Το «ευχαριστώ» της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο της ομάδας (vid)

Μετά από δύο σκληρές μάχες με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά και θα επιχειρήσει στην Ισπανία να πάρει τη μία νίκη που χρειάζεται για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών έδωσαν δυναμικό παρών στις δύο αναμετρήσεις με τη «βασίλισσα» και βοήθησαν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να πάρει τις δύο αυτές πολύτιμες νίκες ενόψει της συνέχειας της σειράς.

Έτσι, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ, αναφέροντας μεταξύ άλλων σε μήνυμά της στα σόσιαλ μίντια, πως παίκτες, προπονητές και οπαδοί μοιράζονται το ίδιο πάθος.

«Όλοι εμείς, παίκτες, προπονητές, οπαδοί, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Ολυμπιακός. Δημιουργήσατε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα για ακόμα μία φορά. Το ΣΕΦ ήταν on fire. Τεράστιο ευχαριστώ για την ασταμάτητη υποστήριξη».

❤️‍🔥 We ALL, players, coaches, fans, share the same passion!

O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S

🔝 YOU created an amazing atmosphere one more time!

🔥 Peace and Friendship stadium was on fire!

🙌🏽 Huge thanks for the non-stop support!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/pC2PArfjBH

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2025