ο πολιτικός προϊστάμενος και των δύο, είχε εντελώς διαφορετική άποψη. «Οι εξηγήσεις που δόθηκαν για τις παρακολουθήσεις δεν ήταν επαρκείς. Ποτέ δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας». Αυτά δήλωνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τότε.

Αποτελεί τελικά «εθνικό κίνδυνο» ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ή όχι; Ποιόν πρέπει να πιστέψουμε; Την ΕΥΠ ή τον πολιτικό της προϊστάμενο, τον ίδιο τον πρωθυπουργό; Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πιστέψει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν προβαίνει σε τέτοιες βεβαιότητες νομίζοντας ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους.

Ας θυμηθούμε τα γεγονότα που λησμονεί ο κ. Μαρινάκης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση του έκρινε ως αντισυνταγματική την καθολική και πλήρη απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων πολιτών για την ολοκληρωθείσα παρακολούθησή τους, εφόσον αυτή είχε διαταχθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας, και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στην ΑΔΑΕ, ώστε η ΕΥΠ να ενημερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με την άρση του απορρήτου σε βάρος του.

Υπό αυτό το πρίσμα η ΕΥΠ ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που αποφασίστηκε η παρακολούθησή του και όχι να δώσει μια γενική και αόριστη απάντηση περί λόγων «εθνικής ασφάλειας». Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για μια Δημοκρατία, να παρακολουθούνται πολίτες, να μην προκύπτει τίποτε εις βάρος τους και την ίδια ώρα η Υπηρεσία Πληροφοριών να επικαλείται μια γενικολογία που μπορεί να είναι εντελώς αυθαίρετη.

Η μπάλα στην εξέδρα

Την ίδια ώρα το επιχείρημα ότι τόσοι παρακολουθούμενοι της κυβέρνησης δεν κινήθηκαν δικαστικά εις βάρος των ιδιωτών μόνο και μόνο επειδή τα σχετικά πορίσματα των Αρχών είχαν ως παραλήπτη και τη Δικαιοσύνη (άρα θα αναλάμβανε αυτή τη διαδικασία διερεύνησης) είναι τουλάχιστον αστείο. Ελλείψει καλύτερου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το επανέλαβε και στη συνέχεια προχώρησε και σε μια επικίνδυνη γενίκευση υποστηρίζοντας πως η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη οφείλει να είναι επί της ουσίας τυφλή, είτε πρόκειται για το αποτέλεσμα της περασμένης Πέμπτης είτε για το απαλλακτικό πόρισμα πολιτικών προσώπων που εξέδωσε ο πρώην αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου κ. Ζήσης.

Ως νομικός ο κ. Μαρινάκης θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεκτικός. Κι αυτό επειδή γνωρίζει ή τουλάχιστον οφείλει να γνωρίζει πως το μονομελές πλημμελειοδικείο με την απόφασή του και την αποστολή των πρακτικών της δίκης εκ νέου στην εισαγγελία πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση -και μάλιστα ποινικών ευθυνών- αποδεικνύει πως η δουλειά που έγινε πριν ήταν ελλιπέστατη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο μάρτυρας Αιμίλιος Κοσμίδης, ο γνωστός «χασάπης» των υποκλοπών. Ο κ. Ζήσης τον εξέτασε ελάχιστε και έστειλε την υπόθεσή του στο αρχείο και το δικαστήριο με τη σειρά του τον στέλνει στην εισαγγελία για ψευδορκία, ανατρέποντας όλο το αφήγημα που είχε στηθεί ως τώρα – και το οποίο είχε υιοθετήσει με την αρχειοθέτηση ο αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου.

Εκτεθειμένοι

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι οριζόντια, όπως διατείνεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφορά το ενδεχόμενο αδίκημα της κατασκοπείας. Και μάλιστα, το παραδέχθηκε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης λέγοντας ότι «ως προς την κατασκοπία, για να μην αποφύγω να απαντήσω, καταλαβαίνω, ότι είναι μέρος της έρευνας η οποία διετάχθη συμπληρωματικά».

Με απλά λόγια εδώ εμμέσως πλην σαφώς ο κ. Μαρινάκης παραδέχεται πως αν το μονομελές πλημμελειοδικείο δεν έκανε λόγο για διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας ουδείς άλλος θα το έθιγε, καθώς στο πόρισμα του κ. Ζήση δεν γινόταν πουθενά λόγος για κάτι τέτοιο. Και όμως, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως στόχοι του Predator αποτέλεσαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Δένδιας, Γεραπετρίτης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρος όπως και λοιπά στελέχη που είχαν άμεση σχέση με την εθνική άμυνα και όχι μόνο.

Η αντίδραση Τσουκαλά

«Το ακούσαμε και αυτό: δύο χρόνια μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο κ. Μαρινάκης βάφτισε “συμμόρφωση” της ΕΥΠ με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, το γεγονός ότι η ΕΥΠ αρνήθηκε να διαθέσει στην ΑΔΑΕ οποιοδήποτε στοιχείο για την αιτιολογία της παρακολούθησης Ανδρουλάκη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει δεσμευτική για την κυβέρνηση θέση στο θέμα αυτό. Δέχεται ότι “πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην απόφαση για τη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια αυτή” και ότι “ο θιγόμενος θα είναι σε θέση, υπό τους τιθέμενους σε αυτήν όρους, να γνωρίζει το αιτιολογικό της επιβολής του μέτρου της άρσης των επικοινωνιών του, ώστε να έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”», πρόσθεσε στην ανακοίνωση για να καταλήξει λέγοντας:

«Καλούμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να ευτελίζει το κράτος δικαίου και να εκθέτει την χώρα μας».