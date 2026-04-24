Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 17:37

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση, δήλωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να κάνει μια «καλή συμφωνία» με την Ουάσινγκτον.

«Ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε, προσθέτοντας ότι, μέχρι στιγμής, το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα του Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες στα Στενά θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Στο Πακιστάν ο Αραγτσί

Ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα στο Πακιστάν, δήλωσαν σήμερα τρεις πακιστανικές πηγές στο Reuters, μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου συνομιλιών που αναμενόταν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή τόνισε νωρίτερα πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων, και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Πεντάγωνο ο Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν ανησυχούν» για μια συμφωνία με το Ιράν και επανέλαβε σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν «όλο τον χρόνο στη διάθεσή τους».

«Το Ιράν γνωρίζει ότι έχει ακόμα ένα ανοιχτό παράθυρο για να κάνει τη σοφή επιλογή… στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα με ουσιαστικούς και επαληθεύσιμους τρόπους», ανέφερε.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας, πτέραρχος Νταν Κέιν, τόνισε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) συνεχίζει τον αυστηρό αποκλεισμό σε όλα τα λιμάνια του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να απαγορεύει την είσοδο ιρανικών πλοίων στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, πρόσθεσε.

«Επιβάλλουμε τον αποκλεισμό σε όλους τους τομείς εναντίον οποιουδήποτε πλοίου οποιασδήποτε εθνικότητας που διέρχεται από ή προς ιρανικό λιμάνι ή έδαφος», όπως είπε, σημειώνοντας ότι «παρακολουθούμε στενά τα σκάφη ενδιαφέροντος που κατευθύνονται προς το Ιράν και εκείνα που απομακρύνονται από το Ιράν και βρίσκονταν εκτός της περιοχής αποκλεισμού και είμαστε προετοιμασμένοι και σε θέση να τα αναχαιτίσουμε».

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν ξεκίνησε στις 13 Απριλίου.

Εν τω μεταξύ, ο Χέγκσεθ προσπέρασε τις επικριτικές δηλώσεις του Πάπα Λέοντα κατά του πολέμου στο Ιράν, με τον επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου να λέει πως ο ποντίφικας «θα συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει» και πως αυτό δεν πειράζει.

Νέα «καρφιά» για τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ: «Ανόητη διάσκεψη»

Να σημειωθεί ότι ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε «ανόητη» τη διάσκεψη που έγινε υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας για τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά εκείνοι χρειάζονται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς και ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν να μιλάνε τόσο πολύ, να διοργανώνουν τόσες πολυτελείς διασκέψεις στην Ευρώπη και να μπουν σε ένα πλοίο. Αυτη η μάχη τούς αφορά πολύ περισσότερο από ό,τι εμάς», τόνισε.

Παράλληλα, είπε ότι «η Ευρώπη και η Ασία επωφελούνται από την προστασία μας εδώ και δεκαετίες. Η Αμερική και ο ελεύθερος κόσμος χρειάζονται ικανούς και πιστούς συμμάχους. Η εποχή του ‘freeriding’ έχει τελειώσει».

Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Κόσμος
ΗΠΑ: Το Ιράν έχει μια ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ρωσία 24.04.26

Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Κόσμος 24.04.26

Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Reuters: Ο Αραγτσί θα παρουσιάσει στο Πακιστάν την ιρανική πρόταση για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Κόσμος 24.04.26 Upd: 17:49

Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν για να κάνει σύμφωνία, είπε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός επεκτείνεται παγκοσμίως - Το Ισραήλ βομβάρδισε εκ νέου στον Λίβανο

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Η ΚΕΔ και ο Λανουά έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Η «εκδίκηση» της Φύσης επήλθε με φρικτώ των τρόπω για τον Αμερικανό θηρευτή, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από ελέφαντες που τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου στην Αφρική.

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας
Ελλάδα 24.04.26

Ο Χαράλαμπος  Βουρλιώτης αναφερόμενος σε έρευνες της Αρχής, αποκάλυψε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ έχουν γίνει δεσμεύσεις εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας στον Άγιο Δημήτριο ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης

Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Την ποινή του αποκλεισμού για έξι αγωνιστικές στον Τζανλούκα Πρεστιάνι επέβαλε η UEFA για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους, όπως έκρινε. Οι τρεις είναι με αναστολή.

Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
Ελλάδα 24.04.26

«Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας», τονίζει ο ΔΣΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 24.04.26

Ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
Ελλάδα 24.04.26

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη αφού ο πρόεδρος ανέγνωσε ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ελεγκτή η οποία διαβιβάστηκε στο δικαστήριο από τον Δήμο καταγωγής του εκλιπόντος.

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Euroleague 24.04.26

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ απάντησε στα εγκωμιαστικά σχόλια του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως παρότι ο Τούρκος έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί στον Παναθηναϊκό για να αποκλείσει την ομάδα του στα play-offs της Euroleague.

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ελλάδα 24.04.26

Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

