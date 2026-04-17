Ο Πιτ Χέγκσεθ διάβασε ψεύτικο στίχο της Βίβλου από το… Pulp Fiction στο Πεντάγωνο

Απίστευτο κι όμως αληθινό – αν και τίποτα δεν είναι απίστευτο για την κυβέρνηση Τραμπ: ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια μιας προσευχής στο Πεντάγωνο, παρέθεσε ένα φανταστικό εδάφιο της Βίβλου, το οποίο προερχόταν από έναν μονόλογο στην ταινία του 1994 «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, που εκφωνεί ο ηθοποιός Σάμιουελ Τζάκσον λίγο πριν ο χαρακτήρας του πυροβολήσει έναν ανυπεράσπιστο άνδρα.

Όπως γράφει ο βρετανικός Guardian, την Τετάρτη, στην τελευταία από τη νέα σειρά λατρευτικών ακολουθιών που κάνει το Πεντάγωνο για να ευλογήσει την πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν, ο Χέγκσεθ στάθηκε στο βήμα και έκανε μια προσευχή για τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης, λέγοντας ότι βασίστηκε σε ένα απόσπασμα της Βίβλου.

Ωστόσο, οι θεατές που παρακολουθούσαν το… κήρυγμα του Χέγκσεθ έμειναν εμβρόντητοι, αναρωτώμενοι αν μόλις είχε παραθέσει τον διάσημο μονόλογο του Σάμιουελ Τζάκσον από την cult ταινία του Τραντίνο!

«Ο δρόμος του καταρριφθέντος αεροπόρου είναι περικυκλωμένος από παντού από τις αδικίες των εγωιστών και την τυραννία των κακών ανθρώπων. Μακάριος εκείνος που, στο όνομα της συντροφικότητας και του καθήκοντος, οδηγεί τους χαμένους μέσα από την κοιλάδα του σκότους, γιατί είναι πραγματικά ο φύλακας του αδελφού του και ο σωτήρας των χαμένων παιδιών. Και θα καταφέρω επάνω σου μεγάλη εκδίκηση και σφοδρή οργή εναντίον εκείνων που επιχειρούν να αιχμαλωτίσουν και να καταστρέψουν τον αδελφό μου, και θα γνωρίσεις ότι το διακριτικό κλήσης μου είναι Sandy 1 όταν εξαπολύσω την εκδίκησή μου επάνω σου. Αμήν», είπε ο Χέγκσεθ.

Το πραγματικό απόσπασμα του Ιεζεκιήλ, όμως, αναφέρει: «Και θα εκτελέσω μεγάλη εκδίκηση επάνω τους με σφοδρές επιπλήξεις· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν επιφέρω την εκδίκησή μου επάνω τους».

Με λίγα λόγια, αντί για το βιβλικό απόσπασμα που επικαλέστηκε ο Χέγκσεθ, η προσευχή του αντικατοπτρίζει τη φανταστική εκδοχή του Ιεζεκιήλ που απαγγέλλει ο χαρακτήρας του Σάμιουελ Τζάκσον, Τζουλς Γουίνφιλντ, πριν σκοτώσει έναν άλλο χαρακτήρα στην ταινία «Pulp Fiction».

«Υπάρχει ένα απόσπασμα που έχω αποστηθίσει, φαίνεται κατάλληλο για αυτή την περίσταση: Ιεζεκιήλ 25:17», λέει ο χαρακτήρας του Τζάκσον. «Ο δρόμος του δίκαιου ανθρώπου είναι περικυκλωμένος από παντού από τις αδικίες των εγωιστών και την τυραννία των κακών ανθρώπων. Μακάριος εκείνος που, στο όνομα της φιλανθρωπίας και της καλής θέλησης, οδηγεί τους αδύναμους μέσα από την κοιλάδα του σκότους, γιατί είναι πραγματικά ο φύλακας του αδελφού του και ο σωτήρας των χαμένων παιδιών. Και θα καταφέρω επάνω σου μεγάλη εκδίκηση και σφοδρή οργή εναντίον εκείνων που προσπαθούν να δηλητηριάσουν και να καταστρέψουν τους αδελφούς μου. Και θα γνωρίσεις ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος όταν εξαπολύσω την εκδίκησή μου επάνω σου».

Ο Χέγκσεθ δεν εξήγησε κατά την ομιλία του πώς η προσευχή μεταφέρθηκε σε αυτόν από την ομάδα διάσωσης. Ωστόσο, το κήρυγμα τράβηξε την προσοχή χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο βιβλικό απόσπασμα.