Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πιτ Χέγκσεθ απέλυσε ακόμη ένα υψηλόβαθμο αξιωματούχο. Τον αρχηγό του Ναυτικού, Τζον Πέλαν. Είναι ο έβδομος αξιωματικός που χάνει τη θέση του στον «ιδεολογικό πόλεμο» που έχει ξεκινήσει στο υπουργείο Άμυνας ο αρμόδιος υπουργός «Πολέμου».

Από τη στιγμή που ο Πιτ Χέγκσεθ υπερασπιζόταν τις απόψεις του Τραμπ, ήταν κατάλληλος για οποιαδήποτε θέση

Ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην τηλεπαρουσιαστής, φανατικά θρησκευόμενος και γνωστός για το πόσο ακατάλληλος ήταν για τη θέση, έχει προκαλέσει οργή στο στράτευμα και χάος στο Πεντάγωνο. Διορίστηκε υπουργός, μόνο και μόνο γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήθελε να απορριφθεί δεύτερος υποψήφιος υπουργός για το Πεντάγωνο. Και άσκησε τόσο πίεση τους Ρεπουμπλικάνους, που το πέτυχε.

Στο ενδιαφέρον προφίλ του Αμερικανού υπουργού Άμυνας από τον ανταποκριτή της ισπανικής El Mundo στην Ουάσιγκτον, Πάμπλο Ρ. Σουάνθες, επισημαίνει ότι ακόμη και συντηρητικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Πιτ Χέγκσεθ αρέσει στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως όλοι οι φωτογενείς οπαδοί του που υπερασπίζονται τις θέσεις του.

Σκάνδαλα μέχρι τον λαιμό

Έτσι, παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουν το «ποιόν» του υπουργού «Πολέμου», όπως αρέσκεται να αποκαλείται. Προβλήματα αλκοολισμού, καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, προσωπικά σκάνδαλα. Μεταξύ αυτών, ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός, που έληξε με αποζημίωση μιας γυναίκας που τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση. Επίσης, καταγγελίες κακοδιαχείρισης σε οικονομικό οργανισμό όπου ήταν επικεφαλής.

Αλλά όλα αυτά δεν ενοχλούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Από τη στιγμή που ο Πιτ Χέγκσεθ συμφωνούσε –και με το παραπάνω- με τις απόψεις του, ήταν κατάλληλος για οποιαδήποτε θέση.

Εθνικιστής, φανατικός χριστιανός και ρατσιστής

Σύμφωνα με τον Πιτ Χέγκσεθ, ακραία εθνικιστή και φανατικό σε θέματα θρησκείας, το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι ένα. Ότι ο στρατός –κατά συνέπεια και η χώρα- εγκατέλειψε το «πολεμικό πνεύμα» του. Έγινε «μαλθακός» αποδεχόμενος στις τάξεις του γυναίκες και μειονότητες. Και φυσικά, επειδή αποδέχθηκε τους κανόνες ποικιλομορφίας και ανεκτικότητας. Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου πιστεύει ότι οι «πολεμιστές» του θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να δίνουν μάχες χωρίς να περιορίζονται από κανόνες εμπλοκής.

Έτσι, έκανε τη μεγαλύτερη επανάσταση στη σύγχρονη ιστορία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Απέλυσε δεκάδες στρατηγούς και ναυάρχους, ιδίως μαύρους αξιωματικούς και γυναίκες. Άλλαξε τους κανόνες εμπλοκής και κατήργησε μέτρα που αποσκοπούσαν στην προστασία των στρατιωτών και των πολιτών.

Οι επικριτές του τον χαρακτηρίζουν «ανεξέλεγκτο». Ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της γρίπης δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικό για τα στρατεύματα, αποκαλώντας το «επιστροφή της ελευθερίας» στον στρατό. Και ήρε την απαγόρευση στους στρατιώτες να φέρουν τα προσωπικά τους όπλα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σπεύδει να επικροτήσει κάθε παράνομη αλλά «ηρωική» ενέργεια στρατιωτικών, απαλλάσσοντάς τους από κυρώσεις.

Και τον Οκτώβριο μίλησε για «επιστροφή της αρρενωπότητας. Δεν υπήρχε θέση για «χοντρούς, γενειοφόρους ή μακρυμάλληδες άνδρες» στον στρατό. Το υπουργείο του είναι του Πολέμου, όχι των Woke. Έτσι, ανακοίνωσε ότι θα εξαλείψει τις πρακτικές κατά του εκφοβισμού. Οι στρατώνες θα γίνονταν «αυτό που θα έπρεπε να είναι: εκφοβιστικοί, αυστηροί, πειθαρχημένοι».

Όποιος διαφωνεί, φεύγει

Ο Πιτ Χέγκσεθ απέλυσε τον αρχηγό του Ναυτικού Τζον Πέλαν επειδή αρνήθηκε να παραβιάσει δικαστικές εντολές. Νωρίτερα, ομοίως έφυγαν ο Ντέιβιντ Χοντν, επικεφαλής της Διοίκησης Μετασχηματισμού και Εκπαίδευσης του Στρατού, ο στρατηγός Γουίλιαμ Γκριν Τζ., ο επικεφαλής ιερέας του Στρατού. Και άλλοι πριν από αυτούς.

