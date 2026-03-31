Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
- Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Χρηματομεσίτης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα, με το αμερικανικό Πεντάγωνο να το διαψεύδει και να απαιτεί να ανακληθεί (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Πιτ Χέγκσεθ).
Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» κι απαίτησε να ανακληθεί αμέσως — παραμένει μολαταύτα πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της σομόν βρετανικής εφημερίδας.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά.
Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόση ελευθερία είχε ο χρηματομεσίτης να προχωρά σε επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού Χέγκσεθ, ούτε αν είχε προσωπικά γνώση ο υπουργός για τη θέση που επιδίωξε.
Πονταρίσματα…
«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Παρνέλ.
Ούτε η BlackRock, ούτε η Morgan Stanley απάντησαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters να σχολιάσουν το δημοσίευμα.
Η πληροφορία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας εν μέσω εξέτασης διαφόρων τοποθετήσεων στις αγορές πριν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει τον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.
Κάποιες από τις επενδύσεις που προσελκύουν την προσοχή μπορεί να ήταν απλώς πονταρίσματα, ωστόσο ειδικοί εγείρουν ερωτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις για εσωτερική πληροφόρηση, ή διαρροές.
Πηγή: ΑΠΕ
- Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές – Στα 109,59 δολάρια το Μπρεντ, στα 105,93 το WTI
- Ιράν: Δεν είναι στόχος η αλλαγή του καθεστώτος, κατά τον Νετανιάχου, που άλλαξε όμως, κατά τον Τραμπ
- Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
- Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα
- Λίβανος: Συγκαλείται εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ για τον θάνατο των κυανοκράνων
- Οι 20 πρώτοι στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Καρχιμάκης, Γλαβίνας, Διαμαντοπούλου στην πρώτη τριάδα
- Τέξας: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε καθηγήτρια και αυτοκτόνησε
