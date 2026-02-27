Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Δεν μας έκανε σοφότερους η τοποθέτηση της κυβέρνησης μετά την ιστορική δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές. Πέρα από το γεγονός, βέβαια, ότι η καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών για το μεγάλο σκάνδαλο – ένα από τα πολλά των τελευταίων ετών, επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη – αντιμετωπίσθηκε από το Μαξίμου ως ευκαιρία να αποδοθεί η ευθύνη για τις υποκλοπές αποκλειστικά σε ιδιώτες, απαλλάσσοντας ή, μάλλον, «ξεπλένοντας», για μία ακόμη φορά, συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που φθάνουν μέχρι και το κοντινότατο περιβάλλον του πρωθυπουργού.

Και όσοι περίμεναν ότι, το πρωί της Παρασκευής στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έδινε απαντήσεις στα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης και ειδικά του Νίκου Αδρουλάκη, ενός εκ των βασικών θυμάτων του Predator, περίμεναν επί ματαίω, γιατί ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη για τις υποκλοπές.

Αυτό, ωστόσο, που τα περισσότερα κόμματα χαρακτηρίζουν ως «ανέκδοτο» είναι η ακούραστη επίκληση της «εμπιστοσύνης» στη Δικαισύνη και του «σεβασμού στις αποφάσεις της» από την κυβέρνηση, την οποία χρησιμοποιεί το Μαξίμου ως άλλοθι για να μην απαντά σε καταγγελίες ή ακόμα και για να υποβαθμίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου, την ίδια ώρα που έχει αποδείξει πως την «εμπιστεύεται» επιλεκτικά.

Να θυμίσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του – κάτι που η κυβέρνηση ουδέποτε σεβάστηκε, παρά την τόση «εμπιστοσύνη».

Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και οι ένοχοι «ιδιώτες»

«Η κυβέρνηση και η ΝΔ σέβονται απόλυτα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Δεν τις αντιμετωπίζουν ‘α λα καρτ’, όπως πράττει η αντιπολίτευση προκειμένου να καλύψει την προγραμματική της ένδεια», διεμήνυσε η κυβέρνηση με άτυπη ενημέρωση, ενώ τα ίδια είχε υποστηρίξει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές.

Παράλληλα, αμυνόμενη δια της επίθεσης, υποστήριξε πως «η δικαστική απόφαση για τις παρακολουθήσεις προέκυψε ύστερα από την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά ιδιωτών εκπροσώπων εταιρειών, μετά από έρευνα του Αρείου Πάγου, την οποία τότε είχαν καταγγείλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλώντας για δήθεν απόπειρα συγκάλυψης».

Όσο για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, που έκρινε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, το πάγιο επιχείρημα του Μαξίμου είναι πως «αναφέρεται σε νόμο του 2021, τον οποίο εμείς αλλάξαμε το 2022».

Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, που διακρίθηκε στην… αφωνία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το πρωί της Παρασκευής στη Βουλή, παρά τα όσα του καταλόγισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε ξεκάθαρος: «Ο κ. Ανδρουλάκης μού κατέθεσε μία ερώτηση σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια. Αφιέρωσε μόλις έξι λεπτά στην τοποθέτησή του για αυτό», σημείωσε ειρωνικά, προφανώς, θεωρώντας τον εαυτό του «θεσμικό», που κλήθηκε στο Κοινοβούλιο για να δώσει απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, για αυτό και αρνείται να βγει… εκτός θέματος.

Γεγονός που φέρνει στη μνήμη τη σχέση που έχει αυτή η κυβέρνηση με τους θεσμούς, τους οποίους, όπως την κατηγορεί η αντιπολίτευση, έχει καταρρακώσει.

Ανδρουλάκης: «Δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ήταν αδύνατο να μην αναφερθεί στις υποκλοπές και την δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας πως «συνιστά ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου».

«Η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι η καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για το Predator έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς διεθνή μέσα ενημέρωσης επισήμαναν τη σημασία της υπόθεσης, αλλά και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρκεί να αναφερθεί το ρεπορτάζ του BBC, το οποίο χαρακτηρίζει το σκάνδαλο ως το «Watergate της Ελλάδας» και επισημαίνει ότι λογισμικό παρακολούθησης με την ονομασία «Predator» χρησιμοποιήθηκε για τη στοχοποίηση 87 προσώπων, μεταξύ των οποίων ήταν υπουργοί, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως η κυβέρνηση «θα λογοδοτήσει», ενώ αναφερόμενος στους «ιδιώτες που καταδικάστηκαν», τους οποίους επικαλείται το Μαξίμου, για να αποποιηθεί των πολιτικών του ευθυνών, τόνισε ότι αυτοί οι ιδιώτες «παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων», για να ρωτήσει τον πρωθυπουργό: «Αλήθεια, διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη. Τι θα κάνετε; Ποιες θα είναι οι νομικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών;».

Για τον πρωθυπουργό, ωστόσο, το πρόβλημα ήταν θεσμικό – ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κατέθεσε μία ερώτηση, στην οποία «αφιέρωσε μόνο έξι λεπτά»…

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους. Για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει. Δεν σας ανήκει το κράτος, κ. Μητσοτάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή, τόνισε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες», ωστόσο, όπως είπε, «τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο καταρρίπτουν κάθε δικαιολογία».

Έκανε λόγο για «ένα κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη και στην παραβίαση των κανόνων δημοκρατίας και δικαιοσύνης, όπως αποδείχθηκε και χθες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές» και χαρακτήρισε «προσβλητικό» το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη για το ζήτημα.