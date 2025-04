Παρότι μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαινόταν πιο πιθανή από ποτέ – κυρίως, λόγω της ανάληψης πρωτοβουλιών από τον φιλικά διακείμενο στον ηγέτη της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τους δικούς του όρους, πάντως, και αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιθώριο – η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι ακόμη και ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυρούχος τα έχει βρει «σκούρα» στις υπέρμετρες φιλοδοξίες του να πετύχει ως ειρηνοποιός ό,τι δεν κατόρθωσε ο προκάτοχός του και οι Ευρωπαίοι.

Με το που τελείωσε η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, στο περιθώριο της οποίας συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές περιοχές της Ουκρανίας, καταλήγοντας μάλιστα στο συμπέρασμα πως ο Ρώσος πρόεδρος «ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον Πούτιν να ρίχνει πυραύλους σε μη στρατιωτικές περιοχές, πόλεις και κωμοπόλεις, τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλά με ‘παίζει’ και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών ή δευτερευουσών κυρώσεων. Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν!!!», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, απειλώντας ευθέως τον πρόεδρο της Ρωσίας με νέες κυρώσεις (σ.σ. κατά τα λοιπά, το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησής του είναι αφιερωμένο στο να… βρίζει τους New York Times και τον πολιτικό τους αναλυτή Peter Baker, επειδή τον κατακρίνουν, σημειώνοντας μάλιστα πως η Κριμαία ήταν δώρο του Ομπάμα στην Ρωσία και αυτός ο πόλεμος «κατόρθωμα» του «κοιμήση» Τζο Μπάιντεν).

Μία ημέρα νωρίτερα, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην ίδια πλατφόρμα, φθάνοντας στην Ρώμη, πως Ρωσία και Ουκρανία «είναι πολύ κοντά σε συμφωνία», προσθέτοντας μάλιστα ότι τα πιο σημαντικά σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

«Μόλις προσγειώθηκε στη Ρώμη. Μια καλή μέρα σε συνομιλίες και συναντήσεις με την Ρωσία και την Ουκρανία. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και οι δύο πλευρές θα πρέπει τώρα να συναντηθούν, σε πολύ υψηλό επίπεδο, για να την ‘τελειώσουν’. Τα περισσότερα από τα κύρια σημεία έχουν συμφωνηθεί. Σταματήστε την αιματοχυσία, ΤΩΡΑ. Θα είμαστε όπου είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε να διευκολυνθεί το ΤΕΛΟΣ αυτού του σκληρού και παράλογου πολέμου!».

Εν τω μεταξύ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο για ειρηνευτικές συνομιλίες, λίγες ώρες μετά τον θάνατο ενός ανώτερου Ρώσου στρατιωτικού αξιωματούχου σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα.

Η – προφανής – ουκρανική δολοφονία είναι απίθανο να αρέσει στην αμερικανική κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί απεγνωσμένα να επιδείξει απτή πρόοδο στο Ουκρανικό πριν από την 100ή ημέρα της θητείας του Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ρεπουμπλικανός είχε επενδύσει πολλά στην επίσκεψη του Γουίτκοφ – την τέταρτη στην Ρωσία τους τελευταίους μήνες – ισχυριζόμενος ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν εφικτή. «Οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ σημαντικές. Πραγματοποιούνται συναντήσεις αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Νομίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά».

Ωστόσο, την Παρασκευή δεν επιτεύχθηκε καμία προφανής εξέλιξη. Ο ανώτερος σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος ήταν παρών στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν «εποικοδομητικές και αρκετά χρήσιμες» και σημείωσε πως οι δύο πλευρές «μείωσαν τις διαφορές» τους.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ουσακόφ είπε ότι συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα επανάληψης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε πως ο Βίτκοφ έφυγε από τη Μόσχα μεταφέροντας ένα μήνυμα για τον Τραμπ.

Αν και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ήταν κοντά στον τερματισμό του πολέμου, που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του, οι προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει ελάχιστα αποτελέσματα.

Το Reuters δημοσίευσε την Παρασκευή δύο σειρές εγγράφων που περιγράφουν τις προτάσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, αποκαλύπτοντας σημαντικές διαφορές σε θέματα που κυμαίνονται από εδαφικές παραχωρήσεις έως κυρώσεις.

Παραμένει ασαφές αν η Μόσχα, η οποία έχει απορρίψει σταθερά μια άμεση κατάπαυση του πυρός, θα συμφωνήσει με την πρόταση των ΗΠΑ, παρά τις σημαντικές παραχωρήσεις που προσφέρει στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διατηρήσει εδάφη που έχει καταλάβει.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, άλλωστε, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Κριμαία θα παραμείνει στη Ρωσία» – το τελευταίο δείγμα από τον Αμερικανό ηγέτη που ασκεί πίεση στην Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ παραμένει υπό πολιορκία.

Στην Ρώμη, με αφορμή την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, ο Ζελένσκι είχε πολλές διμερείς επαφές, πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατ’ αρχήν, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, επικεφαλής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η ΕΕ δεν ταυτίζεται με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, αντίθετα με τις ΗΠΑ, το ευρωπαϊκό και ουκρανικό έγγραφο αναβάλλει τη λεπτομερή συζήτηση για τα εδάφη μέχρι μετά την ολοκλήρωση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να αναφέρεται η αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου σε οποιοδήποτε ουκρανικό έδαφος.

Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι προτείνουν, μεταξύ των άλλων, ότι θα υπάρξει «σταδιακή χαλάρωση των κυρώσεων μετά την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης» και πως οι κυρώσεις μπορούν να επαναφερθούν εάν η Ρωσία παραβιάσει τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας, την ώρα που ο Τραμπ, εφόσον κάνει υποχωρήσεις ο Πούτιν, υποστηρίζει ότι θα αρθούν.

Τέλος, ΕΕ και Ουκρανία ζητούν να λάβει οικονομική αποζημίωση το Κίεβο για τις ζημίες που προκλήθηκαν στον πόλεμο, από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό που έχουν «παγώσει». Αντίθετα, η αμερικανική πλευρά λέει γενικόλογα ότι η Ουκρανία θα αποζημιωθεί οικονομικά, χωρίς να αναφέρει την πηγή των χρημάτων.

Στη συνάντησή τους στην Ρώμη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο την υποστήριξη της Ευρώπης στην «τράπεζα των διαπραγματεύσεων».

«Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στην πλατφόρμα X.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025