Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει τελειώσει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, θα αμυνθούμε επιθετικά

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τρίτη ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν είχε τελειώσει, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες αντάλλαξαν πυρά στον Κόλπο, καθώς παλεύουν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν εξασφαλίσει με επιτυχία μια διαδρομή μέσα από την κρίσιμη πλωτή οδό και πως εκατοντάδες εμπορικά πλοία παρατάσσονταν για να περάσουν, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό που έχει επιβάλει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Η ‘Επιχείρηση Ελευθερία’ είναι αμυντική στη φύση της, εστιασμένη σε έκταση και προσωρινή σε διάρκεια, με μία αποστολή που προστατεύει αθώα εμπορικά πλοία από την ιρανική επιθετικότητα. Αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν στα ιρανικά χωρικά ύδατα ή στον [ιρανικό] εναέριο χώρο. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι βύθισε έξι ιρανικά μικρά σκάφη και αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το ναυτικό για να συνοδεύσει τα αποκλεισμένα δεξαμενόπλοια μέσα από τα Στενά του Ορμούζ σε μια εκστρατεία που ονόμασε «Επιχείρηση Ελευθερία».

Αρκετά εμπορικά πλοία στον Κόλπο ανέφεραν εκρήξεις ή πυρκαγιές την Δευτέρα, ενώ ένα λιμάνι πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο φιλοξενεί μια μεγάλη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, πυρπολήθηκε από ιρανικούς πυραύλους.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στις 7 Απριλίου, το Ιράν έχει πυροδοτήσει εμπορικά πλοία εννέα φορές και έχει κατασχέσει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ανέφερε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις περισσότερες από 10 φορές.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι επιθέσεις έπεσαν «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων σε αυτό το σημείο».

«Η κατάπαυση του πυρός δεν έχει τελειώσει»

Ερωτηθείς εάν η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, ο Χέγκσεθ δήλωσε πως «η κατάπαυση του πυρός δεν έχει τελειώσει».

«Είπαμε ότι θα αμυνθούμε και θα αμυνθούμε επιθετικά, και το έχουμε κάνει σίγουρα. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό, και τελικά, ο πρόεδρος μπορεί να λάβει απόφαση για το αν κάτι θα κλιμακωθεί σε παραβίαση της εκεχειρίας», όπως είπε.