Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 2-0 στον Πειραιά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και πάει στην ισπανική πρωτεύουσα για να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έστειλε μήνυμα στον κόσμο του με τη σκακιέρα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στην ανάρτηση του Ολυμπιακού ενόψει του Game 3 με τη Ρέαλ στη Μαδρίτη για τα playoffs της EuroLeague (29/4, 22:00), έδωσε το σύνθημα για την προετοιμασία του Έλληνα τεχνικού με στόχο ακόμα μια καλή εμφάνιση και το διπλό πρόκρισης στο Final Four.

«Κάθε κατοχή, κάθε κίνηση, μία μάχη του μυαλού.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας τώρα ετοιμάζει τη σκακιέρα του για τον τρίτο προημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης».

🔥 Every possession, every move, a battle of the mind.

♟️ Coach Giorgos Bartzokas is now preparing his chessboard for the 3rd quarter-final against Real Madrid.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/7zL0JcmbIc

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 27, 2025