Το μήνυμα ήταν σαφές. Όποιος διαφωνεί με τον υπουργό φεύγει. Και ο υπουργός δεν πιστεύει στους κανόνες του πολέμου ή στην τιμωρία όσων διαπράττουν εγκλήματα στη μάχη.

Τον Απρίλιο του 2025, μόλις τρεις μήνες μετά την άφιξή του στο Πεντάγωνο, ο Πιτ Χέγκσεθ απομάκρυνε τον αρχηγό του επιτελείου του, Τζο Κάσπερ. Αιτία, η διαρροή στα ΜΜΕ των σχεδίων για τους βομβαρδισμούς της Υεμένης. Η όποια ευθύνη μετακυλίστηκε στον Κάσπερ και τρεις ακόμη ανώτερους συμβούλους που έφυγαν μαζί του.

Και οι συγκρούσεις δεν έχουν τέλος. Ο Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τον υπουργό Στρατού, Νταν Ντρίσκολ. Φίλο του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Οι γνωρίζοντες μιλούν για σύγκρουση για την εξουσία, η οποία θα τελειώσει όταν φύγει ο ένας από τους δύο από το υπουργείο Άμυνας. Οι αντιπαραθέσεις αφορούν τα πάντα: την Ουκρανία, το Ιράν, αλλά και διορισμούς σε ανώτερες θέσεις. Κυρίως για την ηγεσία του στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ, ο Χέγκσεθ υποβάλλει βέτο στα πρόσωπα που προτείνει ο Ντρίσκολ.

Μιλώντας για τον Θεό ενώ κάνεις πόλεμο

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Πολέμου έχει βάλει τη θρησκεία σε κάθε πτυχή του χαρτοφυλακίου του. Και θολώνει διαρκώς τα όρια ανάμεσα στη θρησκεία και τη στρατιωτική δράση. Κι ας μπερδεύει τη Βίβλο με το σινεμά…

Ο ίδιος έχει χτυπήσει τατουάζ τη φράση «Deus Vult» (Θέλημα Θεού – σύνθημα των Σταυροφόρων). Υπεραμύνεται μιας Αμερικανικής Σταυροφορίας εναντίον του ισλάμ και πραγματοποιεί μαζικές θρησκευτικές συγκεντρώσεις εντός του Πενταγώνου. Κάποια δόγματα, πάντως, εξαιρούνται από αυτές.

Επιπλέον, χρησιμοποιεί θρησκευτική ρητορική γύρω από συγκρούσεις όπως το Ιράν. Η πιο χαρακτηριστική ήταν η σύγκριση που έκανε της διάσωσης του Αμερικανού πιλότου που κατέπεσε στο Ιράν με την Ανάσταση του Ιησού.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επίσης, διατηρεί στενές σχέσεις με πρόσωπα της Ευαγγελικής Εκκλησίας, γνωστά για τις υπερσυντηρητικές θέσεις τους. Παράδειγμα, ο πάστορας Ντάγκλας Γουίλσον και η CREC (Κοινωνία των Μεταρρυθμισμένων Ευαγγελικών Εκκλησιών). Ο Γουίλσον, ριζοσπαστικός εθνικιστής, συνδέεται με τον Χριστιανικό Ανασυγκροτισμό. Πρόκειται για κίνημα που υποστηρίζει την οργάνωση της δημόσιας ζωής σύμφωνα με τις βιβλικές αρχές.

Κύριος πνευματικός σύμβουλος του Πιτ Χέγκσεθ είναι ο Μπρουκς Πότεγκερ. Ο τελευταίος ζήτησε τον θάνατο του υποψηφίου των Δημοκρατικών στο Τέξας, Τζέιμς Ταραλίκο, στη διάρκεια ενός podcast.

Αγώνας κατά του «εσωτερικού εχθρού»

Αλλά η σταυροφορία του Πιτ Χέγκσεθ περιλαμβάνει κι άλλα. Στο βιβλίο του «Η Αμερικανική Σταυροφορία» υποστηρίζει ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να πολεμούν. Ζητά τη «συντριβή» της Αριστεράς και αντιμετωπίζει την πολιτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ ως πολιτιστικό πόλεμο. Δεν απέχει πολύ, δηλαδή, από τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσία του υπουργού Πολέμου, κάλεσε τους στρατηγούς και τους ναυάρχους των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του «εσωτερικού εχθρού» και της «τρελής αριστεράς».

Σε εκείνη την ομιλία του, μπροστά σε 800 αμήχανους –αν όχι αποσβολωμένους- Αμερικανούς στρατιωτικούς, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται εισβολή από μέσα. Δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο να τους δεις από πολλές απόψεις επειδή δεν φορούν στολές. Τουλάχιστον όταν φορούν στολές, μπορείς να τους εξοντώσεις».

Ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ διατεινόταν στην ίδια εκδήλωση: «Ο στρατός ασχολείται με το να σκοτώνει και να σπάει πράγματα. Εξαπολύουμε συντριβή και τιμωρία βίας εναντίον του εχθρού και δεν πολεμάμε με παράλογους κανόνες εμπλοκής. Θα απελευθερώσουμε τους μαχητές μας για να εκφοβίσουν, να αποθαρρύνουν, να κυνηγήσουν και να σκοτώσουν τους εχθρούς της χώρας μας. Αρκετά με τους πολιτικά ορθούς και αυταρχικούς κανόνες εμπλοκής».