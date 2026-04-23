Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ καταδίκασε τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν, μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ τον επέκρινε επειδή δεν το έπραξε, ενώ μιλούσε ανοιχτά κατά του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Στην πτήση με την οποία επέστρεφε στη Ρώμη από την περιοδεία του στην Αφρική, ο Πάπας Λέων καταδίκασε επίσης τους θανάτους «τόσων» αμάχων στον πόλεμο. Και εξέφρασε τη λύπη του για την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

«Καταδικάζω όλες τις άδικες ενέργειες. Καταδικάζω την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών», δήλωσε ο Πάπας Λέων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου. «Όταν ένα καθεστώς, όταν μια χώρα λαμβάνει αποφάσεις που αφαιρούν άδικα τις ζωές άλλων ανθρώπων, τότε προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταδικαστεί», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στις επικρίσεις του ποντίφικα για τον πόλεμο στο Ιράν, είχε δηλώσει: «Θα μπορούσε κάποιος να πει στον Πάπα για τους θανάτους των Ιρανών διαδηλωτών». Και με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να δικαιολογήσει τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης.

Ο Πάπας Λέων έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησής του, του έχουν επιτεθεί με σκαιό τρόπο, ανοίγοντας βεντέτα με τον πρώτο Αμερικανό Πάπα. Ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει επικρίνει και την απάνθρωπη αντιμεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου.

«Είμαι ιερέας»

Οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο. Τότε εκτυλίχθηκαν οι χειρότερες εσωτερικές αναταραχές στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η κυβέρνηση συνέχισε να καταπιέζει τους πολιτικούς αντιπάλους της ενώ μαίνεται ο πόλεμος. Επίσης, αναφορές για εκτελέσεις αντιφρονούντων γίνονται πολύ τακτικά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δεν ανέφερε τον Τραμπ. Είπε ότι ως ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, με τα 1,4 δισεκατομμύρια πιστούς, δεν υποστηρίζει τον πόλεμο.

«Ως ιερέας, δεν μπορώ να είμαι υπέρ του πολέμου», είπε. Και πρόσθεσε ότι κουβαλάει μαζί του μια φωτογραφία ενός παιδιού που σκοτώθηκε από ισραηλινές επιδρομές που στόχευαν μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Πάπας Λέων είπε ότι το παιδί ήταν ανάμεσα στο πλήθος που τον υποδέχτηκε κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού του Πάπα στο εξωτερικό. «Έχουμε δει τόσους πολλούς αθώους να σκοτώνονται», είπε για τον πόλεμο.

«Οι αθώοι υποφέρουν»

Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών. «Μια μέρα το Ιράν λέει ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε όχι και αντίστροφα. Δεν ξέρουμε πού θα πάει», είπε.

«Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που εξακολουθεί να είναι χαοτική… και επίσης υπάρχει ολόκληρος ο πληθυσμός του Ιράν, αθώοι άνθρωποι, που υποφέρουν εξαιτίας αυτού του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Πάπας Λέων υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή του να επισκεφθεί χώρες στην Αφρική που είναι γνωστές για τους αυταρχικούς ηγέτες τους. Δύο από τις χώρες που επισκέφθηκε ο Πάπας, η Ισημερινή Γουινέα και το Καμερούν, έχουν ηγέτες που βρίσκονται στην εξουσία εδώ και δεκαετίες.

Είπε ότι το Βατικανό διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με αυταρχικά καθεστώτα.

«Δεν κάνουμε πάντα μεγάλες διακηρύξεις… αλλά υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο για την προώθηση της δικαιοσύνης», είπε ο Πάπας Λέων. Και σημείωσε ότι το Βατικανό εργάζεται «ώστε να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων».