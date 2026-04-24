Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ

Ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση, δήλωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να κάνει μια «καλή συμφωνία» με την Ουάσινγκτον.

«Ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε, προσθέτοντας ότι, μέχρι στιγμής, το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα του Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες στα Στενά θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Στο Πακιστάν ο Αραγτσί

Ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα στο Πακιστάν, δήλωσαν σήμερα τρεις πακιστανικές πηγές στο Reuters, μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου συνομιλιών που αναμενόταν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή τόνισε νωρίτερα πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων, και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Πεντάγωνο ο Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν ανησυχούν» για μια συμφωνία με το Ιράν και επανέλαβε σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν «όλο τον χρόνο στη διάθεσή τους».

«Το Ιράν γνωρίζει ότι έχει ακόμα ένα ανοιχτό παράθυρο για να κάνει τη σοφή επιλογή… στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα με ουσιαστικούς και επαληθεύσιμους τρόπους», ανέφερε.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πτέραρχος Νταν Κέιν, τόνισε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) συνεχίζει τον αυστηρό αποκλεισμό σε όλα τα λιμάνια του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να απαγορεύει την είσοδο ιρανικών πλοίων στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, πρόσθεσε.

«Επιβάλλουμε τον αποκλεισμό σε όλους τους τομείς εναντίον οποιουδήποτε πλοίου οποιασδήποτε εθνικότητας που διέρχεται από ή προς ιρανικό λιμάνι ή έδαφος», όπως είπε, σημειώνοντας ότι «παρακολουθούμε στενά τα σκάφη ενδιαφέροντος που κατευθύνονται προς το Ιράν και εκείνα που απομακρύνονται από το Ιράν και βρίσκονταν εκτός της περιοχής αποκλεισμού και είμαστε προετοιμασμένοι και σε θέση να τα αναχαιτίσουμε».

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν ξεκίνησε στις 13 Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, ο Χέγκσεθ προσπέρασε τις επικριτικές δηλώσεις του Πάπα Λέοντα κατά του πολέμου στο Ιράν, με τον επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου να λέει πως ο ποντίφικας «θα συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει» και πως αυτό δεν πειράζει.

Νέα «καρφιά» για τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ: «Ανόητη διάσκεψη»

Να σημειωθεί ότι ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε «ανόητη» τη διάσκεψη που έγινε υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας για τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά εκείνοι χρειάζονται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς και ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν να μιλάνε τόσο πολύ, να διοργανώνουν τόσες πολυτελείς διασκέψεις στην Ευρώπη και να μπουν σε ένα πλοίο. Αυτη η μάχη τούς αφορά πολύ περισσότερο από ό,τι εμάς», τόνισε.

Παράλληλα, είπε ότι «η Ευρώπη και η Ασία επωφελούνται από την προστασία μας εδώ και δεκαετίες. Η Αμερική και ο ελεύθερος κόσμος χρειάζονται ικανούς και πιστούς συμμάχους. Η εποχή του ‘freeriding’ έχει τελειώσει».