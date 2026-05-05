Αιματηρό επεισόδιο σε χωριό του δήμου Μινώα Πεδιάδας: Καταζητείται ο ο 21χρονος δράστης
Οι ανακριτικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα για τη σύλληψή του και οι αστυνομικοί τον αναζητούν για να τον συλλάβουν
Και επισήμως καταζητούμενος είναι εδώ και λίγες ώρες ο 21χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον φίλο του και συγχωριανό του στο νεκροταφείο χωριού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το μεσημέρι της Κυριακής!
Τι κι αν ο ίδιος, όπως έγραψε το patris.gr, ανεβάζει στόρι και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κρατά ενήμερους τους φίλους του για το που βρίσκεται και πως περνάει, οι ανακριτικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα για τη σύλληψή του και οι αστυνομικοί τον αναζητούν για να τον συλλάβουν.
Ο νεαρός που έχει και στο παρελθόν απασχολήσει την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη στο βίντεο που ανάρτησε το πρωί της Τρίτης, βρίσκεται μέσα σε όχημα που κινείται σε επαρχιακό δρόμο, ακούει κρητική μουσική και συγκεκριμένα το τραγούδι «Μέθη» του Βασίλη Σταυρακάκη, ενώ είναι με παρέα καθώς είναι συνοδηγός.
Όπως έχουμε γράψει, ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ του 21χρονου και ενός 24χρονου φίλου του με τον οποίο το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους δεν είναι καλές. Μάλιστα και οι δύο παλιοί γνώριμοι των διωκτικών αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί έχουν απασχολήσει για διάφορα περιστατικά που φέρεται να είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν. Αυτό που τους χωρίζει, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες είναι το ότι ο ένας φέρεται να κατηγορεί τον άλλο για κάποιο περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό.
Οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας, σύμφωνα με το ένα σενάριο φέρονται να έδωσαν ραντεβού στο νεκροταφείο για να ορκιστούν πάνω από συγκεκριμένο τάφο, ίσως, όπως εκτιμούν κάποιες πηγές, τα πράγματα να μην πήγαν όπως τα σχεδίασαν και ο δράστης που αναζητείται πυροβόλησε αρκετές φορές με εννιάρι πιστόλι στο αριστερό πόδι του θύματος.
Υπάρχουν μάλιστα αναφορές από κατοίκους που βρέθηκαν στο σημείο, ότι το θύμα κυνηγήθηκε έτρεξε σε ένα λιόφυτο και μόνο όταν ο δράστης είδε τον 24χρονο να γονατίζει, έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η δεύτερη εκδοχή, η οποία στηρίζεται σε κατοίκους του χωριού που γνωρίζουν και τις δύο πλευρές, αναφέρει ότι δράστης και θύμα συναντήθηκαν τυχαία στο νεκροταφείο. Ο δράστης πυροβολούσε στον αέρα και του έγινε παρατήρηση από το θύμα γιατί τρομάζει τα πρόβατά του.
Ακολούθησε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο νεαρών που είχε ως αποτέλεσμα τον πυροβολισμό και τραυματισμό του ενός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, έπεσαν 8 πυροβολισμοί. Τρεις στον αέρα και πέντε με στόχο τον 24χρονο.
