Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 27 Φεβρουαρίου 2026, 21:23

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μας έκανε σοφότερους η τοποθέτηση της κυβέρνησης μετά την ιστορική δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές. Πέρα από το γεγονός, βέβαια, ότι η καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών για το μεγάλο σκάνδαλο – ένα από τα πολλά των τελευταίων ετών, επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη – αντιμετωπίσθηκε από το Μαξίμου ως ευκαιρία να αποδοθεί η ευθύνη για τις υποκλοπές αποκλειστικά σε ιδιώτες, απαλλάσσοντας ή, μάλλον, «ξεπλένοντας», για μία ακόμη φορά, συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα που φθάνουν μέχρι και το κοντινότατο περιβάλλον του πρωθυπουργού.

Και όσοι περίμεναν ότι, το πρωί της Παρασκευής στη Βουλή, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έδινε απαντήσεις στα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης και ειδικά του Νίκου Αδρουλάκη, ενός εκ των βασικών θυμάτων του Predator, περίμεναν επί ματαίω, γιατί ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη για τις υποκλοπές.

Αυτό, ωστόσο, που τα περισσότερα κόμματα χαρακτηρίζουν ως «ανέκδοτο» είναι η ακούραστη επίκληση της «εμπιστοσύνης» στη Δικαισύνη και του «σεβασμού στις αποφάσεις της» από την κυβέρνηση, την οποία χρησιμοποιεί το Μαξίμου ως άλλοθι για να μην απαντά σε καταγγελίες ή ακόμα και για να υποβαθμίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου, την ίδια ώρα που έχει αποδείξει πως την «εμπιστεύεται» επιλεκτικά.

Να θυμίσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του – κάτι που η κυβέρνηση ουδέποτε σεβάστηκε, παρά την τόση «εμπιστοσύνη».

Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και οι ένοχοι «ιδιώτες»

«Η κυβέρνηση και η ΝΔ σέβονται απόλυτα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Δεν τις αντιμετωπίζουν  ‘α λα καρτ’, όπως πράττει η αντιπολίτευση προκειμένου να καλύψει την προγραμματική της ένδεια», διεμήνυσε η κυβέρνηση με άτυπη ενημέρωση, ενώ τα ίδια είχε υποστηρίξει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές.

Παράλληλα, αμυνόμενη δια της επίθεσης, υποστήριξε πως «η δικαστική απόφαση για τις παρακολουθήσεις προέκυψε ύστερα από την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά ιδιωτών εκπροσώπων εταιρειών, μετά από έρευνα του Αρείου Πάγου, την οποία τότε είχαν καταγγείλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλώντας για δήθεν απόπειρα συγκάλυψης».

Όσο για τη μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, που έκρινε ότι πρέπει να ενημερωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, το πάγιο επιχείρημα του Μαξίμου είναι πως «αναφέρεται σε νόμο του 2021, τον οποίο εμείς αλλάξαμε το 2022».

Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, που διακρίθηκε στην… αφωνία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το πρωί της Παρασκευής στη Βουλή, παρά τα όσα του καταλόγισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε ξεκάθαρος: «Ο κ. Ανδρουλάκης μού κατέθεσε μία ερώτηση σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια. Αφιέρωσε μόλις έξι λεπτά στην τοποθέτησή του για αυτό», σημείωσε ειρωνικά, προφανώς, θεωρώντας τον εαυτό του «θεσμικό», που κλήθηκε στο Κοινοβούλιο για να δώσει απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, για αυτό και αρνείται να βγει… εκτός θέματος.

Γεγονός που φέρνει στη μνήμη τη σχέση που έχει αυτή η κυβέρνηση με τους θεσμούς, τους οποίους, όπως την κατηγορεί η αντιπολίτευση, έχει καταρρακώσει.

Ανδρουλάκης: «Δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ήταν αδύνατο να μην αναφερθεί στις υποκλοπές και την δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας πως «συνιστά ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου».

«Η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι η καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για το Predator έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς διεθνή μέσα ενημέρωσης επισήμαναν τη σημασία της υπόθεσης, αλλά και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρκεί να αναφερθεί το ρεπορτάζ του BBC, το οποίο χαρακτηρίζει το σκάνδαλο ως το «Watergate της Ελλάδας» και επισημαίνει ότι λογισμικό παρακολούθησης με την ονομασία «Predator» χρησιμοποιήθηκε για τη στοχοποίηση 87 προσώπων, μεταξύ των οποίων ήταν υπουργοί, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως η κυβέρνηση «θα λογοδοτήσει», ενώ αναφερόμενος στους «ιδιώτες που καταδικάστηκαν», τους οποίους επικαλείται το Μαξίμου, για να αποποιηθεί των πολιτικών του ευθυνών, τόνισε ότι αυτοί οι ιδιώτες «παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο  και τους  αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων», για να ρωτήσει τον πρωθυπουργό: «Αλήθεια, διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη. Τι θα κάνετε; Ποιες θα είναι οι νομικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών;».

Για τον πρωθυπουργό, ωστόσο, το πρόβλημα ήταν θεσμικό – ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κατέθεσε μία ερώτηση, στην οποία «αφιέρωσε μόνο έξι λεπτά»…

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους. Για να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει. Δεν σας ανήκει το κράτος, κ. Μητσοτάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή, τόνισε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες», ωστόσο, όπως είπε, «τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο καταρρίπτουν κάθε δικαιολογία».

Έκανε λόγο για «ένα κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη και στην παραβίαση των κανόνων δημοκρατίας και δικαιοσύνης, όπως αποδείχθηκε και χθες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές» και χαρακτήρισε «προσβλητικό» το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη για το ζήτημα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
Βουλή 27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»
ΣΥΡΙΖΑ 27.02.26

Φάμελλος: Προσβλητική η αφωνία Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Κράτος επιτελικό στη συγκάλυψη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για τις παράνομες παρακολουθήσεις, σημείωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα να μας πείσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο ιδιώτες»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων
Βουλή 27.02.26

Κουτσούμπας: Τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού – Να πάψει να μεγαλώνει η μαύρη λίστα των εγκλημάτων

«Για να ξεπληρωθούν οι ανοιχτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”», υπογράμμισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προκλητική σιωπή στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου
Ούτε λέξη 27.02.26

Προκλητική σιωπή στη Βουλή από Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη και αρκέστηκε να πει ότι δέχεται να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
Βουλή 27.02.26 Upd: 10:56

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών
in Confidential 27.02.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έρχεται να στοιχειώσει και πάλι την κυβέρνηση μαζί μ’ εκείνο των Τεμπών

Σκούρα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Παραμονές της επετείου των Τεμπών και έχει να διαχειριστεί την αναβίωση μιας φοβερής υπόθεσης που η αλήθεια είναι ότι έκανε τα πάντα για την.. θάψει! Ήρθε όμως η απόφαση του δικαστηρίου και άλλαξε τα δεδομένα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Ραντεβού με Μπάρακ 27.02.26

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο όσον αφορά την υποψηφιότητα του αλ Μαλίκι στις εκλογές του Ιράκ

Σύνταξη
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός
Πόλο 27.02.26

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Αρχεία Έπσταϊν 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
