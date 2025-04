DO’S: Προσπάθησε να εκμεταλλευτείς την καλή και χαλαρή διάθεση της μέρας και όχι να αναλωθείς σε ανούσιες σκέψεις που σχετίζονται με παρελθοντικά σκηνικά. Ειδικά αν αυτά σε έφεραν σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, αν θες να τα λύσεις, τότε go for it- κι εγώ μαζί σου! Έλα λίγο πιο κοντά με την οικογένειά σου και βρες τρόπους να λύσεις τις απορίες που έχεις για θέματα του σπιτιού.

DON’TS: Μην αφήνεις τις ανασφάλειες σου να ξυπνάνε, αφού τις είχες «κοιμίσει». Τι, όχι; Μην αναλώνεσαι σε ανούσια σκηνικά και άβολες συζητήσεις. Μην φορτίζεις αρνητικά την ατμόσφαιρα, όπου βλέπεις ότι είναι ήδη λίγο «βαριά». Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Μην αφήσεις ανεκμετάλλευτες κάποιες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν για οικονομική πρόοδο.