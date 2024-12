Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε πάνω από 50 ρωσικούς πυραύλους από τους 70 που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί σε μια «απάνθρωπη» επίθεσή της την ημέρα των Χριστουγέννων στις ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από εκατό επιθετικά drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπήρξαν πλήγματα και έγιναν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες λόγω της ρωσικής επιδρομής. «Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία», σημείωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί κατά της γειτονικής της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα.

«Ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, πράγμα το οποίο υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία», σημείωσε ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Another massive Russian strike against Ukraine’s energy system.

This Christmas terror is Putin’s response to those who spoke about illusionary “Christmas ceasefire”.

One Russian missile passed Moldovan and Romanian airspace, reminding that Russia threatens not only Ukraine.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2024