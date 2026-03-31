Χρηματομεσίτης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα, με το αμερικανικό Πεντάγωνο να το διαψεύδει και να απαιτεί να ανακληθεί (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Πιτ Χέγκσεθ).

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» κι απαίτησε να ανακληθεί αμέσως — παραμένει μολαταύτα πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της σομόν βρετανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά.

Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόση ελευθερία είχε ο χρηματομεσίτης να προχωρά σε επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού Χέγκσεθ, ούτε αν είχε προσωπικά γνώση ο υπουργός για τη θέση που επιδίωξε.

Πονταρίσματα…

«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Παρνέλ.

Ούτε η BlackRock, ούτε η Morgan Stanley απάντησαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Η πληροφορία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας εν μέσω εξέτασης διαφόρων τοποθετήσεων στις αγορές πριν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει τον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Κάποιες από τις επενδύσεις που προσελκύουν την προσοχή μπορεί να ήταν απλώς πονταρίσματα, ωστόσο ειδικοί εγείρουν ερωτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις για εσωτερική πληροφόρηση, ή διαρροές.

Πηγή: ΑΠΕ